Dr.ルルルン株式会社と熊本大学が高機能シートの開発に向けた共同研究を開始

Dr.ルルルン株式会社

Dr.ルルルン株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：新岡 辰徳）は、2026年4月より熊本大学とロハスメディカル株式会社が推進する「医薬部外品・医薬品開発」に関する共同研究に参画し、皮膚組織の「恒常性」を制御する高機能シート開発研究を開始いたしました。

共同研究の目的・内容

現在、『ルルルン』を展開する当社は、皮膚組織の「清潔」「潤い」「健やか」を維持することで皮膚の恒常性を保つ「化粧品」として、フェイスシートの開発・販売を行っております。

本共同研究においては、これまでの実績をさらに発展させ、「医薬部外品」および「医薬品」としての高機能シートの開発を目指します。具体的には、シートに含有させるタンパク質などの新たな素材候補の抽出を行うとともに、それらが持つ生物学的な機能を解明することを目的としています。

共同研究の今後の展望

本共同研究では、熊本大学発の最先端医学・生命科学研究と、Dr.ルルルン株式会社が培ってきたフェイスマスク開発のノウハウを融合し、当社のフェイスマスクブランド『ルルルン』の製品開発を通じて社会へ還元し、あらゆる人の「健やかな肌と豊かな生活」を支えるための新たな価値の創出と提供を目指します。

大学概要

国立大学法人熊本大学

所在地：熊本市中央区本荘１丁目１番地1号 (本荘キャンパス)

研究代表者：熊本大学大学院生命科学研究部 教授 尾池雄一

研究内容：生体の恒常性維持機構、およびその破綻による老化・疾患発症の分子基盤解明を中心に研究を展開。2013-18年 AMED-CREST（恒常性）研究代表者として「組織修復に基づく恒常性維持機構の変容による生活習慣病の病態解明と制御」に従事。2023-28年 AMED-CREST（老化）研究代表者として「ミトコンドリア恒常性と細胞・臓器・個体老化の連関解明」を推進中。

フェイスマスクブランドNo.1※1、コスメアワード350冠受賞※2『ルルルン』

フェイスマスクブランド『ルルルン』は、2011年に “毎日使いのフェイスマスク” を提案し、大容量タイプのフェイスマスクを展開してまいりました。毎日のスキンケアで、あなたの毎日を特別なものに。お手入れのたびにお肌がうるおい、毎日嬉しい気持ちになれる、そんな存在であり続けたいと思っています。

※1 富士経済「化粧品マーケティング要覧 2025 」パック市場・ブランドシェア 2024年販売実績ベース

※2 2015年上半期～2025年下半期のシリーズ累計受賞数（当社調べ）

【お客様からのお問い合わせ】

Dr.ルルルン株式会社

フリーダイヤル：0120-200-390

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-4

ネクストサイト渋谷ビル11F

公式サイト：https://lululun.com/

【報道関係者様のお問い合わせ】

Dr.ルルルン株式会社 広報担当

TEL：03-5778-0408（代表）

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-4

ネクストサイト渋谷ビル11F

メールアドレス：lululun_pr@dr-lululun.com