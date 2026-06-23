吉備津神社(岡山市北区)と岡山県立大学デザイン学部は、吉備津神社 国宝本殿・拝殿の再建600年＋1を記念し、「吉備津神社の“体験する”デザイン展」を2026年7月14日(火)～19日(日)、天神山文化プラザ(岡山市北区)で開催します。本展は、高精度LiDAR計測データを活用した600インチ没入型映像、原寸大の千木模型展示、マインクラフトによる国宝建築のデジタル再現など、文化財とデジタル技術を融合した国宝建築の魅力を“見る”だけでなく、“触れる・くぐる・歩く・描く”といった五感を使った体験を通して楽しみながら学べる参加型のデザイン展です。岡山県立大学デザイン学部のビジュアルデザイン・工芸工業デザイン・建築の各領域が連携し、文化財の魅力を現代的なデザインの視点で再編集する新しい試みとなっています。子どもから大人まで幅広い世代が参加でき、日本の伝統建築や地域文化への関心を深めるとともに、これまでにない新たな価値の発信を目指します。





展示タイトル





■主な展示内容

●600インチの巨大スクリーンで“国宝を歩く”没入型映像展示

高精度LiDAR計測データをもとに、吉備津神社 国宝本殿・拝殿を600インチの大画面で再現した没入型映像を展開します。巨大な映像空間の中で、国宝建築の細部や空間構造をダイナミックに体験でき、通常は見ることのできない視点から国宝建築・吉備津神社の細部を自由に鑑賞することができます。

点群データの映像展示(イメージ)





●建築木組み体験

吉備津神社の建築には、釘を使わず木と木を組み合わせて構造を支える「木組み」の技術が用いられています。本展では、実際の建築構造をもとに設計されたミニチュア模型をパズルのように組み立てることで、古くから受け継がれてきた木組みの技術と知恵を、楽しみながら直感的に理解することができます。





●原寸大「千木」模型を使った体験型展示

神社建築を象徴する千木(ちぎ)を原寸サイズで再現。屋根上にあるため普段は見ることのできない千木を、間近で観察したり、下をくぐって体験できるプログラムです。

実際の大きさや存在感、構造の美しさを身体感覚で捉えることで、神社建築のスケールや技術を直感的に理解できます。

原寸千木模型展示(イメージ)





●マインクラフトで再現した「デジタル吉備津神社」

人気ゲーム「マインクラフト」の世界で吉備津神社 国宝本殿・拝殿を再現。岡山県立大学デザイン学部の学生が、高精度な点群データをもとに本殿・拝殿を忠実に再現。来場者は仮想空間を自由に歩き回り、現実では不可能な視点で国宝建築を探索できます。文化財のデジタルアーカイブ活用として注目されている取り組みです。





●実寸図面の塗り絵体験

吉備津神社の実寸図面をもとにした巨大な塗り絵コーナーを展開。建築の構造や意匠を楽しみながら学べる、子供も大人も楽しめる体験型コンテンツです。





●スタンプラリー

展示会場を巡りながら楽しめるスタンプラリーを開催します。各ポイントでスタンプを集めるたびに、展示の見どころや物語が自然と理解できる仕掛けになっています。全て達成された方には、ここでしか手に入らないオリジナル記念品を進呈(先着300名様)。“学ぶ・歩く・集める”が一体となった、参加型の体験コンテンツです。





●アップサイクル型ワークショップ「もりのおまもりづくり」

地域の間伐材を活用し、木の香りや質感を楽しみながら“おまもり”を制作。地域資源×デザイン教育を体験できるワークショップです。

※2026年7月18日・19日の13:00～・14:00～・15:00～の1日3回開催(所要時間：1時間)









■企画の背景

本展は、文化財を「守る」だけでなく、「触れ、学び、体験する」ことでその価値を未来へつなぐことを目指しています。国宝建築の魅力を現代のデザイン手法で再編集し、伝統文化とデジタル技術、地域資源とデザイン教育が交わる新しい文化体験の場を創出し、これまでにない価値を発信します。









■展示名

吉備津神社の“体験する”デザイン展

2026年7月14日(火)～19日(日) 9:00～17:00 (最終日は16:00まで)









■内容

600インチの映像体験(点群データ展示)、原寸千木模型展示、建築木組み体験、原寸図面塗り絵、Minecraftによる吉備津神社デジタル再現展示、もりのおまもりワークショップ、スタンプラリー 他









■主催 吉備津神社、岡山県立大学デザイン学部

■協力 株式会社テクノプロ・コンストラクション、有限会社丸尾組





吉備津神社 国宝本殿・拝殿 1





■神社概要

名称 ： 吉備津神社

所在地 ： 〒701-1341 岡山県岡山市北区吉備津931

お問い合わせ： TEL…086-287-4111／FAX…086-287-7644

MAIL… info@kibitujinja.com

アクセス ： JR岡山駅～桃太郎線「吉備津駅」徒歩10分

参拝時間 ： 開門5時 閉門18時です。その間は自由に参拝ができます。

御祈祷・御朱印の受付時間は、9時～14時。

URL ： https://www.kibitujinja.com/









■問い合わせ先

岡山県立大学 デザイン学部

担当：ビジュアルデザイン学科 高橋

(090-1900-3819／ toshiomi_takahashi@dgn.oka-pu.ac.jp )

建築学科 畠( hata@dgn.oka-pu.ac.jp )