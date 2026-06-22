【WebX2026】メタプラネットがプラチナスポンサーとして参画決定

株式会社CoinPost

株式会社CoinPost（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：各務貴仁 以下、当社）は、2026年7月13日（月）・14日（火）に開催するアジアのグローバルWeb3カンファレンス「WebX2026」において、ビットコイントレジャリー企業である株式会社メタプラネットがプラチナスポンサーとして参画決定したことをお知らせいたします。

▼スポンサー参画の意義

近年、ビットコインは投機的資産としてだけでなく、企業財務における戦略的な保有資産として世界的な注目を集めています。米国を中心にビットコインを財務戦略に組み込む上場企業が増加するなか、日本市場においてもその動向への関心が高まっています。

メタプラネットは、日本初のビットコイントレジャリー企業として、ビットコインを企業財務の中核資産に位置付けるとともに、金融商品や投資サービスの提供を通じて「BTC×金融」プラットフォームの構築を推進しています。

今回のスポンサー参画を通じ、ビットコインの企業活用や金融市場への浸透、そして日本発の新たな金融エコシステムの可能性について発信します。

▼メタプラネットについて

株式会社メタプラネット（東証：3350／ADR：MPJPY）は、2026年5月末時点で上場企業として世界第3位のビットコイントレジャリー企業です。ビットコインを財務準備資産の中核に据え、資金調達を通じて、株主のために1株あたりビットコイン数量の拡大を追求しています。また、メタプラネット証券、BitcoinJapan、Metaplanet Asset Management、メタプラネットベンチャーズ等を通じ、ビットコインを基軸とした金融商品の組成から投資家への販売・提供までを一気通貫で行うBTCを中核とする金融プラットフォームの構築を進めています。

X： https://x.com/Metaplanet

Web：https://metaplanet.jp/ja

▼代表コメント

代表執行役CEO サイモン・ゲロヴィッチ氏

メタプラネットは、日本初のビットコイントレジャリー企業として歩みを進めてきました。ビットコインが社会や金融の仕組みに本格的に取り込まれていくなか、私たちは単にビットコインを保有するだけでなく、ビットコインとデジタル技術を活用した新しい金融商品やサービスを生み出してまいります。1株あたりビットコイン数量の成長を重要な指針に、株主価値の向上を追求するとともに、日本から世界へ、皆さまと共に新たな金融エコシステムの実現に挑戦してまいります。

▼WebX2026とは

WebXは、株式会社CoinPostが企画・運営するアジア最大級のWeb3カンファレンスです。ブロックチェーンや暗号資産をはじめとするWeb3領域に携わる企業・プロジェクト、起業家、投資家、政府関係者、メディアなど、多様なステークホルダーが一堂に会する場として、2023年に初開催されました。 WebXはその名の通り、Web3領域にとどまらず、業界の垣根を越えたオープンな交流を通じて、事業・プロジェクトの発展および新たな価値創出を促進することを目指しています。

▼WebX2026 開催概要

開催日：2026年7月13日（月）・14日（火）

開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京

主催：一般社団法人WebX実行委員会

企画：株式会社CoinPost

https://webx-asia.com/ja/(https://x.gd/fXgD5)

■【今なら早割】チケットのご購入はこちら

https://webx-asia.com/ja/ticket/(https://x.gd/amTBG)

▼運営組織

主催

一般社団法人WebX実行委員会

本社：東京都千代田区外神田6丁目14番2号 サカイ末広ビル6階

企画・運営

株式会社CoinPost

事業内容：仮想通貨・ブロックチェーンに特化したオンラインニュースメディア運営

URL：https://coinpost.jp/

代表者：代表取締役CEO 各務 貴仁

本社：東京都千代田区外神田6丁目14番2号 サカイ末広ビル6階

▼本カンファレンスに関する問い合わせ先

WebX事務局

お問い合わせ：support@webx-asia.com