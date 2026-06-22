6/22発売！新刊『発達障害の人のための生成AI仕事術 「苦手」をAIに預ける新しい働き方』

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、新刊『発達障害の人のための生成AI仕事術 「苦手」をAIに預ける新しい働き方』を2026年6月22日に発売します。本書は、就労移行支援事業所でAI活用を教える著者による、利用者たちが実際に成果を出してきた生成AI仕事術を体系化したものです。

発達障害の特性は生成AIと「相性が最高」だった！

仕事で「指示が一度で理解できない」「メール1通の作成に何時間もかかる」「考えをうまくまとめられない」……。そんな発達障害の特性による「生きづらさ」を抱えていませんか？

これまで一人で孤独に向き合ってきたこれらの悩みは、生成AIという画期的なツールの登場によって、劇的な解決の糸口が見つかっています。

本書には、特性による困難を、AIとの対話でいかにして強みに変えるかのエッセンスが詰め込まれています。

「何度聞いても怒らない」「曖昧な指示をタスク化してくれる」「頭の中のアイデアを可視化してくれる」――AIとの対話を通じて、諦めていた可能性の扉を開く方法を具体的に解説します。

■本書の特長

- 発達障害の特性と生成AIの「相性の良さ」に特化した仕事術を紹介- タスク管理、ビジネスメール、会議の準備、ストレス管理からキャリア形成まで具体的な仕事の悩みを幅広く解説- そのまま使えるプロンプト（指示文）だけでなく、自分流にアレンジして試行錯誤するやり方を伝授- 単なるツールの紹介ではなく、読者が自身の特性を理解し、AIと対話しながら成長していくための「相棒」としての使い方を提案

医師の診断の有無にかかわらず、今まさに仕事や社会の「壁」に直面し、それでも前に進みたいと願うすべての人へ贈る、実践的な攻略本です。

■こんな方におすすめです

・発達障害をかかえる当事者

・発達障害をかかえる当事者を支援する方

・発達障害グレーゾーンかもしれない人

■書籍概要

『発達障害の人のための生成AI仕事術 「苦手」をAIに預ける新しい働き方』

編集：AI&IT特化型就労移行支援事業所チームシャイニー

著：遠藤 俊、吉井 智紀、田之畑 諒、崎尾 昭彦

発売日：2026年06月22日

定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

仕様：A5・272ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798195841

全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・翔泳社の通販 SEshop: https://www.seshop.com/product/detail/27547

・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4798195847

■目次

第1章 ミス・情報処理の困りごと

1-1 「またやっちゃった……」単純なミスが止まらない

1-2 一度にたくさん言われると、頭が真っ白になっちゃう

1-3 作業に没頭しすぎて、気づいたら時間が消えている

1-4 頭の中に言いたいことはあるのに、メール1通に1時間以上かかってしまう

1-5 手順の多い作業で混乱する「迷子」状態の解消

1-6 長い会議で意識が飛んでしまい、大事な話を聞き逃す

1-7 集中しているときに話しかけられると、頭が真っ白になって元の作業に戻れない

1-8 限界まで頑張りすぎて、急に動けなくなってしまう

第2章：行動・計画・実行の困りごと

2-1 やりかけの仕事がどんどんたまってしまう

2-2 「企画書作成」のような大きな仕事が、どうしても始められない

2-3 良かれと思ってやったのに「これじゃない」と言われてしまう

2-4 マニュアルがない仕事でフリーズしてしまう

2-5 やる前は「すぐ終わる!」と思ったのに、気づけば何時間も経っている

2-6 突然の「困った!」で全部パニック! 計画がすぐダメになるのをどうにかしたい

2-7 終わらない「完璧」探しで、いつも時間が足りなくなる

第3章：対人・コミュニケーションの困りごと

3-1 「いい感じにやっておいて」と言われて、どうしたらいいか固まってしまう

3-2 冗談や皮肉を「文字通り」に受け取って、しんどくなってしまう

3-3 上司に声をかけるタイミングがわからず、報告が遅れてしまう

3-4 悪気はないのに、「言い方がきつい」「自分勝手」と誤解されてしまう

3-5 会議で「今、それを言う？」と凍りつかせてしまう

3-6 休憩時間が怖い。「雑談」が何より苦痛で逃げ出したくなる

3-7 会話のキャッチボールが苦手 (一方的に話す・無口になる)

第4章：感情・ストレス・メンタルの困りごと

4-1 失敗を思い出して、いつまでも落ち込んでしまう

4-2 注意されると「自分が全否定された」と感じて、立ち直れなくなる

4-3 同僚の成功を見て「自分はダメだ」と落ち込んでしまう

4-4 自分の「いつものやり方」を変えるのがどうしても嫌だ

第5章：評価・キャリアの困りごと

5-1 「もっと主体性を持って」と言われても、何をすればいいかわからない

5-2 自分の「成果」をアピールするのが苦手で、評価シートが書けない

5-3 「将来どうなりたい？」と聞かれても、何も思い浮かばない

5-4 自分の困りごとをどう伝えればいい？

5-5 苦手な部署に配属されて毎日がつらい

5-6 「社内政治」や「上司の機嫌取り」がとにかく苦手

■著者・編者プロフィール

編者

AI&IT特化型就労移行支援事業所チームシャイニー 理事長 吉見 祐次（よしみ ゆうじ）

ニューロダイバーシティの考えに基づき、発達障害の人の特性を「強み」に変え、先端IT（データサイエンス、生成AI、Webマーケティング）分野での就労を支援している。就労移行支援事業所「チームシャイニー」や東京都ソーシャルファーム認証「シャイニーラボ」を運営し、福祉とビジネスの境界を越えた新たな雇用モデルを構築。一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、誰もが自分らしく輝ける社会の実現を目指し、幅広く活動を展開している。

著者

遠藤 俊（えんどう・すぐる）

元ITエンジニア。鬱病離職から中村天風やゆる体操により培った自己調整力を活かし社会復帰。SUNO AI制作の『俺たちは皆サバイバー』『今日もがんばって いきまっしょい！』『あと二ヶ月で出版』を聴き自らを鼓舞、執筆の苦境を乗り 越えた。その経験からAIで『自己応援歌』を作り、自分を支える道を提唱。３ 児の父の視点から、皆、個々の芯を大切にして生きてほしいと祈念している。

吉井 智紀（よしい・ともき）

発達障がい者を支援する会のデザイン担当。映像制作やデザインを通して、わかりやすく伝えること、学びや挑戦のハードルを下げることを大切にしている。本書では実体験をもとにした学びをまとめた。創作を通じて、一人ひとりの可能性が広がることを願っている。

田之畑 諒（たのはた・りょう）

臨床工学技士として医療現場で働いていたが、高次脳機能障害を発症して20年。 新たな世界で再起を目指している。現在はプロンプト設計とエージェント構築に取り組み、Web3×自動化、セルフケアアプリ開発を追求。アナログ思考と最先端AIを融合し、誰もが持続可能な働き方を実現できる社会を目指している。失われた30年の40代。趣味は歴史・散策・グルメ。

崎尾 昭彦（さきお・あきひこ）

辻調理師専門学校卒の元料理人。20年の激務で脳がパンク（脳内出血）したが、デジタル世界で再起動。現在はスマートモビリティで風を切りながら、就労移行支援にて生成AIゼミを主宰している。アナログな「食」と最先端の「AI」、地獄を見た経験をブレンドし、味わい深いアウトプットを提供する47歳。「あっくん」名義でnoteでも活躍中。趣味は読書。