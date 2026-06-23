フェアユース株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：足立 洋介、以下 フェアユース)は、Microsoft Teams電話(Teams Phone)を導入している法人向けに、全通話の自動録音・音声ガイダンスのカスタマイズ／削除・録音データの集中管理・AI活用による要約・分析を一気通貫で実現する「Teams電話自動録音サービス」の提供を開始しました。

本サービスは、Microsoft Corporation(米国シアトル本社)の支援のもと、フェアユースが自社で開発した製品です。企業が抱えるTeams電話の自動録音・管理・活用に関する課題をワンストップで解決します。









■サービス提供の背景

近年、多くの企業が固定電話環境からクラウド電話システムへの移行を進めています。Microsoft 365の普及に伴いTeams Phoneを企業電話基盤として採用する企業も増加している一方、以下のような課題が寄せられています。





(1) 全通話を確実に録音したい

(2) 録音開始時のガイダンスを変更したい、または削除したい

(3) 受信時のみガイダンスを流して、発信時はガイダンスを流したくない

(4) コンプライアンス対策として通話記録を保管したい

(5) カスタマーハラスメント対策の証跡を残したい

(6) 営業活動や顧客対応の品質向上に通話データを活用したい





Teams電話の標準機能では録音方式が手動に限られ、ガイダンスの変更・削除や録音データの一元管理にも制約があります。こうした課題を解決するため、フェアユースは「自動録音」「保存」「活用」を一体化した製品・クラウドサービスを開発しました。





【図】Teams電話自動録音サービス 利用イメージ





■サービスの特長

1. 録音ガイダンスのカスタマイズ・削除

デフォルトの録音開始ガイダンスを削除するほか、お客様独自のオリジナル音声への変更にも対応。受信時のみガイダンスを流して、発信時はガイダンスを流さない等、顧客体験や企業ポリシーに合わせた運用が可能です。





2. 全通話の自動・強制録音

サーバー側での制御により、発着信すべての通話を確実に自動録音。録音漏れをなくし、営業支援・コンプライアンス体制を強化します。スマートフォン版Teamsアプリ、PC(Windows／Mac)、Microsoft認定IP電話機にも対応。





3. 録音データの集中管理

録音データは自動保存され、Microsoft Azure上の企業専用の保存領域で一元管理を実現します。





4. AI活用による文字起こし・要約・分析

Azure Open AI(生成AI)との連携により、録音内容を自動でテキスト化し、要約・分析まで実施。商談の振り返り、顧客対応品質の改善、カスタマーハラスメント対応の効率化を支援します。





5. セキュリティ・プライバシーへの取り組み

フェアユースはプライバシーマーク(Pマーク)およびISMS認証を取得しており、情報セキュリティ管理体制を整備しています。録音データ・文字起こし・要約・分析データの二次利用は一切行いません。









■他社サービスとの違い





【図】Teams電話自動録音サービス 他社サービスとの違い





主な比較ポイント

【Teams標準機能】

・全通話自動録音：△

・録音ガイダンス削除：×

・AI分析：別サービスが必要





【一般的な録音サービス】

・全通話自動録音：○

・録音ガイダンス削除：△

・AI分析：オプション対応





【フェアユース Teams電話自動録音サービス】

・全通話自動録音：○

・録音ガイダンス削除：○

・独自ガイダンス対応：○

・録音データの企業環境管理：○

・AI分析：○





※2026年6月時点の公開情報を基にフェアユース調べ









■想定利用シーン

コールセンター運営企業、金融機関、保険会社、人材紹介会社、不動産会社、BPO事業者、大規模な顧客対応部門を持つ企業など。









■導入事例

同じ技術基盤を利用した別製品では下記サイトのような実績があります。

https://fairuse.jp/newsrelease/#anc1193









■提供形態

企業の規模や要件に合わせて、2つの導入形態を提供しています。





・SaaS版

フェアユースのAzureテナント上で簡単に利用開始できます。

・カスタマイズ版

貴社Azureテナントで運用可能。セキュリティ・インフラ・機能要件に応じて最適な構成を構築します。









■無料デモ・個別相談

現在、Microsoft Teams Phoneをご利用中の企業を対象に、無料デモおよび個別相談を受け付けています。





製品サイト ： https://fairuse.jp/microsoft-teams-phone-recording/

お問い合わせ ： https://fairuse.jp/microsoft-teams-phone-recording/contact/

資料ダウンロード： https://fairuse.jp/microsoft-teams-phone-recording/paper/









■会社概要

会社名 ： フェアユース株式会社(英語名：Fairuse Inc.)

代表者 ： 代表取締役 足立 洋介

資本金 ： 900万円

所在地 ： 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-19-3 大成ビル5F

認証取得： プライバシーマーク、ISMS認証