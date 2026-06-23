株式会社BBS＆Partnersは、企業の成長を支援する新サービスとして、

「にぎやかな実践型研修」「地域特化型営業」「業務効率化特化型顧問サービス」の3サービスを開始いたします。

人手不足、営業リソースの不足、DX・生成AI活用の遅れなど、多くの企業が抱える課題に対し、当社は単なる提案や助言にとどまらず、現場に入り込み、実行まで伴走する支援を行ってまいります。

① にぎやかな実践型研修

「聞いて終わり」ではなく、「明日から使える」研修へ

BBS＆Partnersでは、生成AIや業務改善をテーマとした「にぎやかな実践型研修」を提供いたします。

当社の研修は、講師の話を聞くだけの一方通行型研修ではありません。受講者が自ら考え、話し合い、手を動かし、アウトプットすることで、研修内容を「知っている」状態から「使える」状態へと変えていきます。

研修では、まず日々の業務を棚卸しし、どの業務に時間がかかっているのか、どの業務を効率化すべきかを整理します。そのうえで、業務の優先順位をつけ、生成AIをどのように活用すれば実務改善につながるのかを、ワーク形式で学んでいきます。

単なる生成AIの使い方ではなく、自社の業務にどう落とし込むかまで設計するため、研修後の日常業務にも反映しやすい内容となっております。

中小企業から大企業まで、企業規模や業種に応じたカスタマイズにも対応しております。

② 地域特化型営業

静岡県の経営者・管理職ネットワークを活かした、確度の高い営業支援

BBS＆Partnersでは、代表の岡田、CFOの酒井がともにゆかりを持つ静岡県におけるネットワークを活かし、地域企業との商談創出を支援する「地域特化型営業」を開始いたします。

従来の営業代行では、「アポイントは取れたものの、担当者止まりで商談が前に進まない」「自社サービスと相性の良い企業に出会えない」といった課題がありました。

当サービスでは、事前に貴社のサービス内容・強み・ターゲット企業を丁寧にヒアリングしたうえで、静岡県内を中心に、貴社に適した企業をご紹介いたします。

商談相手は、原則として管理職以上または決裁者層を想定しており、より具体的な商談につながりやすい点が特徴です。

また、商談時には当社スタッフが同席し、初回商談の場づくりや関係構築をサポートいたします。初めての地域企業への提案でも、安心して商談に臨んでいただけます。

料金体系は、月額5万円＋アポイント設定ごとの成功報酬型。初期負担を抑えながら、地域企業への営業展開を始めることが可能です。

③ 業務効率化特化型顧問サービス

月額5万円から、DX・AI活用・業務改善を継続サポート

「何から効率化すればよいかわからない」

「AIツールを導入したいが、どれを選べばよいかわからない」

「ベンダーから提案を受けても、妥当性を判断できない」

このような悩みを抱える企業に向けて、BBS＆Partnersでは「業務効率化特化型顧問サービス」を提供いたします。

本サービスでは、属人化、手作業、二重入力、確認作業の多さなど、現場に負荷がかかりやすい業務を見直し、業務改善の方向性を整理します。

さらに、RFI作成、DX・AIツールの選定、ベンダー比較、提案内容の評価まで、企業側の立場に立って継続的に支援いたします。

単なるアドバイスではなく、限られた人員でも売上拡大や新規事業、顧客対応など本来注力すべき業務に集中できるよう、業務の仕組みづくりそのものを支援します。

月額5万円から利用可能で、経営者や現場責任者の悩みに対し、当社アドバイザーが親身に伴走いたします。

BBS＆Partnersが目指すもの

BBS＆Partnersは、企業の「やりたいが、手が回らない」を解決する実行支援パートナーです。

研修、営業、業務効率化の3つの領域から、地域企業・中小企業・成長企業の挑戦を後押しし、企業が本来取り組むべき成長戦略に集中できる環境づくりを支援してまいります。

【企業情報】

■ 株式会社BBS＆Partners

所在地：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 横浜ブルーアベニュー12F

代表者：代表取締役 岡田 桂輔

設立：2021年7月

URL：https://bbs-and-partners.co.jp/