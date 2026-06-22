『シャッフルアイランドSeason7』の放送開始を記念してダイニングバー「SNAPPER＆GROUPER」とのコラボレーションが決定！『シャッフルアイランド』の世界観を表現したオリジナルメニューを展開

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年7月7日（火）夜9時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』を放送開始いたします。このたび、ダイニングバー「SNAPPER＆GROUPER」とのコラボレーション企画を実施することが決定いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=o9JtGQGYgKo ]

『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショーです。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していきます。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころです。スタジオMCには、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福の4名の出演も決定しています。

今回のコラボレーションでは、2026年7月7日（火）から8月31日（月）までの期間限定で、ダイニングバー「SNAPPER＆GROUPER」にて、『シャッフルアイランド Season7』の世界観をイメージしたコラボレーションメニューを展開いたします。「シャッフル・ロミロミサーモン」や「アイランド・ホタテグラタン」など、番組の世界観を表現したオリジナルメニューをお楽しみいただけます。コラボレーションメニューを1品ご注文いただくごとに、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

南国リゾート・タイのサムイ島を舞台に、“ピンク”と“ブルー”の2つの島で毎日メンバーを“シャッフル”しながら運命の恋を探す『シャッフルアイランド Season7』は、2026年7月7日（火）夜9時よりABEMAにて無料放送を開始します。本能や欲望をむき出しにした美男美女の参加メンバーたちが繰り広げる、“本気の恋”の行方にぜひご注目ください。

■ABEMA『シャッフルアイランド Season7』番組概要

先行映像：https://youtu.be/o9JtGQGYgKo

＜第1話＞

放送日時：2026年7月7日（火）夜9時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/C9q1ASUDQXs92P

＜過去シリーズ全話無料配信＞

・『シャッフルアイランドSeason4』

2026年6月26日（金）午前0時～6月29日（月）午前0時

https://abema.tv/video/title/90-1887?s=90-1887_s40

・『シャッフルアイランドSeason5』

2026年7月3日（金）午前0時～7月6日（月）午前0時

https://abema.tv/video/title/90-1887?s=90-1887_s50

【スタジオMC】

屋敷裕政、峯岸みなみ、木村有希、鈴木福