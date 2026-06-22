浅野ゆう子＆中山忍、豪華客船で巡る大人の極上女子旅！出会って20周年の記念クルーズ 大親友にだけ明かす意外な本音とは？BS10にて６/22（月）よる７時～4週にわたり放送決定！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

全国無料のBS放送局「BS10（読み：ビーエステン）」にて、毎週月曜よる7時～放送中の『あこがれの絶景クルーズ旅』。6月22日(月)、29日（月）よる7時～、7月6日（月）7月13日（月）よる6時～は、浅野ゆう子＆中山忍を迎え、4週にわたって放送。20年ほど前の共演をきっかけに知り合い、以来プライベートでも食事や観劇を共にするなど、大の仲良しである浅野ゆう子さんと中山忍さん。今回はお二人の「出会って20年」を祝う記念旅行として、あこがれの豪華客船「MSCベリッシマ」に乗船し、大海原を巡る極上のクルーズ旅へ出発します！

MSCベリッシマのクルーズ旅では、普段は味わえないラグジュアリーな癒しの時間や、非日常空間を体験！

視聴者の皆さんもクルーズ旅に出たくなる紀行番組をお楽しみください。

『あこがれの絶景クルーズ旅』の見どころ

■寄港地も大満喫！絶景の波上宮神社＆沖縄グルメを堪能

出航まで、寄港地である沖縄・那覇を2人が大満喫！青い海を見下ろす絶景の神社「波上宮」で参拝した後は、築75年の赤瓦の古民家へ。4時間半も煮込んだトロトロのお肉が乗った、沖縄ならではの至極の一杯とは…！？

時間を1分も無駄にしない、豪華クルーズ旅の楽しみ方は必見です！

■潜入！豪華客船の知られざる「特別空間」

まるで外国の街並みのような船内を散策し、世界チャンピオンが手がける極上スイーツを堪能。

さらに限られた宿泊者のみが足を踏み入れることを許される場所「MSCヨットクラブ」へ2人が潜入！

テレビの前で味わえる、息を呑むようなラグジュアリー体験の全貌とは！？

■至福のディナーと、親友にだけ明かす「大物俳優の素顔」

夜は華やかにドレスアップして、本格的な地中海料理を満喫。

極上の空間でディナーを味わううちに、話題は浅野さんの「旦那様との意外すぎる馴れ初め」へ……。

若かりし頃に直面した芸能界の厳しさなど、出会って20年の大親友だからこそ話せる、ここでしか聞けない本音トークは必見です！

浅野 ゆう子（あさの・ゆうこ）

1960年生まれ、兵庫県出身。74年にデビュー。

80年代以降『抱きしめたい！』などで「トレンディドラマの女王」として絶大な人気を博す。

NHKでも連続テレビ小説『てるてる家族』や大河ドラマ『功名が辻』など出演作多数。

中山 忍（なかやま・しのぶ）

1973年生まれ、東京都出身。88年にデビュー。

95年の映画『ガメラ 大怪獣空中決戦』で数々の助演女優賞を受賞し、近年は「2時間ドラマの新女王」として多くのサスペンス作品等で圧倒的な存在感を放つ。

■浅野ゆう子＆中山忍さんが出演するクルーズ旅の続編は以下の日程で放送！

2026年6月29日（月）よる7時～/2026年7月6日（月）よる6時～/2026年7月13日（月）よる6時～

■あこがれの絶景クルーズ旅（毎週月曜 よる7:00～8:00）

芸能人が国内外の豪華客船に乗船し、クルーズ旅ならではの絶景と心地よい時間をお届けします。船上から見える絶景や、一流の味を堪能する美食グルメなど、非日常の空間を味わえるクルーズ旅をお届けします。きっと視聴者の皆さんもクルーズ旅に出たくなる紀行番組です。

＜同時配信＞公式アプリ「つながるジャパネット」、コネクテッドTVサービスでの同時配信あり

<見逃し配信>無料動画配信サービス「TVer」にて1週間の見逃し配信あり

■放送局概要

放送局：BS10（読み：ビーエステン）

チャンネル番号：BS200ch

放送エリア：全国（BS放送）

放送形態：無料

BS10公式ホームページ：https://www.bs10.jp/

BS10公式X：https://x.com/BS10_TEN