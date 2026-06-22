第3回 埼玉県サーキュラーエコノミースタートアップビジネスプランコンテスト「CSUP」開催決定

株式会社角川アスキー総合研究所

株式会社角川アスキー総合研究所（本社：東京都文京区、代表取締役社長：垣貫真和）は、全国のスタートアップや大学発ベンチャーなどを対象にした、埼玉県主催のビジネスコンテスト「第3回埼玉県サーキュラーエコノミースタートアップビジネスプランコンテスト CSUP（シーサップ）」の開催が決定したことをお知らせします。

角川アスキー総合研究所は、昨年度に続き本コンテストの運営事務局業務を埼玉県から受託しました。昨年度の運営を通じて得た知見に加え、スタートアップとテクノロジー企業のニュースメディア「ASCII STARTUP」の運営で培った、スタートアップ領域の知見やネットワークを生かし、埼玉県におけるサーキュラーエコノミーの推進と地域発の新たな事業創出に貢献してまいります。

CSUPについて

埼玉県では、将来的な資源不足やカーボンニュートラルの実現等へ対応すると同時に、環境分野での付加価値を増大させ、持続的な経済を実現するため、資源の循環的・効率的利用を図る「サーキュラーエコノミー」への転換を推進しています。

サーキュラーエコノミーを推進していくためには、従来のビジネスモデルからの発想の転換が必要であり、今までにない斬新なプランを有するスタートアップ企業等の成長が重要です。

本コンテストでは、全国のスタートアップ、既存法人における社内ベンチャーや第二創業、大学発ベンチャーや産学連携でビジネス化を目指す者などを対象に、埼玉県内のサーキュラーエコノミーを推進する先進的なプランを募集します。受賞者の県内での事業展開を支援し、埼玉県におけるサーキュラーエコノミーのさらなる推進を目指します。

概要・募集要項

募集テーマ：

埼玉県内で展開するサーキュラーエコノミーに資するビジネスプラン

応募受付開始：

8月上旬予定

対象者：

埼玉県内で事業を実施している、または事業を実施する予定の者のうち、以下のいずれかに該当する者

- 独自のビジネスモデルにより事業成長を目指すスタートアップ企業- 起業を希望する者（学生を含む）- 既存の法人による第二創業- 既存の法人における新規事業（社内ベンチャー、その他プロジェクトチームなど）- 大学発ベンチャーや産学連携によりビジネス化を目指す者- １.から５.に準ずる者

コンテスト趣旨：

・埼玉県内におけるサーキュラーエコノミーの推進※

・埼玉県内でサーキュラーエコノミーに取り組むスタートアップ企業など事業者の支援

※埼玉県ホームページ：https://www.pref.saitama.lg.jp/kurashi/gomi/circular/index.html

応募方法：

8月上旬予定の応募受付開始時に発表する募集要項に従って、公式サイトの専用フォームからエントリーしていただきます。（エントリー・参加費 無料）

表彰内容（予定）：

・最優秀賞：賞金100万円

・優秀賞（2者）：賞金50万円

・特別賞：賞金30万円

主催：

埼玉県

一次審査を通過したファイナリストによる公開ピッチ審査を実施

書面審査を通過したファイナリストによる公開ピッチ審査を、11月にさいたま市内で実施予定の最終審査会場で行います。応募内容とピッチの評価に基づき、各受賞者を選考します。

スタートアップ関係者に自身のビジネスプランを発信できる機会にもなります。応募対象となる皆さまは、ぜひエントリーをご検討ください。

CSUPの詳細や過去開催の様子は、公式サイト(https://csup.pref.saitama.lg.jp)でご覧いただけます

募集要項の詳細につきましては、応募受付開始時に第3回CSUP公式サイト上で発表します。

https://csup.pref.saitama.lg.jp(https://csup.pref.saitama.lg.jp)

■本コンテストに関するお問い合わせ

第3回CSUP事務局（株式会社角川アスキー総合研究所内）

E-mail：csup-saitama@lab-kadokawa.com

TEL： 050-3784-6257

※平日10:00～17:00（土日・祝日・年末年始を除く）

■株式会社角川アスキー総合研究所について

角川アスキー総合研究所は、メディア運営やコンテンツ制作で培った知見を生かし、調査、コンサ

ルティング、マーケティング、ビジネスソリューション、出版、教育支援など幅広く事業を展開し

ています。コンテンツ力、メディア力、リサーチ力を総合的に活用し、企業・自治体・官公庁な

ど、お客様の課題解決に取り組んでいます。

事業内容：

メディア運営、調査・コンサルティング、各種マーケティング、ソリューション事業、出版、教育支援事業ほか

公式サイト(https://www.lab-kadokawa.com/)