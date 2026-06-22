世界的写真家レスリー・キーの撮り下ろし連載が久々の復活！ アーティストデビューを果たした広瀬裕也の被写体としての魅力に“Focus”

株式会社東京ニュース通信社話題のPERSONの素顔に迫るPHOTOマガジン「TVガイドPERSON」(毎月9日前後発売)。媒体コンセプトはそのままに、男性声優のみの特別号「TVガイドVOICE STARS」が季刊発行されているが、7月13日(月)発売の次号「vol.38」では、レスリー・キーの撮り下ろし連載が復活することが発表された。「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」(東京ニュース通信社刊)

世界的に活躍するフォトグラファー、レスリー・キー氏の撮り下ろし連載が久々の復活。その再始動第1弾には、7月8日(水)に1stアルバム「Focus」でアーティストデビューを果たす広瀬裕也が登場することに。レスリー氏との初セッションにて、今まで見せたことがない被写体としての魅力が写真表現されている。その先行カットと広瀬のコメントが到着した。

広瀬裕也コメント

「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」(東京ニュース通信社刊)

今までの自分の表情だったり、見せ方だったり、全てが新しく、

“新たな広瀬裕也”を見ていただけるんじゃないかなと思います。

何一つとして今までやってきたものがないぐらい新鮮な撮影だったので、

僕自身をフレームとして、一枚の芸術作品としても楽しんでいただけたらなと思います。

ぜひ、僕の1stアルバム「Focus」共々よろしくお願いいたします！

「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」(東京ニュース通信社刊)

表紙＆巻頭特集は、8月21日(金)公開の劇場版「TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS」に出演する津田健次郎。人気シリーズに初参加するにあたっての心境や役作りについて、語ってもらった。さらに、声優・役者として活躍し続ける彼ならではの“人生の選択方法”についても打ち明けてくれた。夏空をイメージした爽やかなグラビアにもご注目いただきたい。

「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」(東京ニュース通信社刊)「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」(東京ニュース通信社刊)

イラストでの動画配信とリアルライブという二足の草鞋で、次元を超えた活躍ぶりが話題の2.5次元タレントグループ・シクフォニが本誌に初登場。結成4周年を目前にしたグループの現在地と、これまでの軌跡を16ページにわたって大特集する。メンバー6人のインタビューのほか、それぞれの個性が表れた10問10答、3Dの撮り下ろしイラストなど盛りだくさんの内容となっている。そのほか、グループ史上最大規模となる2nd Live Tour「-RAGE-」の最終公演の模様をレポート。本誌独占カットにもご注目いただきたい。さらにスペシャル企画として、梶裕貴との対談も実現。梶がプロデューサーを務める音声AIプロジェクト「そよぎフラクタル」についてやエンタメにまつわる話など、初対面ながらじっくりと意見を交わした弊誌独占インタビューは必読だ。人気イラストレーター・がわこ氏による描き下ろしイラストを使用した「シクフォニ限定表紙版」の発売も決定。イラストを使用した両面表紙は、雑誌史上初の試みとなる。絵柄は近日公開予定のため、こちらもご期待いただきたい。

加えて、7月3日(金)スタートのTVアニメ「うちの弟どもがすみません」(TOKYO MXほか)で共演する増田俊樹＆八代拓＆小野賢章、7月1日(水)に4thアルバム「LIMITLESS」を発売する蒼井翔太、TVアニメ「ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです(誇)！」(TOKYO MX、BSフジほか)のエンディング主題歌「ハンドメイド」が収録されたニューシングルを7月8日(水)に発売する仲村宗悟など、それぞれに趣向を凝らしたグラビアを10ページにわたって掲載。

芸能界屈指のアニメ好きで知られ、近年は声優業にも精力的なKis-My-Ft2・宮田俊哉の対談連載「イケボに会いたくて」は、「劇場版BEM～BECOME HUMAN～」での共演経験がある山寺宏一をゲストに迎える。木村良平の飲み歩き連載「酒と泪と良平と」は、新宿御苑にある足湯カフェ＆バーへ。

そのほかデビュー10周年を記念し、9月10日(木)に写真集を発売する小林千晃や、注目の若手声優を特集する「BRAND NEW VOICE STARS」に初登場する堀金蒼平など、豪華ラインナップでお届けする「TVガイドVOICE STARS vol.38」の発売をお楽しみに。

シクフォニ限定表紙版、発売決定！

一部店舗にて通常版とは表紙・裏表紙絵柄が異なる「TVガイドVOICE STARS vol.38 シクフォニ限定表紙版」の発売が決定しました！

【商品名】：週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38 シクフォニ限定表紙版

【表紙】 ：シクフォニ

【裏表紙】：シクフォニ

【価格】 1650円 本体1500円（税10%）

※ 通常版の「TVガイドVOICE STARS vol.38」とは、表紙・裏表紙絵柄以外同じ内容となります。

※ 在庫には限りがございます。ご了承ください。

【対象店舗】

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4868360957

※Amazonでは特典ブロマイド付き販売は実施しておりません。

・アニメイト

■特典内容１.

対象：アニメイト（通販・実店舗含む）

特典：シクフォニオリジナルブロマイド全7種類よりランダムで1枚

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3509962/

※絵柄は暇72・雨乃こさめ・いるま・LAN・すち・みこと・集合の全7種類となります。

※ 津田健次郎生写真、広瀬裕也生写真は本特典の対象外となります。

■特典内容２.

対象：アニメイト通販

特典：【7種セット】シクフォニオリジナルブロマイド付き

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3509963/

※アニメイト実店舗での【7種セット】シクフォニ オリジナルブロマイド付き販売はございません。通販のみの特典となります。

※ 津田健次郎生写真、広瀬裕也生写真は本特典の対象外となります。

※ 限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※ 限定表紙版の表紙・裏表紙絵柄はAmazon・アニメイトいずれも同様です。

通常版購入者特典、決定！

◆津田健次郎 生写真全3種よりランダムで1枚

【対象法人】

・アニメイト（通販・実店舗含む）

「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」アニメイト購入特典生写真「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」アニメイト購入特典生写真「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」アニメイト購入特典生写真

アニメイトでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3509965/

※シクフォニ限定表紙版アニメイト特典、広瀬裕也生写真は本特典の対象外となります

◆広瀬裕也 生写真全3種類よりランダムで1枚

【対象法人】

・アニメイト通販

「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」アニメイト通販購入特典生写真「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」アニメイト通販購入特典生写真「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」アニメイト通販購入特典生写真

アニメイト通販でのご購入については下記HPをご覧ください。

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3509966/

※アニメイト実店舗での広瀬裕也生写真付き販売はございません。通販のみの特典となります。

※シクフォニ限定表紙版アニメイト特典、津田健次郎生写真は本特典の対象外となります

◆増田俊樹×八代拓×小野賢章スリーショット生写真1枚

【対象法人】

・楽天ブックス

「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」楽天ブックス購入特典生写真

楽天ブックスでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://books.rakuten.co.jp/rb/18676337/

◆蒼井翔太ソロ生写真1枚

【対象法人】

・HMV＆BOOK online

「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」HMV＆BOOK online購入特典生写真

HMV＆BOOK onlineでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://www.hmv.co.jp/product/detail/17014149

◆仲村宗悟 生写真全3種類よりランダムで1枚

【対象法人】

・セブンネットショッピング

セブンネットショッピングでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://7net.omni7.jp/detail/1107719366

＜注意事項＞

※6月22日現在

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。

詳しくは各社HPなどにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

※在庫状況は各店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

【商品概要】

「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」

●発売日 ： 2026年7月13日(月)※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価 ： 1,650円

●発 行 ： 東京ニュース通信社

●ラインナップ ：津田健次郎／広瀬裕也／シクフォニ／シクフォニ×梶裕貴／増田俊樹×八代拓×小野賢章／蒼井翔太／仲村宗悟／小林千晃／堀金蒼平／宮田俊哉(Kis-My-Ft2)×山寺宏一／木村良平 etc.

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■公式X

@TVguidePERSON＜https://x.com/TVguidePERSON＞

■公式Instagram

@tvgperson＜https://www.instagram.com/tvgperson/＞