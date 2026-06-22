ポチャッコたちと遊ぶMRゲーム＆ハローキティとふれ合えるMRグリーティングをGugenkaが「サンリオフェス2026」で提供

株式会社Gugenka

株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、2026年6月27日（土）・28日（日）にパシフィコ横浜にて開催予定の「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にて、MR技術を使用した体験コンテンツを制作・提供します。

来場者はVRヘッドセットを通して、ポチャッコたちとアイスクリームを食べさせ合いっこするシューティングゲーム「ポチャッコのぱくぱく大作戦 -Share the ice cream love!-」や、バーチャルの世界から飛び出して目の前に現れるハローキティとのグリーティングを体験できます。



本イベントでは、サンリオグループの一員としてGugenkaが株式会社サンリオと連携して制作を行っております。

「サンリオフェス2026」サイトURL

▶https://fes.sanrio.co.jp/

■「ポチャッコのぱくぱく大作戦 -Share the ice cream love!-」

イベント会場内では、シューティングゲーム「ポチャッコのぱくぱく大作戦 -Share the ice cream love!-」をプレイしていただけます。

プレイヤーは頭にVRヘッドセットを装着して、ストロベリーチームとミントチームに分かれてゲームに参加します。

ポチャッコ、ハンギョドン、マイメロディと一緒に、目の前に次々と現れるアイスクリームをスプーンですくい、相手のチームに向かって飛ばしたり、避けたりして遊ぶ、MR技術を活用した新感覚ゲームです。

リアルイベントで来場者がサンリオキャラクターと同じ空間で遊ぶ、新しいキャラクター体験を提供いたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/355_1_3f5a736e3572fb2672fd7675084a6f64.jpg?v=202606231251 ]

■ 「ハローキティ MRキャラクターグリーティング」

「ハローキティ MRキャラクターグリーティング」では、VRヘッドセットを覗くことで、大きなスクリーンに映るバーチャルサンリオピューロランドから飛び出したハローキティとのグリーティングを楽しむことができます。

来場者の目の前まで来てくれるハローキティの頭を撫でたり、ハイタッチしたり、音、風、映像を組み合わせた全身で楽しめる最新イマーシブ技術を体験いただけます。

ここでしか味わえないグリーティング体験をぜひお楽しみください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/355_2_944d1888e6363ffd1ca2f4981c110b07.jpg?v=202606231251 ]

・参加者限定で、好きな名前を入れられる「特製SNS風アクリルキーホルダー」を販売

MRキャラクターグリーティング参加者限定で「特製SNS風アクリルキーホルダー」を販売いたします。

キーホルダーにはお好きな名前を入れることができます。

MRグリーティング待機中に、掲示されているQRコードより申し込み・購入をすることで、グリーティング体験後に商品のお受け取りができます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/355_3_9a64f22c1ec18f4747395696beb232c0.jpg?v=202606231251 ]

■開催概要[表4: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/355_4_9aed114eec8aa6b0a005cb9e8e0d4d40.jpg?v=202606231251 ]

■ 株式会社Gugenkaについて

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

■株式会社Gugenka

会社名：株式会社Gugenka

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

URL：https://gugenka.jp/