4人組K-POPガールズグループ・H1-KEYのジャパンオフィシャルファンクラブをリニューアルオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年6月22日（月）に、H1-KEYのジャパンオフィシャルファンクラブ（URL：https://h1-key.jp(https://h1-key.jp)）を公開いたししました。

H1-KEY（ハイキー）は、SEOI、RIINA、HWISEO、YELの4人による韓国発のガールズグループです。2022年に『ATHLETIC GIRL』でデビューし、2023年に発表した『Rose Blossom』が大きな注目を集めました。同曲は第21回韓国大衆音楽賞で「今年の歌」「最優秀K-POP楽曲」候補に選出されるなど高い評価を獲得。メンバーの安定した歌唱力と完成度の高いパフォーマンスも支持を集めています。

2025年にはJAPAN 1st Mini Album『Lovestruck』で日本デビューを果たし、オリコンデイリーアルバムランキング3位を記録。2026年には5th Mini Album『LOVECHAPTER』をリリースするなど、韓国と日本を中心に活躍の幅を広げている注目のグループです。

今回リニューアルオープンしたのは、H1-KEYのジャパンオフィシャルファンクラブです。

当サイトでは、日本活動に関する最新情報の配信のほか、会員限定のフォトやバースデーメールなど、ここでしか楽しめないコンテンツをご用意しています。また、一新されたサイトデザインにもぜひご注目ください。

【サイト詳細】

■サイト名

H1-KEY JAPAN OFFICIAL FANCLUB M1-KEY JAPAN

■URL

https://h1-key.jp

■会費

・入会金：1,100円（税込）

・年会費：6,600円（税込）

※お支払いには「クレジットカード決済」「コンビニ決済」をご利用いただけます。

■無料コンテンツ

NEWS

SCHEDULE

PROFILE

DISCOGRAPHY

■ファンクラブコンテンツ

PHOTO

MOVIE

バースデーメール

デジタル会員証

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。