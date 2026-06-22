日本最後の一人◆血縁辿り当て尽す◆絶対極秘禁術/八代真生 捌華霊占が「本格占い｜みのり」で提供開始

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）とテレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石惠充）は、2026年6月22日（月）より、運営する、『みのり～本格占い～』にて「八代真生先生」の占いコンテンツの提供を開始しました。

◆本格占い｜みのり URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune

◆日本最後の一人◆血縁辿り当て尽す◆絶対極秘禁術/八代真生 捌華霊占

URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune/portal/cp_tel/461/yimai/index.html

八代真生

■提供内容のご紹介

※悪用絶対禁止※あまりにも当たり過ぎるため、迂闊なご利用はお控え下さい。女優/モデル/作家/資産家……業界TOPが頼りに頼る「八代真生」の一子相伝禁術・初解禁。日本に残る“最後にして唯一の神業”であなたの血縁を辿り、横たわる現実を完膚なきまでに暴き尽します。

■監修者紹介

占術を司る家系に生まれ、生来の高いスピリチュアル能力を持つ鑑定師。父親から譲り受けた一子相伝の花札占いのほか四柱推命、干支、風水、姓名判断など多様な占いを自在に駆使する。家系の因縁・持って生まれた星・運勢を紐解きこれからの運勢を向上させるために先祖を守護霊とし導く能力を持つ異色の占い師。

また、シンガーソングライターの顔を持ち、生年月日から陰陽五行説をもとに元気になる音やKeyを割り出し音楽制作を行なっている。人間と音（波動）は深いつながりがあると言われていることから自分の波動に合った曲を聴くことで治癒力を高め病気が緩和することを発見。元気になり運気が向上する音楽制作に取り組んでいる。

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。

テレシスネットワーク株式会社：https://www.telsys.co.jp/

テレシスネットワーク株式会社：https://www.telsys.co.jp/

テレシスネットワークは占いのプロダクトやサービスを提供する会社です。インターネットを通じて、本格的な占術を使った占いコンテンツの配信や、リアルの占い師を配備した電話やチャットでの占い鑑定サービスも行っております。『感動、驚き、涙、癒し、笑い、啓発』をもたらす占い＆スピリチュアルコンテンツを通じて、みなさまの「ハートに幸せの種をまく」ことを使命としています。

日々、変わっていくITの世界。テレシスネットワークはこれからも様々なチャネルでコンテンツを提供し、進化を続けていきます。



2020年7月より“占い×恋愛”をテーマにした女性向けのメディア『うらなえる-運命の恋占い-』の提供を開始。自分らしく幸せな恋愛や生き方を求める女性に向けたコラムや記事、そして、テレビや雑誌など各種メディアで活躍し、実績のある人気占い師の監修のもと作成した占いを毎日更新中。

『うらなえる-運命の恋占い-』：https://unkoi.com/