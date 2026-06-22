ゴムを伸ばして被せるだけ！ほこり除け・汚れ防止・急な雨対策に便利！ゴム付きカバー

株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「便利なゴム付きカバー 中サイズ8枚入」547円（税込）、「便利なゴム付きカバー 大サイズ4枚入」547円（税込）を6月22日(月)より発売開始しました。

使わない時の汚れやほこりよけに！暖房器具やファンヒーターなどシーズンオフ家電の保管にもおすすめ♪

テーブルにスッポリかけて汚れ防止に！後片付けもラクラク♪植物の霜よけなどにも便利！

・ゴムつきで取り付け簡単！伸ばして被せるだけ！

軽く伸ばして、広げて、被せるだけの簡単な使い方。面倒な固定作業が不要で、サッとかぶせるだけで手軽に使用できます。

・いろいろな形の家電や雑貨に使えて便利♪

伸縮性のあるゴム付きカバーでズレにくくしっかりガード。いろいろな形に被せやすく便利です。

日常使いはもちろん、軽い雨やほこり、汚れ対策にも役立つアイテムです。

※サイズは目安です。収納物の形状により使用可能サイズは異なります。

・中身が見えて管理も楽々

半透明で中身が見やすく、収納物の確認や管理が簡単です。

「便利なゴム付きカバー 中サイズ8枚入」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：本体：ポリエチレン

ゴムひも：ポリウレタン

商品サイズ：(約)縦35×横48×厚み0.5cm

適応サイズ：直径(約)47cmまで

枚数：8枚入

価格：547円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など

「便利なゴム付きカバー 大サイズ4枚入」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：本体：ポリエチレン

ゴムひも：ポリウレタン

商品サイズ：(約)縦60×横88×厚み0.5cm

適応サイズ：直径(約)86cmまで

枚数：4枚入

価格：547円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など