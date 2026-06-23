有限会社明星企画(所在地：福島県会津若松市、代表取締役：星 光男)は、2026年4月に発売し好評をいただいている「赤べこぷっくりキラキラシール」に続く第2弾商品として、「カラーべこぷっくりキラキラシール」を2026年6月末より順次発売いたします。





全体





■開発背景

福島の郷土民芸品「赤べこ」をもっと身近に、もっと楽しく感じていただきたいという想いから誕生した「赤べこぷっくりキラキラシール」。

第2弾となる今回は、赤べこをカラフルにアレンジした「カラーべこ」をテーマに商品化しました。

赤べこの伝統的な魅力を残しながら、ポップで親しみやすいデザインに仕上げることで、お子様から大人まで幅広い世代に楽しんでいただける商品となっています。









■商品の特徴

・赤、青、黄、緑、ピンク、黒など個性豊かなカラーべこをデザイン

・ぷっくりとした立体感のある仕様

・キラキラと輝く加工で存在感抜群

・硬めの素材を使用し、凹みにくく丈夫な作り

・スマートフォンケースやノート、キャリーケースなどに貼って楽しめる

・お土産やコレクション、シール交換にもおすすめ





写真





【商品の概要】

名称 ：カラーべこぷっくりキラキラシール

発売日 ：2026年6月末より順次発売予定

価格 ：税別 500円(税込 550円)

販売場所：福島県内の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等









■会社概要

商号 ： 有限会社明星企画

代表者 ： 代表取締役 星 光男

所在地 ： 〒965-0053 福島県会津若松市町北町上荒久田字鈴木84番6号

設立 ： 2000年12月

事業内容： 観光物産土産卸

資本金 ： 300万円

URL ： https://www.meisei-kikaku.com/