イタリア最高峰ビール「ペローニ」を“味わい尽くす”幻の7日間。世界が認めた熟成和牛「喜舌 響」×世界7位の「Gui′s Burger」×大行列「BRUN」が法善寺で限定コラボ！6/25より開催

ヴェネーション株式会社

ヴェネーション株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役：中島徹）は、アサヒビール株式会社が展開するイタリアのプレミアムビール「PERONI NASTRO AZZURRO（ペローニ ナストロアズーロ）」の出資・バックアップのもと、特別な美食イベントを企画・サポートいたしました。



PERONI NASTRO AZZURROを“飲む”だけではなく、“味わい尽くす”。

和牛の産地選びから熟成、そして火入れに至るまで、一切の妥協なく追求するステーキレストラン「喜舌 響」がこの夏、イタリアを代表するプレミアムビール「PERONI NASTRO AZZURRO」とともに、わずか7日間限定の特別コースをご用意します。

KITAN GROUP初の試みとして、芦屋の和牛バーガー専門店「Gui's Burger」、そして神戸で連日行列をつくるドーナツショップ「BRUN」が集結。 大阪と神戸の人気店が織りなす一皿一皿に、PERONI NASTRO AZZURROが寄り添い、コース全体を彩ります。

今回のコースでは、PERONI NASTRO AZZURROをペアリングとして楽しむだけでなく、料理の随所にも使用。ビールが持つ爽やかな苦みや華やかな香り、軽やかな余韻を料理へと昇華し、素材の魅力をより一層引き立てます。

熟成和牛の奥深い旨みと、PERONI NASTRO AZZURROの洗練された味わい。 炭火の香ばしさと、黄金色のきめ細かな泡。

互いを引き立て合うマリアージュが、一皿ごとに新たな発見をもたらします。

飲み物として、そして料理を構成する一つの素材として。

PERONI NASTRO AZZURROとシェフの感性が生み出す、この期間だけの特別な美食体験をぜひお楽しみください。

たった7日間だけ開かれる、夏のプレミアムダイニングへ。

■ 店舗のご紹介

YAKINIKU&STEAK「喜舌 響（きたん ひびき）」

産地選びから熟成、職人技による火入れまで一切の妥協を許さない熟成和牛専門店。世界の優れたステーキ店を選ぶ「WORLD'S 101 BEST STEAK RESTAURANTS」に日本で唯一選出された実績を持つ、最高の状態の和牛を提供する大人の隠れ家です。

所在地： 〒542-0076 大阪市中央区難波1-1-7

アクセス： 各線「なんば駅」より徒歩約5分

公式Instagram： https://www.instagram.com/kitan_hibiki/

和牛バーガー専門店「Gui's Burger（ギーズバーガー）」

「食べログ ハンバーガー 百名店 2026」への選出をはじめ、世界の優れたバーガー店を選出する「WORLD'S 25 BEST BURGER」にて2025年に世界17位、2026年には世界7位にランクインした兵庫・芦屋発の超実力派店。和牛100%の肉汁あふれるパティで多くの美食家を虜にしています。

公式Instagram：https://www.instagram.com/meetyourwagyu/

ドーナツショップ「BRUN（ブラン）」

兵庫・神戸でオープン以来、連日またたく間に完売・大行列を作る、いま最も勢いのある最旬ドーナツショップ。独自の食感と洗練されたフレーバーでSNSでも爆発的な人気を誇ります。

公式Instagram： https://www.instagram.com/brun_donuts_arata/(https://www.instagram.com/brun_donuts_arata/)

■ 開催概要

開催期間： 2026年6月25日（木）～ 7月1日（水）【7日間限定】

開催場所： 喜舌 響（きたん ひびき）

予約方法： 喜舌 響食べログ(https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27141837/)、またはお電話（050-5593-9558）より承ります。

※席数に限りがございますので、お早めのご予約をおすすめいたします。

■ ヴェネーション株式会社について

ヴェネーション株式会社は、大阪を拠点に、ブランディング・デザイン・Web・撮影・PRを軸に活動するクリエイティブカンパニーです。企業やブランドの想いや価値を整理し、“伝わる体験”へ変換することを得意とし、CI・VI開発、ロゴデザイン、コピーライティング、Web制作、撮影ディレクション、プロモーション設計までを一貫して手挂けています。また、タイポグラフィ年鑑ノミネートをはじめ、商業性とカルチャー性を横断した、エッジの効いたクリエイションや実験的なプロジェクトも多数展開。飲食、ファッション、美容、ライフスタイルなど多様な領域で、ブランドの価値最大化を支援しています。