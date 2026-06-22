ゴムを伸ばして被せるだけ！ほこり除け・汚れ防止・急な雨対策に便利！ゴム付きカバー

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株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「便利なゴム付きカバー 中サイズ8枚入」547円（税込）、「便利なゴム付きカバー 大サイズ4枚入」547円（税込）を6月22日(月)より発売開始しました。




使わない時の汚れやほこりよけに！暖房器具やファンヒーターなどシーズンオフ家電の保管にもおすすめ♪


テーブルにスッポリかけて汚れ防止に！後片付けもラクラク♪植物の霜よけなどにも便利！


・ゴムつきで取り付け簡単！伸ばして被せるだけ！


軽く伸ばして、広げて、被せるだけの簡単な使い方。面倒な固定作業が不要で、サッとかぶせるだけで手軽に使用できます。






・いろいろな形の家電や雑貨に使えて便利♪


伸縮性のあるゴム付きカバーでズレにくくしっかりガード。いろいろな形に被せやすく便利です。


日常使いはもちろん、軽い雨やほこり、汚れ対策にも役立つアイテムです。




※サイズは目安です。収納物の形状により使用可能サイズは異なります。


・中身が見えて管理も楽々


半透明で中身が見やすく、収納物の確認や管理が簡単です。







「便利なゴム付きカバー 中サイズ8枚入」


発売元：株式会社ニーズ


販売元：株式会社サンファミリー


材質：本体：ポリエチレン


　　　ゴムひも：ポリウレタン


商品サイズ：(約)縦35×横48×厚み0.5cm


適応サイズ：直径(約)47cmまで


枚数：8枚入
価格：547円（税込）
販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など





「便利なゴム付きカバー 大サイズ4枚入」


発売元：株式会社ニーズ


販売元：株式会社サンファミリー


材質：本体：ポリエチレン


　　　ゴムひも：ポリウレタン


商品サイズ：(約)縦60×横88×厚み0.5cm


適応サイズ：直径(約)86cmまで


枚数：4枚入
価格：547円（税込）
販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など