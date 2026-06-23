2026年4月1日山形大学と日本情報技術協会締結

国立大学法人山形大学と日本情報技術協会(東京、増田聡理事長)は、1日に人工知能(AI)の研究開発に関するコンソーシアムを立ち上げました。

世界的にAIを巡る開発競争が激化する中、本県を拠点に技術研究に取り組み、今後の事業成長と研究開発のさらなる加速に向け、投資家の皆様からの出資やフォローオン投資、ならびにパートナー企業との連携を積極的に募集しております。





山形大学×日本情報技術協会





■世界初AI資本主義AIキャピタル

Trust Capital、与信AIを活用した卓越した運用方法によるスタートアップへ集中投資、地域企業経済課題解決と経済成長を加速産業分野などの社会実装を加速させます。政府はAIなどの成長分野に重点的に投資する方針を示しています。誰が責任者か不明。誰が意思決定するか不明。誰が顧客価値を担うか不明。この状態では、AIを導入しても成果は出ない。

次世代電子商取引及び投資、M&A保険における国連コードUNBIS・UNSPSCを用いた、与信管理AIエージェント、SDGs AIエージェント、非財務情報AIエージェント導入の取り組みについてこれらの具体的な体制構築、識別、監視・管理をより効果的に行い東京証券取引所、機関投資家の基準の充足度を公に向上が必須になります。

コンソーシアム山形大学の田北俊昭人文社会科学部教授らで準備を進めてきました。プロジェクト分野に企業などが共同研究員として参画する仕組みとなります。

コンソーシアムの総括・研究代表者を務める田北教授は「人間と同等なかつ、それ以上に問題解決する能力を持つ汎用人工知能(AGI)を例に挙げ、『山形を世界的な拠点にし、日本発のAGIをつくりたい』」

データサイエンスAI 研究マネジメントアシスタント活用

ラベル、アノテーション、オントロジー、フレームリファレンス、エスノメソドロジー、チャンキング、コンテキスト、オートポイエーシス、AIエージェント、データドリブン、ディスクリプターALLOY AI・Synthetic Data、Chain of Thought、

自然言語から科学的発見戦略

根拠評価説明、反証可能、市場期待、流通OS、AIファクトリー・AIエージェント・ハーネス

AI三式簿記セグメンテーション戦略

(発見、発明、未来価値戦略)

時価総額増大型企業モデル情報資産”を企業価値へ転換する新会計戦略

開発知能資産

知識資本、信頼資本、制度適合資本、ESG資本、市場評価・知的資本安全保障,市場評価資本

社会学AI戦略

ポパー三世界を3式簿記を起点にコント、トクビル、デュルケム、マックス・ウエーバー、マートンバーガー、ルックマンシェーラー、マンハイム

あらゆる社会学者を第三簿記に変換し、分類、選択、意思決定

倫理を含む、社会学・AI・三式簿記を統合し、無形資産・知識・信頼・交渉・通商・推論能力を『因果価値資本」として可視化。企業の時価総額向上モデルとして体系化

FINTECH 超知能、汎用性人工知能の本質を開発

ユニコーンの条件

1人あたり営業利益率60%以上

1人あたり営業利益10億円以上

配当率100パーセント以上

データサイエンスAI

生データ

専門識別子コード

NVIDIA Blackwell B200

1次情報トークン重量課金

自律型AIエージェント

ハーネス・コントロールプレーン・データプレーン

一般社団法人日本情報技術協会

共同研究員論文発表

土屋清志主席研究員

直接金融3式簿記時価総額を上げる予測可能な意思決定AI

田村崇主席研究員

部品積算データ統合による企業価値最大化モデル

Autodesk × D&B × 三式簿記によるリアルタイム時価総額経営

稲木幹也主席研究員

新しいPL法時代の企業価値方程式

三式簿記・UNSPSC・XBRL・AIによる時価総額モデル

AIコンソーシアム

データサイエンス AI 研究マネジメントアシスタント活用によるユニコーン創出、AIリテラシーレベル向上と 1 人あたりの利益率を向上させる最先端のケースとなるべく締結いたしました。









■提携の背景と目的

未来の展開に際し、全ての人に開かれた社会実現のためには、来る世界のAIネイティブ世代も含めた未来ニーズに応えるのが必然と考えられます。

その際、より充実した世界最先端のよりレベルの高いサービスを提供するためにはフィンテックAI、データサイエンスAI研究マネジメントアシスタント活用のため日本情報技術協会が日本語著作権を保有するUNSPSC(国連商品サービス分類コード)やUNBIS(国連情報検索用語シソーラス)など正規の国際標準に基づいて正規のデータを分類セグメンテーションし、生成AIの学習やファインチューニングを行い、高精度な生成AIの回答を活用することが特にAIエージェント活用時には有効と考えます。

さらに、日本情報技術協会が保有するUNコード群(UNSPSC、UNBIS、UNCCS)に加え、マルチモーダルモデルに対応した10万件の口語翻訳コーパス.40億語のエコシステムデータセットとの連携により、国際基準に準拠した高品質な日本語データの整備と提供を実現することができ、SAP、ORACLE Autodesk、IBM、マイクロソフト、Amazonといった国際企業と同じコード体系を採用することで、エコシステム、AIエージェントやヒューマノイドのかかわる現場において、異文化・多言語間の誤解を防ぎ自然で信頼性の高い対話型AIの実現が期待できます。サービスレベル向上と1人あたりの利益率を向上させる最先端のモデルケースとなることが本業務提携の目的です。









■新たな価値創造と社会的意義

この取り組みは、単なるデータの利活用にとどまらず、より限られた経営資源で国際間の多くの異文化の中での安心感向上と満足度向上を指向するものです。

国際標準に基づいて体系化・再価値化することで、生成AIやヒューマノイド、対話型システムの進化に貢献するとともに、多言語・多文化間の誤解を防ぐ情報インフラの基盤を築きます。









■今後の展開

革新をもたらすデータサイエンスAI.研究マネジメントアシスタント、超知能、汎用性人工知能の本質を研究開発し、AI社会工学、AI技術工学超知能、汎用性人工知能、国連コード、国際標準識別子コード等、国際的な AI の研究に目的とした、学術団体、学識経験者及び国際的戦略を持つ世界的ユニコーン目指しパートナーを募集しています。









■一般社団法人日本情報技術協会について

事業内容：国際標準に準拠した情報分類技術の研究・推進、生成AI・翻訳支援データ