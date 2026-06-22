登録者43万人「杉本凛ちゃんねる」さんに電子タバコ「DR.CHILL7000」をご紹介いただきました

株式会社SOCIAL GREEN TECH

電子タバコブランド「DR.CHILL（ドクターチル）」を製造・販売する株式会社SOCIAL GREEN TECH（本社：東京都渋谷区、代表者：山崎歩夢）が手がける使い捨て電子タバコ「DR.CHILL7000（ドクターチル7000）」が、2026年5月15日、登録者約43万人のYouTubeチャンネル「杉本凛ちゃんねる」にてご紹介いただきました。

イメチェン企画の撮影中に「DR.CHILL7000」を実際に使用。「タバコもアイコスも人生で一度も吸ったことがない自分でも、ニコチン・タールが入っていないから吸える」と、非喫煙者ならではの視点で魅力を語っていただきました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pXn3LMZsNNA ]

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DRCHILL159

製品開発の背景

紙巻きタバコの度重なる値上げ、健康増進法の改正、職場や飲食店における喫煙環境の変化を背景に、紙巻きタバコの代替手段として電子タバコ（VAPE）への関心が高まる一方、近年はタバコを吸わない層にとっても、香りやリフレッシュを楽しむ嗜好品としてVAPEが浸透し始めています。

「DR.CHILL7000」は、ニコチン・タールを一切含まない完全使い捨て型のVAPEです。開封後すぐに吸え、充電・リキッド補充・メンテナンスを一切必要としない設計で、喫煙者はもちろん、これまでタバコに縁のなかった層にも気軽に体験いただける製品となっています。

「杉本凛ちゃんねる」様について[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159724/table/23_1_772853fb7b342d5c7fa1d8a44c2530b0.jpg?v=202606230651 ]タイアップ動画の見どころ杉本凛さんおすすめフレーバー（DR.CHILL7000）

1. "非喫煙者でも楽しめる"という新しい視点

「私はタバコもアイコスも人生で一度も吸ったことがない」と語る杉本さんが、「ニコチン・タールが入っていないから吸える」「お茶のような感覚」と紹介。喫煙者向けという従来のイメージにとどまらない、嗜好品としての新しい楽しみ方を提示いただきました。

2. 16フレーバーを"可愛い"目線でレビュー

お気に入りは甘くて吸いやすい「ブルーベリー」、お口直しにぴったりの「ミント」。「ピーチやストロベリーもある」「ジャスミン・コーラ・柚・マスカットも気になる」と、全16種類を楽しそうに紹介。「パッケージの箱も可愛い」「小さいサイズで持ち運べる」と、デザイン・携帯性も評価いただきました。

3. 匂い・カロリーを気にせず使える手軽さ

「煙も匂いもつかない、むしろいい匂い」「カロリーゼロで、口寂しいときの間食代わりにもなる」など、ニコチン・タール0／約7,000回吸引ならではの手軽さを紹介。タバコの匂いが苦手な人にも勧めやすい、ライフスタイルに寄り添った使い方を語っていただきました。

使い捨て電子タバコ「DR.CHILL7000」について

DR.CHILL7000（ドクターチル7000）は、電子タバコブランド「DR.CHILL」が展開する使い捨てタイプの電子タバコです。リキッド補充・充電・メンテナンスはすべて不要。開封後、吸うだけで自動起動し、使い切ったらそのまま廃棄できるシンプルな設計です。

1. 最大約7,000回吸引可能の大容量モデル

1本で最大約7,000回の吸引が可能。一般的な紙タバコ換算で約35～40箱分に相当する大容量モデルです。

2. 16フレーバーの豊富なラインナップ

DR.CHILL7000は全16種類のフレーバーを展開

果実系から茶系、メンソール、シガー系まで、嗜好に応える16種類を展開しています。

3. ニコチン・タールゼロのクリーン設計

植物由来成分を使用し、ニコチン・タールは一切含みません。健康増進法の対象外で、副流煙も発生しないため、室内や車内でも気兼ねなくご利用いただけます。

4. 特許技術メーカーとの共同開発

国内外で特許を多数保有する製造メーカーとの共同開発による独自スモークエンジンを搭載。ミストの粒子を細かく均一化することで、爆煙と濃厚なフレーバーを両立しました。

視聴者向け15%OFFクーポン

動画の公開に合わせて、視聴者向けにAmazon 15%OFFクーポン（コード「DRCHILL159」） を発行しました。動画概要欄のリンクから、購入時にコードを入力いただくことで割引が適用されます。なお本製品は成人向け商品で、未成年の方は購入いただけません。

今後の展開

当社は今後も、喫煙者・非喫煙者を問わず、これまで電子タバコに触れる機会の少なかった層にも手軽に試していただけるよう、使い捨てタイプ「DR.CHILL7000」を中心とした製品ラインナップの認知拡大に取り組んでまいります。

電子タバコの基礎知識・製品比較・選び方ガイドは、当社運営の情報メディア「CHILL VAPE」（https://vape.dr-chill.shop/）にて随時発信しています。

製品概要

会社概要

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本件に関するお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159724/table/23_2_68cbb2f68c80f7eaed9a68e5d2dcd1cc.jpg?v=202606230651 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/159724/table/23_3_aec4031aed8d17aef873d6086a477e53.jpg?v=202606230651 ]- 公開動画: https://www.youtube.com/watch?v=pXn3LMZsNNA- 自社プレス（同案件）: https://dr-chill.shop/shop/information/sugimoto-rin- DR.CHILL ブランドサイト: https://dr-chill.shop/- 情報メディア「CHILL VAPE」: https://vape.dr-chill.shop/

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