VAPによる新ラジオ番組が7月よりラジオ日本で放送開始！第一弾パーソナリティはワダカズナリ(the bercedes menz)が担当！毎週月曜日24:00からOA。

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株式会社バップ


株式会社バップ(本社:東京都千代田区)は、ラジオ日本(株式会社アール・エフ・ラジオ日本/FM92.4MHz・AM1422kHz)での新番組『DENGEKI VAP★ON ～the bercedes menzのevery monday～』の放送を開始する。



本番組では、パーソナリティを務めるアーティストがラジオでの一人喋りを経て、一人前のアーティスト、一人前のパーソナリティになっていくことをテーマとしている。



初回放送は2026年7月6日(月)24時00分～24時30分放送。


第一弾パーソナリティとして、音楽シーンを騒がせる"ハードコアJ-POPバンド"the bercedes menzのボーカルギターワダカズナリが登場。ライブ以外での顔出しを一切していない彼らだが、本番組では逆に、ワダは「顔以外の全てを出す」と意気込んでいる。




the bercedes menz アーティスト写真

第二弾以降のパーソナリティは現時点で未定。ワクワクする時間を創り出す奇想天外な30分に乞うご期待。



DENGEKI VAP★ON


番組メールアドレス：vapon@jorf.co.jp


番組X(VAP MUSIC)：https://x.com/music_vap



the bercedes menz


公式X：https://x.com/thebercedesmenz


lit.link：https://lit.link/thebercedesmenz



ワダカズナリ(the bercedes menz)


公式X：https://x.com/waccho_tbm


【番組情報】

音楽レーベルVAPが主催する音楽番組。


パーソナリティはこれからの音楽シーンを担っていく若手バンドを中心に担当。



タイトル　　　　　 ：『DENGEKI VAP★ON ～the bercedes menzのevery monday～』


パーソナリティ　　 ：ワダカズナリ(the bercedes menz)


放送日　　　　　　 ：7月6日（月）24時00分～


放送局　　　　　　 ：ラジオ日本(株式会社アール・エフ・ラジオ日本/FM92.4MHz・AM1422kHz)


番組ハッシュタグ　 ：#VAPON


番組メールアドレス ：vapon@jorf.co.jp