書籍『カスハラ対策100の法則』6月23日（火）発売

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM〔ジェイマム〕）は、書籍『カスハラ対策100の法則(https://pub.jmam.co.jp/book/b675809.html)』を2026年6月23日（火）全国の書店およびネット書店で発売します。

■本書の内容

改正法対応から現場防御まで！カスハラ対策の決定版

2026年10月の「改正労働施策総合推進法（本書では以下「カスハラ対策法」）」施行により、企業はカスタマーハラスメント（カスハラ）対策を講じることが義務化されます。

しかし、多くの企業では「どこからがカスハラか」の基準が曖昧で、カスハラが起きた際の対応策やマニュアルなどが、未整備の状況です。これにより、いざカスハラが発生すると、善き顧客が離れ、カスハラ対応の前線に立つ現場は疲弊してしまいます。悪質な顧客対応による従業員のメンタル不調・離職は、企業にとって、致命的な損失となります。カスハラ対策は、企業の「生存戦略」でもあります。

本書は、法改正に対応した「規程整備」から「現場を守る具体的フレーズ」までカバー。人事・労務・総務などカスハラ対策を担当する部門、顧客対応の責任者である店長・支店長などが知っておきたいカスハラ対策法対応のポイント100を紹介した、実務ガイドです。

■書籍概要

タイトル：カスハラ対策100の法則

監 修：西野 肇

発 売 日 ：2026年6月23日（火）

価 格：1,870円（税込）

出 版 社 ：株式会社日本能率協会マネジメントセンター

頁 数：232ページ

判 型：四六

ISBN ：9784800594518

■目次

第1章【基礎知識】2026年施行の法改正とカスハラの定義

第2章【体制構築】組織として「受けて立つ」仕組みづくり

第3章【予防・防御】現場の心理的・物理的な防壁

第4章【現場対応】悪質な顧客を「断る」実践スキル

第5章【事後ケア】被害従業員の救済とメンタルヘルス

第6章【教育・浸透】全社を巻き込む文化の定着

■監修者プロフィール

西野 肇（にしの はじめ）

西野経営法律事務所 代表弁護士

神戸大学法科大学院修了後、2018年弁護士登録。シャープ株式会社、株式会社リクルートスタッフィングを経て、2020年早川・村木経営法律事務所に入所しパートナー弁護士として勤務。2026年西野経営法律事務所を開設。

上場企業に対するコーポレートガバナンス・リスクマネジメントのコンサルティング及びベンチャー企業に対する支援等を中心として業務を行う。主な著書に「ジョブ型の法律実務」（労務行政・共著）があるなど、企業の人事労務支援にも注力している。

■紙面のご紹介

改正法対応から現場防御まで！カスハラ対策の決定版

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Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4800594510

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