お好きな“グミッツェル”をたっぷり楽しめるセットが登場！「ヒトツブカンロ 14周年記念商品」をオンライン限定で発売

カンロ株式会社

カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下 カンロ）は、ヒトツブカンロ14周年を記念し、カンロの複合型オウンドメディア「Kanro POCKeT（カンロポケット）」にて「ひといろグミッツェルBOX」を2026年6月26日（金）より販売開始します。

《ヒトツブカンロ14周年を記念した限定商品が登場！》

「ヒトツブカンロ」は、カンロが創業100周年を迎えた2012年にオープンしたキャンディショップです。飴をあげる楽しさともらう楽しさを作り出したいという気持ちから「ヒトからヒトへ つながるヒトツブ」をコンセプトに、見た目や味だけでなく 「音」が楽しめるグミとして、ASMR動画が話題の次世代食感グミ「グミッツェル」などを販売しています。

この度、ヒトツブカンロが14周年を迎えることを記念し、「ひといろグミッツェルBOX」をKanro POCKeTにて販売いたします。「ひといろグミッツェルBOX」は、お好きなグミッツェルの味をたっぷり楽しめるセットで、14周年にちなんだ14個をギフトBOXに入れてお届けします。グミッツェルファンの方や、ギフトにもおススメのセットになっておりますので、ぜひこの機会にお試しください。

また、ヒトツブカンロ14周年を記念して、フォロー＆リポストをしていただいた方から抽選で100名様に「グミッツェル」が当たるSNSキャンペーンを実施します。ヒトツブカンロ人気No.1商品“グミッツェル”をお試しいただける機会なので、ぜひご応募ください。

【キャンペーン概要】

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41274/table/755_1_772e349d626727ba1a68d2cf4f13beef.jpg?v=202606231251 ]

商品名：ひといろグミッツェルBOX

（グレープ/ソーダ/ラフランス/グレープフルーツ/オレンジ/ピーチ）

販売開始：2026年6月26日（金）12：00～

※予定数量に達し次第、販売終了となります。

価格：2,860円（税込） ※消費税8％

内容量：14個

販売形式：「Kanro POCKeT」オンラインショップ

特徴：お好きな味のグミッツェルだけをたっぷり楽しめる14個セット。

【ヒトツブカンロ ショップ情報】

<ヒトツブカンロ グランスタ東京店>

開業日 ：2026年9月中旬頃

※グランスタ東京の一部リニューアル工事に伴い、2026年1月18日（日）より閉店しております。

<ヒトツブカンロ 原宿店>

営業時間 ：11:00～21:00（施設営業時間に準ずる）

場所 ：〒150-0001東京都渋谷区神宮前6-31-21

東急プラザ原宿「ハラカド」１F

TEL ：03-6805-1414

※営業時間は変更の可能性があります

※16時までのご入店にはオンライン整理券が必要です

<ヒトツブカンロ 伊勢丹新宿店>

営業時間 ：10:00～20:00（施設営業時間に準ずる）

場所 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1

伊勢丹新宿店 本館地下1階

TEL ：03-6380-1595

※営業時間は変更の可能性があります

<ヒトツブカンロ 羽田空港ポップアップストア>

期間 ：2026年4月8日（水）～7月7日（火）

営業時間 ：7：00～20：00

場所 ：羽田空港第1ターミナル 2階マーケットプレイス「羽田スタースイーツ」

住所 ：東京都大田区羽田空港３丁目３－２

＜ヒトツブカンロ オンラインショップ＞

https://kanro.jp/pages/hitotubu

【ヒトツブカンロについて】

「ヒトツブカンロ」はカンロ株式会社が創業100周年を迎える2012年にJR東京駅でオープンしたキャンディショップです。コンセプトは「ヒトからヒトへ つながるヒトツブ」。キャンディをあげる楽しさともらう楽しさを作り出し、小さなヒトツブがヒトからヒトへとつながっていくお店を目指しています。

商品開発コンセプトは、雑貨のように気軽に、そして誰かに思わず贈りたくなるキャンディ。ショップ名の「ヒトツブカンロ」には、「ひと粒のキャンディはさりげないけれど、そのひと粒が持つ暮らしに潤いを与えてくれる力を、再認識してもらいたい」という想いを込めました。お店には、新しい美味しさのグミッツェルやピュレショコラティエ、カラフルなパッケージが勢揃いし、オープン時から話題に。グミッツェル、ピュレショコラティエ、フルーティアロマのど飴、どれもヒトツブカンロ誕生時からの人気商品です。2022年9月より、環境を考えたサステナブルなラインとして、「ヒトツブカンロearth」も展開しています。

■カンロ展開ブランド

■カンロ会社概要

社名 ： カンロ株式会社

代表 ： 代表取締役社長 村田 哲也

所在地 ： 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

東京オペラシティビル37階

創業 ： 1912年(大正元年)11月10日

事業内容： 菓子、食品の製造および販売

上場市場： 東証スタンダード市場（証券コード2216）

URL ： コーポレートサイト https://www.kanro.co.jp/

KanroPOCKeT https://kanro.jp/

当社は1912年の創業以来、社名になっている「カンロ飴」を始め、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」、ミルクフレーバーキャンディ市場売上No.1ブランド※「金のミルク」、大人向けグミの先駆けである「ピュレグミ」など、生活者の皆さまから愛される商品を創り続け、成長してまいりました。直営店「ヒトツブカンロ」では、「ヒトからヒトへ つながる ヒトツブ」をコンセプトにキャンディの魅力を発信しております。

2025年2月、「中期経営計画2030」を策定し、新たに「Kanro Vision 2.0」を定めました。「Kanro Vision 2.0」は、企業パーパス「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」の下、ビジョン「Sweetな瞬間を創り続けることで人々と社会に笑顔を。」と4つのバリュー「Sweet な瞬間を創造する」「事業基盤を変革する」「未来へ紡ぐ」「創発的な組織の更なる進化」からなり、今後の当社の進む方向性を示したものです。

国内グミ事業を中心に更なる成長を実現するとともに、持続的成長のための事業領域拡大・ビジネスモデル拡張を進め、事業を通じて社会課題の解決に寄与しながら、企業価値を向上させることで、人と社会の持続的な未来に貢献してまいります。

※株式会社インテージSRI＋ ミルクフレーバーキャンディ市場2024年4月～2025年3月累計販売金額ブランドランキング

■パーパス 「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」

カンロは、2022年、企業パーパス「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」を定めました。変化が激しく、先行きが不透明・不確実な時代の中、カンロがこれまで歩んできた道程を確認の上、自分たちの未来への想いを言語化したものです。糖から未来をつくり、糖の力を引き出す事に挑み続けてきたカンロが企業活動の中で培った技術をさらに進化させることで、 「心がひとつぶ、大きくなる。」瞬間を積み重ねて人と社会の持続可能な未来に貢献してまいります。

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

カンロ株式会社 カスタマーセンター

Tel：0120-88-0422

(受付時間 祝日を除く月～金曜日 10:00～16:00)