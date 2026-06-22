【美的】美容賢者が選ぶ2026年上半期韓国ベストコスメ1位受賞Pyt（ピュット）GENBA SKINプレストパウダー 01シアー

STORiiY株式会社

STORiiY（ストーリー）株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡辺真大）が展開するプロフェッショナルメイクブランド「Pyt（ピュット）」より、GENBA SKIN プレストパウダーが、『美的』の「美容賢者が選ぶ 2026年上半期韓国ベストコスメ」フェイスパウダー編にて1位を受賞いたしました。

このたび受賞した「Pyt GENBA SKIN プレストパウダー」は、2026年3月3日に全国発売いたしました。

本製品は、ダソムが実際のK-POP現場で求められる“崩れにくさ”と“仕上がりの美しさ”を追求して開発したプレストパウダーです。肌に均一に溶け込む繊細な粉質で、気になるテカリや毛穴を自然にぼかしながら、厚塗り感のないなめらかな肌印象へ導きます。長時間の撮影や照明の下でも美しさをキープできるよう、密着感と軽やかさのバランスにこだわりました。

発売直後から、「粉っぽくならず自然に肌が整う」「メイク直しにも使いやすい」「さらっとするのに乾燥しにくい」など、多くの好意的な声が寄せられています。

商品詳細

GENBA SKIN PRESSED POWDER「ゲンバスキンプレストパウダー」 税込3,300円 9.5g 全2色

「GENBA SKIN プレストパウダー」は、Pytの“崩れないベースメイク”を支えるアイテムとして、現場で求められる仕上がりを追求して開発したプレストパウダーです。

肌にふんわりとなじむ繊細な粉質が、余分な皮脂を抑えながら毛穴や凹凸を自然にカバー。厚塗り感なく均一な肌印象へ整えます。さらに、長時間メイクしたての美しさをキープできるよう、軽やかさと密着感を両立。ベースメイクの仕上げにはもちろん、日中のメイク直しにも使いやすいアイテムです。

Pytについて

（左から）- GENBA SKIN PRESSED POWDER_01SHEER（シアー）肌の色を変えず、透明感だけをふわりとプラスするクリアタイプ。白浮きせずに毛穴や凹凸を自然にぼかし、どんなファンデにも溶け込む万能シェード。- GENBA SKIN PRESSED POWDER_02NUDE（ヌード）ほんのり血色を感じるヌードベージュ。肌のトーンをやさしく整え、くすみを払ったような明るさをプラス。自然な補正力で、素肌より一段きれいに見せる上品なカラーです。

K-POPの現場から生まれた、リアルクオリティメイク

韓国ビューティーシーンの最前線で活躍するメイクアップアーティストダソムが手がける実践的なメイクアップブランド「Pyt」。

LE SSERAFIMの専属メイクアップアーティストとして数々のK-POPアイドルのビジュアルを創り上げてきたダソムが、現場で培った技術と経験を余すことなく注ぎ込みました。

開発段階から担当アーティストに使用し、プロの求める仕上がりとセルフメイクのしやすさを両立したアイテムを展開。

Pytの最大の特徴は、単なるトレンドアイテムではなく、実際のK-POPシーンで必要とされるメイクの本質を捉えていることです。

GENBA（現場）で求められる完璧な仕上がり、美しさを保つ持続力、繊細かつ計算された色使い。そのすべてを、誰もがセルフメイクで簡単に再現できるよう設計しました。

ダソムプロフィール

韓国ビューティーシーンの最前線で活躍するメイクアップアーティスト ダソム。

持ち前のセンスと卓越した技術でK-POPアーティストの魅力を最大限に引き出し、

トレンドを生み出し続ける存在です。韓国メイクアップの進化を牽引し、グローバルな注目を集めています。

韓国・チョンダムドンの人気サロン「WOOSUN（ウソン）」に所属し、最前線で最新のメイクトレンドを発信しています。多くのアーティストやK-POPシーンから厚い信頼を寄せられる、韓国ビューティー界のキーパーソンです。

取り扱い店舗

■全国のロフト（一部店舗を除く）及びロフトネットストア

■全国のプラザ（一部店舗を除く）及びプラザネットストア

ブランド公式サイト

ダソムSNSアカウント

企業情報

- 公式サイト：https://pyt-official.com- Qoo10公式サイト：https://www.qoo10.jp/shop/pyt_jp- 楽天公式サイト：https://item.rakuten.co.jp/storiiy/c/0000000015/- 公式Instagram：https://www.instagram.com/pyt_official_jp/- 公式X（旧Twitter）：https://x.com/pyt_official_jp- Instagram：＠dadomi__/- YouTube：@dadomi__/

社名：STORiiY株式会社

所在地：東京都渋谷区神南1丁目19-4 日本生命渋谷アネックス7F

代表取締役：渡辺 真大

HP：https://storiiy.com/

MAIL：pr_storiiy@storiiy.com

TEL：050-5358-6065