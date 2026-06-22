『メイプルストーリー』夏の大型アップデート「CROWN」の最新情報を公開！

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、PC向けにサービス提供中のオンラインMMORPG『メイプルストーリー』にて、2026年6月21日（日）に公式生放送「SUMMER SHOWCASE 2026 'CROWN'」を配信し、夏の大型アップデート「CROWN」の最新情報を公開いたしました。

SUMMER SHOWCASE 2026 'CROWN'（アーカイブ）

https://youtube.com/live/U8w4-9qcsHI

夏の大型アップデート「CROWN」特設サイト

https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/crown/

7月2日（木）より実施する夏の大型アップデート「CROWN」では、「キネシス」、「ワイルドハンター」の2職業のリマスターを実施いたします。同リマスターに合わせて開催する成長イベント「ワイルド・サイキック」や、人気の「チャレンジャーズワールド シーズン3」をはじめとする成長支援イベントに加え、新イベント「幻影の降る夜」も開催。さらに、チャレンジャーズワールド シーズン3専用ボス「カイ」などの新ボスや、新スキル、新地域の追加など、多数のコンテンツアップデートも実施いたします。

「SUMMER SHOWCASE 2026 'CROWN'」の配信内容は、下記よりアーカイブをご視聴いただけます。

https://youtube.com/live/U8w4-9qcsHI

同配信で発表された、夏の大型アップデート「CROWN」の主な内容は、下記をご参照ください。

夏の大型アップデート「CROWN」の主な内容

■「キネシス」、「ワイルドハンター」がリマスター！

「キネシス」と「ワイルドハンター」の職業リマスターを実施。どちらも現代的に洗練されたエフェクトやスタイリッシュなビジュアルとともに、新たなプレイ体験をお届けします。

- キネシス：チェスや重力を操るキネシス独自のコンセプトはそのままに、演出面をスタイリッシュに刷新。スキルの周期安定化やクールタイム初期化ギミックの追加により、操作の自由度が向上し、より高い瞬間火力を生かした戦闘が可能となります。- ワイルドハンター：ジャガー騎乗時のアクションを基本にプレイスタイルを刷新。移動攻撃がもたらす高い機動力と、連発する追加攻撃が圧倒的な爽快感を実現。職の魅力は残しつつ、よりシンプルで直感的に遊べる性能へと劇的な進化します。

リマスターを記念した成長イベント「ワイルド・サイキック」も開催します。リマスターしたキネシス、ワイルドハンターを一度に急速育成できる様々な成長サポートを提供するほか、両キャラクターをモチーフにしたアイテムも多数獲得可能です。

■チャレンジャーズワールド シーズン3

様々なバフや特典でキャラクターをサクサク育成できる特別なワールド、「チャレンジャーズワールド」が、よりパワーアップして登場いたします。今回は、ワールド内の2キャラクターでタッグを組んで挑む協力システム「チャレンジャーズパートナー」や、一般ワールドのキャラクターも一緒に育成できる「チャレンジャーズEXPデュオ」など、複数キャラクターを同時に成長させることができる新要素を追加しています。また、チャレンジャーズワールド シーズン3でのみ挑戦可能なシーズンボス「カイ」も登場いたします。加えて、7月2日（木）からは、豪華賞品が当たる連動Webミッションイベントも開催予定です。

■成長支援イベントを多数開催！

「チャレンジャーズワールド シーズン3」に加え、Lv260まで1+4レベルアップ、Lv270まで1＋1レベルアップできる「ハイパーバーニングBEYOND」、キャラクターのレベルアップやミッション達成で報酬アイテムが手に入る「ハイパーキノコパス」、新規キャラクターをLv200まで爆速育成できる「テラブリンク」など、多数の成長支援イベントも開催いたします。

さらに、成長をサポートする「バーニングエクスプレス」や「モメンタムパス」を活用することで、キャラクターを一気に高レベルまで成長させることができます。この機会をぜひお見逃しなく！

■新イベント「幻影の降る夜」

タラハートを舞台にした新イベント「幻影の降る夜」を開催いたします。出席イベントやボス討伐ミッションを通じて、様々な報酬アイテムが手に入ります。また、本イベントで旅を共にする未知の存在「エラノス」は、専用のミッションを達成することで育成でき、成長に応じて専用の狩りスキルや様々なバフを獲得することができます。

■新コンテンツも盛りだくさん

- 新共用コア「ソル・ヘカテ」HEXAマトリックスの共有コアに、2つ目のコア「ソル・ヘカテ」が追加されます。「ソル・ヘカテ」はレベルに応じて成長し、多様なスキルを使用できるようになります。- 新地域「ギアードラック」タラハートをクリアしたLv295以上のキャラクターのみ入場可能な新地域「ギアードラック」が実装されます。- 新規ボス「燦爛たる凶星」と「ユピテル」が登場Lv280以上のキャラクターで挑戦できる新規ボス「燦爛たる凶星」が登場いたします。さらに、Lv295以上のキャラクターで挑戦できる最上位ボス「ユピテル」も実装いたします。

CROWNカウントダウンイベント開催中

夏の大型アップデート「CROWN」に向けたカウントダウンイベントが、ゲーム内で開催中です。

イベントに参加したら、1日1回出席登録を行うことで、「カウントダウンプレゼント」が獲得できます。また、累計の出席登録回数に応じた「CROWNプレゼント」も獲得できます。さらに、出席登録が5回・10回に到達すると、様々な能力値がアップする「CROWNパワーアップ効果」が適用されます。

イベントに参加して、「ソルエルダ/ソルエルダの欠片チョイスクーポン」や「超越成長の秘薬」、ドロップアイテムを広い範囲で吸い寄せることができるペット「スイート精霊(30日)ボックス」などの豪華プレゼントをゲットし、「CROWN」アップデートに備えましょう。

＜開催期間＞

・カウントダウン出席期間：～ 7月7日（火）23：59

・カウントダウンプレゼント受取期間 ：～ 7月1日（水）23：59

・CROWNプレゼント受取期間：7月2日（木）メンテナンス後 ～ 7月7日（火）23：59

CROWNカウントダウンイベントの詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=b26601559ce34459b67101a14cbf1f4f

人気インフルエンサーが多数参加！

特別企画「CROWN CREW CHALLENGE」開催決定！

「CROWN」アップデート期間中に、特別企画「CROWN CREW CHALLENGE」の開催が決定！

本企画では、複数の人気インフルエンサーがそれぞれ「CREW」を結成し、実際に『メイプルストーリー』をプレイしながら、提示される様々なミッションや難関チャレンジに挑みます。各チームがどのような戦略で目標達成を目指すのか、その熱い軌跡にぜひご注目ください。

参加メンバーやルール詳細、関連キャンペーン情報は、公式サイトおよび公式X（@MapleStory_JP(https://x.com/MapleStory_JP)）にて順次公開予定です。どうぞご期待ください！

■『メイプルストーリー』 https://maplestory.nexon.co.jp

『メイプルストーリー』は、NEXON Korea Corporation（所在地:韓国）が開発したMMORPG（多人数同時接続型オンラインロールプレイングゲーム）です。美しいピクセルアートの世界で可愛らしいキャラクターを操作し、他のプレイヤーたちと一緒にモンスターを倒しながら冒険を進めていく、横スクロールタイプのオンラインアクションゲームで、アバター方式を採用したオンラインゲームとしては、世界で初めて成功を収めました。アジア・北米・南米・ヨーロッパなど世界中でサービスを提供しており、これまでに累計2億5千万人以上が登録しています。

【コピーライト表記】

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株式会社ネクソン

https://company.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。