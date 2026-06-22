「２０２５年度 百貨店バイヤーズ賞（レディス部門）」において「サステイナブル賞」を受賞しました

株式会社マザーハウス

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とするマザーハウス（所在地：東京都台東区、代表：山口絵理子）は、株式会社繊研新聞社が主催する「2025年度 第44回 百貨店バイヤーズ賞（レディス部門）」において、「サステイナブル賞」を受賞いたしましたことをお知らせいたします。

「百貨店バイヤーズ賞」は、全国の百貨店バイヤーのアンケートに基づき、その年に最も顕著な実績を上げた優良ブランドを選出する、1982年から続く歴史ある賞のひとつです。

今回当社が受賞した「サステイナブル賞」は、環境配慮型素材の活用や再生可能素材の開発など、持続可能な社会の実現に向けた先進的かつ継続的な取り組みを行っているブランドに贈られるものです。

2026年6月現在、当社は国内50店舗、海外5店舗の直営店を運営し、世界中のお客様へ商品をお届しております。今後も、お客様の期待に応える商品の開発、ものづくりに努め、さらなる成長を目指してまいります。

【マザーハウスについて】

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念に掲げ、途上国の可能性をバッグ、ジュエリー、アパレルなどのものづくりを通じて、世界中のお客様にお届けしています。2006年の設立以来、バングラデシュをはじめ、ネパール、インドネシア、スリランカ、インド、ミャンマーの計6か国で、各国の素材と技術を活かしたファッションアイテムを作り続けています。販売拠点として、国内約50店舗、台湾5店舗、シンガポール2店舗の直営店を展開しています。

【会社概要】

会社名 株式会社マザーハウス

所在地 東京都台東区台東2-27-3 NSKビル1F・2F

設立 2006年3月9日

資本金 27,950,000円

代表 山口絵理子

事業内容 発展途上国におけるアパレル製品及び雑貨の企画・生産・品質指導、同商品の先進国における販売

公式HP http://www.mother-house.jp/