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普通預金の金利改定について
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、日本銀行による政策金利引き上げに伴う市場金利の変動を踏まえて、普通預金金利を引き上げることを決定いたしましたのでお知らせいたします。
1．円普通預金金利
（２）改定後金利の適用開始日
2026年8月3日（月曜日）
2．円定期預金金利
定期預金金利も改定を検討しております。確定次第あらためてお知らせいたします。
・金利は税引前で表示しています。実際にお支払いする利息には、20.315％※の税金がかかります。
・金融情勢に応じて、利率を変更する場合があります。最新の金利は、セブン銀行ホームページをご確認ください。（https://www.sevenbank.co.jp/account/interest.html）
※・・・国税15.315％（復興特別所得税を含む)、地方税5％
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
最新の金利について
https://www.sevenbank.co.jp/account/interest.html
1．円普通預金金利
（２）改定後金利の適用開始日
2026年8月3日（月曜日）
2．円定期預金金利
定期預金金利も改定を検討しております。確定次第あらためてお知らせいたします。
・金融情勢に応じて、利率を変更する場合があります。最新の金利は、セブン銀行ホームページをご確認ください。（https://www.sevenbank.co.jp/account/interest.html）
※・・・国税15.315％（復興特別所得税を含む)、地方税5％
以 上
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
最新の金利について
https://www.sevenbank.co.jp/account/interest.html