安永元年(1772年)創業、250余年の歴史を持つみりんメーカーの九重味淋株式会社(代表取締役：石川 総彦、所在地：愛知県碧南市、以下 九重味淋)が、みりんを煮詰めてつくる「みりんシロップ」「みりんシロップ ぷれみあむ」を、2026年6月30日に発売することをご報告いたします。





みりんシロップ





■みりんシロップとは？

本みりんを半量になるまで煮詰めてアルコールを飛ばした「煮切りみりん」は、みりん本来の旨味や風味が凝縮されたシロップ状の調味料です。豊かな香りと上品な甘さで、その味わいがはちみつやメープルシロップを思わせることから、「みりんシロップ」と呼んでいます。





パンケーキやスイーツだけでなく、加熱調理をしない和え物や短時間で仕上げる煮物にもお使いいただけます。また、バルサミコ酢やオリーブオイル、お好みの調味料と合わせて作るドレッシングは、上品な甘味と香りが素材本来のおいしさを引き立てます。





人参ラぺ





https://kokonoe.co.jp/recipe/recipe03/recipe03-30









■発売の経緯

2024年5月に発売した業務用商品「本みりん九重の煮切りみりん」は、みりんを煮切る手間が省ける商品として、飲食店や食品製造業者を中心にご好評をいただいております。





業務用「本みりん九重の煮切りみりん」





一方で、一般のお客様からも「家庭でも使ってみたい」「もっと小容量の商品がほしい」「キャップ付きの容器なら使いやすい」といったご要望が多数寄せられました。

そこで、より多くの方に煮切りみりんのおいしさを気軽に楽しんでいただきたいとの思いから、家庭での使いやすさを追求した小容量タイプの開発に着手しました。









■商品の特長

本みりんを煮切って使う調理方法になじみのない方にも、その用途や魅力が伝わりやすいよう、商品名には「煮切りみりん」ではなく「みりんシロップ」を採用しました。

また、日常使いしやすい容量と保存に便利なキャップ付き容器により、ご家庭でも手軽にご利用いただけます。





さらに、当社直営のRestaurant＆Cafe K庵で人気のスイーツ「みかわぷりん」には、本みりん「九重櫻」の煮切りみりんをカラメルソースの代わりに使用しています。その味わいをご家庭でも楽しみたいというお客様の声を多数いただいたことから、本みりん「九重櫻」を原材料とした「みりんシロップ ぷれみあむ」をシリーズ商品として同時発売します。





Restaurant＆Cafe K庵の「みかわぷりん」





これまで業務用として培ってきた品質はそのままに、ご家庭でも気軽にお楽しみいただける商品です。









■商品概要

商品名 ：みりんシロップ

価格 ：572円(税込)

内容量 ：200g

原材料名 ：みりん(糖類、もち米、醸造アルコール、米こうじ)(愛知県製造)

賞味期限 ：365日

保存方法 ：直射日光、高温多湿を避け常温で保存してください。

アレルゲン：なし

本品製造工場では、えび・小麦・卵・乳成分・ごま・さけ・

さば・大豆・鶏肉・豚肉を使用した製品を製造しています。





みりんシロップ





商品名 ：みりんシロップ ぷれみあむ

価格 ：910円(税込)

内容量 ：200g

原材料名 ：みりん(もち米、しょうちゅう、米こうじ)(愛知県製造)

賞味期限 ：180日

保存方法 ：直射日光、高温多湿を避け常温で保存してください。

アレルゲン：なし

本品製造工場では、えび・小麦・卵・乳成分・ごま・さけ・

さば・大豆・鶏肉・豚肉を使用した製品を製造しています。





みりんシロップ ぷれみあむ





製造者 ：九重味淋株式会社 愛知県碧南市浜寺町2丁目11番地

製造所 ：愛知県碧南市本郷町3-33・34

発売日 ：2026年6月30日(火)

販売場所 ：九重味淋「ECオンラインショップ」

https://www.kokonoe-shop.com

九重味淋直売店「石川八郎治商店」

https://kokonoe.co.jp/directstore









■「九重味淋株式会社」について

1772年に三河の地で創業し、創業250余年の三河みりん発祥の醸造元です。

看板商品の本みりん「九重櫻」は、大正から昭和にかけての全国酒類品評会において、日本で唯一、最高位の「名誉大賞」にも輝きました。また、みりんを貯蔵する九重味淋の大蔵は国の登録有形文化財に登録されております。









■企業概要

法人名 ： 九重味淋株式会社

所在地 ： 愛知県碧南市浜寺町2丁目11番地

代表者 ： 代表取締役 石川 総彦

創業 ： 1772年

資本金 ： 7,200万円

事業内容： 本みりん等の酒類の製造販売及び食品等の製造販売

URL ： https://kokonoe.co.jp/