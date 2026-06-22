Behind the Scenes(R)、映画『トレインスポッティング』公開30周年プロジェクト完結編となる公式ライセンスTシャツを発表。バーニーズ ニューヨーク オンラインストアにて受注販売開始。

株式会社LIBERTY

映画『トレインスポッティング』公開30周年を記念し、Behind the Scenes(R)による公式ライセンスTシャツ第四弾（完結編）を発表いたします。

本プロダクトは、『トレインスポッティング』の権利を保有する英国 Channel 4（CHANNEL FOUR FILMS）との正式契約に基づき、日本国内限定で展開される公式ライセンス商品です。

2026年6月25日（木）よりバーニーズ ニューヨーク オンラインストアにて受注販売を開始いたします。

Photo by Una Lowe■ 「存在したかもしれない公式Tシャツ」を、30年後の視点で再構築

今回のメインプロダクト（BTS-TS-09）は、1996年公開当時に制作されたアメリカ版劇場ポスタービジュアルを使用した特別モデルです。このビジュアルは、過去にポスターや各種マーチャンダイズに使用された記録が残る一方で、同ビジュアルを用いた公式ライセンスTシャツについては、アーカイブや市場流通品の中では、その存在は確認されていません。

Behind the Scenes(R)では、当時の資料やアーカイブを検証しながら、この象徴的なポスタービジュアルを現代の視点で再構築。30周年プロジェクトのための新たな公式ライセンスTシャツとして制作しました。

これは復刻ではありません。

1996年には存在しなかったかもしれない一枚を、30年後の視点から形にしたオフィシャルライセンスプロダクトです。

BTS-TS-09■ ロンドンで撮影された最新ビジュアル

本ビジュアルは、ロンドンにて、新進気鋭のフォトグラファー Una Loweによって撮り下ろされました。1996年の空気感と2026年のリアリティが交差するビジュアルを表現しています。プロダクトとあわせて、こちらのビジュアルにもぜひご注目ください。

Photo by Una LowePhoto by Una Lowe■ 30年の時間を纏う「30 YEARS WASH MODEL」

今回のアイテムは、1996年に購入したTシャツを30年間着続けた姿をイメージし、ボディ全体に特殊なヴィンテージ加工を施しました。プリントの経年変化や生地の退色感、ペイントの痕跡、独特の柔らかさを再現し、新品でありながら長い年月を経た古着のような存在感を持つ一枚に仕上げています。

単なるグラフィックの再現ではなく、「時間そのもの」を再構築することを目指したコレクションです。

■ 人気モデル2型をもし30年間着続けていたら。

あわせて、第二弾コレクションの中でも特に人気を集めた

・BTS-TS-05 #5 RENTON

・BTS-TS-06 THE FIVE

の2型も、「30 YEARS WASH MODEL」として再登場。

もし30年間着続けていたら--。

そんな仮説をもとに、ヴィンテージ加工を施し、前回とは異なる表情を持つ特別仕様へとアップデートしました。

BTS-TS-0502BTS-TS-0602■ #もっと未来を選べ

2026年1月、1996年公開当時のキャッチコピーをもじった「#未来は選べた？」という問いから始まったBehind the Scenes(R)の『トレインスポッティング』30周年プロジェクト。

あれから30年。

そして、今。

私たちはもう一度、作品を象徴するメッセージのその先を問いかけます。

「#もっと未来を選べ」

本コレクションは、1996年に生まれたカルチャーの熱量を現代へ接続し、その先の未来へ手渡すためのラストコレクションです。

Photo by Una Lowe

【商品概要】

商品名：トレインスポッティング 30th Anniversary T 4th（全3型）

価格：各 \19,800（税込）

サイズ：M / L / XL / XXL

※手作業で加工していますので個体差がございます。ご了承ください。

受注期間：2026年6月25日（木）～ 7月1日（水）

販売：バーニーズ ニューヨーク オンラインストア

https://onlinestore.barneys.co.jp/feature/barneys-trainspotting_lp

【作品情報】

映画『Trainspotting（トレインスポッティング）』

アーヴィン・ウェルシュによる同名小説を原作とした映画作品。スコットランドを舞台に若者たちの日常を描き、ヨーロッパのみならずアメリカ、日本でも高い評価を獲得。監督はダニー・ボイル、主演はユアン・マクレガー。斬新なアートワークとともに、90年代カルチャーを象徴する存在となった。

【Behind the Scenes(R)】

Behind the Scenes(R)は、映画・ドラマ・音楽・アートなどカルチャー作品の“熱量”や“空気感”を丁寧に読み解き、時にアパレルとして再構築するブランドであり、情報発信プラットフォームです。作品の裏側にあるストーリーや時代性、そこに関わる人々の感情までをデザインとして落とし込み、現代へと接続することを目的としています。

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