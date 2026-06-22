世界最大規模の格闘ゲーム大会「Evo 2026」にSNKブースを出展！

株式会社SNK

株式会社ＳＮＫは、2026年6月26日から6月28日（アメリカ時間）にネバダ州ラスベガスで開催される、世界最大規模の格闘ゲーム大会「Evolution Championship Series 2026（以下、Evo 2026）」に、SNKブースを出展することをお知らせします。

Evo 2026開催概要

■開催日：2026年6月26日～6月28日（PDT）

■会場：Las Vegas Convention Center

■公式サイト：https://www.evo.gg/

■入場料：有料チケットが必要です。詳しくはEvo 2026公式サイトにてご確認ください。

アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』とのコラボキャラクター「ケンシロウ」の先行試遊を実施！

SNKブースでは、『餓狼伝説 City of the Wolves』のSeason Pass 2 DLCキャラクターとして6月に参戦する「ケンシロウ」の先行試遊を実施！プレイいただいた方には、オリジナルステッカーをプレゼント！ぜひお楽しみください。

※試遊時間は、お一人様20分です。

※お一人様1枚です。数には限りがございます。

※混雑により、試遊いただけない場合がございます。

■アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』とは

原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。

1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳“北斗神拳”で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。

『北斗の拳』は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに“アクション漫画の金字塔”と呼ぶにふさわしい存在となった。

そして、2026年――。

『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化。世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む――！

毎週金曜25:00～ TOKYO MX/BS11にて放送、Prime Videoにて世界独占配信!!

［アニメ公式サイト］https://hokuto-anime.com/

［公式X］北斗の拳公式情報局：@hokutonokeninfo（https://x.com/hokutonokeninfo）

オリジナル缶バッジを集めよう！

『餓狼伝説 City of the Wolves』の可愛いキャラクターが描かれた12種類のオリジナル缶バッジが登場！EvoやSNKブースを楽しんで缶バッジを集めよう！

※プレゼントの数には限りがあります。

▶ Evo 2026『餓狼伝説 City of the Wolves』大会に出場したプレイヤー全員に缶バッジを3個プレゼント！

※失格となったプレイヤーはプレゼントの対象外です。

▶ SNKブースのフォトスポットで写真を撮って、SNSに投稿すれば、缶バッジを1個プレゼント！

※投稿にはハッシュタグ #FatalFury を付けてください。

※プレゼントは、一人1日1回とさせていただきます。

▶ 「SWC 2026」対象タイトルの対戦コーナーで2連勝すれば、缶バッジを1個プレゼント！

※何回でもチャレンジできます。

SNKブースのフォトスポットで撮影&SNS投稿すれば、『餓狼伝説CotW』クラウザーコミックをプレゼント！

「SNK World Championship 2026」について

「SNK World Championship 2026」は、SNKの格闘ゲーム5タイトル『餓狼伝説 City of the Wolves』、『THE KING OF FIGHTERS XV』、『SAMURAI SPIRITS』、『ART OF FIGHTING 龍虎の拳外伝』、『THE KING OF FIGHTERS ’98』を競技種目とするeスポーツ世界大会です。2026年１月から順次開催される予選大会で好成績を収めたプレイヤーが、決勝大会の出場権を獲得。予選と決勝を合わせた賞金総額は＄4,200,000！SNK格闘ゲームの祭典に、ぜひご参加ください！

＞SNK eSports公式サイト https://snkesports.com/

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(C) 武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会

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