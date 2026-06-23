写真家・映像作家NACHOS(NAOKO HARA)は、2026年6月3日(水)から7月14日(火)まで、松坂屋名古屋店 本館にてアートエキシビジョンを開催いたします。

本展示は松坂屋名古屋店のアートプロジェクト「WALL MUSEUM」の一環として行われ、本館3階から6階にかけて複数の作品を展示。

さらに、NACHOS(NAOKO HARA)は館内ウィンドウや空間演出などの装飾ビジュアルも担当しています。





アートウォールミュージアム Photo / Kenji Aoki









詳細はこちら：松坂屋名古屋店 展示ページ

https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/promo/3/lux/main/art/wallmuseum/





また、本展示は大丸松坂屋百貨店が展開するアートメディア「ARToVILLA」にも掲載されています。

https://artovilla.jp/articles/nachos-wm-nagoya202606.html





本展で発表する作品は、「Beautiful Adventure」をテーマにこれまで撮り続けてきた海の写真をベースに、海洋プラスチックなど実際に海から回収された素材を用いた立体的なアートワークへと展開したものです。

一見、美しく静かな海の風景。しかしその表面には現れない、人間の痕跡や環境への影響。

本作品では、“美しさと違和感のあいだ”にある現実を、あくまで美の文脈の中で提示することを試みています。

環境問題を直接的に訴えるのではなく、視覚体験としての魅力を保ちながら、鑑賞者の中に小さな気づきを生むこと。

それが本展示の核となるコンセプトです。

海という存在を通して都市に生きる私たちの感覚や距離感を問い直し、自然と人間、そのあいだにある関係性を浮かび上がらせる。

本プロジェクトは、都市と自然、個と社会の境界に立ちながらこれからのアートと企業、そして社会との新たな関係性を示唆する試みでもあります。





アートウォールミュージアム Photo / Kenji Aoki





■開催概要

会場：松坂屋名古屋店 本館3階～6階 WALL MUSEUM

期間：2026年6月3日(水)～7月14日(火)





松坂屋店内装飾ビジュアルも同時担当 Photo / Kenji Aoki





■NACHOS(NAOKO HARA) プロフィール

写真家・映像作家。

「Beautiful Adventure」をテーマに、海と旅の物語を撮り続ける。ビーチカルチャーを軸に、ブランドビジュアルや雑誌、ドキュメンタリー制作などを手がけるほか、言葉による表現にも活動の幅を広げている。

アメリカPenguin Random House刊『Woman Makes Waves』では日本パートのビジュアルを担当。2024年には初のドキュメンタリー作品が海外映画祭に選出。2025年にはニューヨークと日本で写真集を発表し、代官山 蔦屋書店にて企画展を開催。

近年は海洋プラスチックを用いたアートワークにも取り組み、自然の美しさの中に潜む違和感や人の痕跡をテーマに作品制作を行っている。





写真家・映像作家NACHOS(NAOKO HARA)





■お問い合わせ・取材依頼

・Salty Label

https://www.saltybabephoto.com





・松坂屋名古屋店

名古屋市中区栄三丁目16番1号

電話：050-1782-7000