VAPによる新ラジオ番組が7月よりラジオ日本で放送開始！第一弾パーソナリティはワダカズナリ(the bercedes menz)が担当！毎週月曜日24:00からOA。
株式会社バップ(本社:東京都千代田区)は、ラジオ日本(株式会社アール・エフ・ラジオ日本/FM92.4MHz・AM1422kHz)での新番組『DENGEKI VAP★ON ～the bercedes menzのevery monday～』の放送を開始する。
本番組では、パーソナリティを務めるアーティストがラジオでの一人喋りを経て、一人前のアーティスト、一人前のパーソナリティになっていくことをテーマとしている。
初回放送は2026年7月6日(月)24時00分～24時30分放送。
第一弾パーソナリティとして、音楽シーンを騒がせる"ハードコアJ-POPバンド"the bercedes menzのボーカルギターワダカズナリが登場。ライブ以外での顔出しを一切していない彼らだが、本番組では逆に、ワダは「顔以外の全てを出す」と意気込んでいる。
the bercedes menz アーティスト写真
第二弾以降のパーソナリティは現時点で未定。ワクワクする時間を創り出す奇想天外な30分に乞うご期待。
DENGEKI VAP★ON
番組メールアドレス：vapon@jorf.co.jp
番組X(VAP MUSIC)：https://x.com/music_vap
the bercedes menz
公式X：https://x.com/thebercedesmenz
lit.link：https://lit.link/thebercedesmenz
ワダカズナリ(the bercedes menz)
公式X：https://x.com/waccho_tbm
【番組情報】
音楽レーベルVAPが主催する音楽番組。
パーソナリティはこれからの音楽シーンを担っていく若手バンドを中心に担当。
タイトル ：『DENGEKI VAP★ON ～the bercedes menzのevery monday～』
パーソナリティ ：ワダカズナリ(the bercedes menz)
放送日 ：7月6日（月）24時00分～
放送局 ：ラジオ日本(株式会社アール・エフ・ラジオ日本/FM92.4MHz・AM1422kHz)
番組ハッシュタグ ：#VAPON
番組メールアドレス ：vapon@jorf.co.jp