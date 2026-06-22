DODの2大ヒットギア、SNS累計50万回再生の新型キャリーワゴン＆初月完売チェアに待望の新色！“アウトドア過ぎない”「ブルー」が新登場

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響）が展開するアウトドアブランド「DOD（ディーオーディー）」は、2025年の発売直後に初月完売やSNSでの大バズを記録するなど大きな反響を呼んだ「モブチェア(https://www.dod.camp/product/c1_191/)」および「ペリーワゴン(https://www.dod.camp/product/c2_178/)」の2製品において、ピクニックやフェス、日常使いにも溶け込む新色「ブルー」を、本日2026年6月12日（金）より発売いたします。

2025年6月に発売された「モブチェア(https://www.dod.camp/product/c1_191/)」は、同年開催の万博や各地の夏フェス、ピクニック需要の高まりを受け、発売初月に用意した初回販売数が完売。続く7月に発売された「ペリーワゴン(https://www.dod.camp/product/c2_178/)」は、SNSでのライブ配信アーカイブが35.5万回再生(https://www.instagram.com/reels/DLBxwykJc3r/)、リール動画が15.5万回再生(https://www.instagram.com/reels/DLaIG-5PD8Q/)を記録。「収納はコンパクトなのに、今までより大きい」という機能美が、昨今の日本の住宅（マンション等）の収納事情や、コンパクトカーへの積載需要に完全にマッチし、大きなトレンドとなりました。

この異例のヒットを受け、2026年のアウトドア・お出かけシーズン本格化に合わせ、待望の新色「ブルー」を開発。あえて“アウトドアらしすぎない”絶妙なトーンに仕上げることで、野外フェスやピクニックといったシーンだけでなく、都市部の公園など現代のライフスタイルに寄り添ったカラー提案となっています。

製品ページ（モブチェア）：https://www.dod.camp/product/c1_191/

製品ページ（ペリーワゴン）：https://www.dod.camp/product/c2_178/

1.いつでもどこでも秒で座れる。（モブチェア）(https://www.dod.camp/product/c1_191/)

モブチェア、ペリーワゴンの新色"ブルー"

公園でのピクニックや行列覚悟のイベント会場などにも持ち出しやすい軽量コンパクト設計。さらに複雑な組み立ては不要でパッと開くだけのシンプル構造で、いつでもどこでもミニマムな自席が即完成します。一般的な折りたたみチェアより高い35cmの座面高を採用。スムーズに立ち座りできるため、アウトドアチェアで感じがちな膝や腰への負担を軽減します。新色のブルーは、青空や芝生に映えつつも、大人っぽく落ち着いた印象を与えます。

2.“重い、デカい”を払拭した、キャリーワゴン界の黒船。 （ペリーワゴン）(https://www.dod.camp/product/c2_178/)

座面鷹が高く、たち座りがスムーズ ※同モデル別色を使用コンパクトで持ち運びやすい ※同モデル別色を使用

SNSで計51万回以上再生され、「車や家で場所をとらないのに中身は超大容量」と絶賛された新しい折りたたみ式ワゴン。 キャリーワゴンといえば、外遊び好きなら必須アイテム。しかし“重い・大きい・かさばる”といった扱いづらさも否めません。

本「ペリーワゴン(https://www.dod.camp/product/c2_178/)」は、そんなキャリーワゴンのネガティブ面を払拭する革新的キャリーワゴン。

フレーム構造やワゴン生地、底板の材質を見直すことで、従来モデル「フォールディングキャリーワゴン(https://www.dod.camp/product/c2_46t/)」と比べて本体重量を約5.1kgも軽量化しながら積載容量はむしろ5L増量。

さらに収納サイズは高さ約3/4にまで圧縮されており、車への積載や自宅での保管時にも場所を取りません。

軽量化することで車への積み込みや、お家の中での収納もしやすくなり、荷物は重たいけどそもそもワゴンが重たくて持っていきたくない、、と思ってしまっていた女性を救います。

3. 大人気「USAMPO」シリーズとの相性も抜群

コンパクトになり、積載量はアップ ※同モデル別色を使用新色ブルー

今回の新色ブルーは、DODが提案する「近所のお散歩やピクニックを最高に楽しくする」大人気ギアライン「USAMPO（ウサンポ）(https://www.dod.camp/special/usampo/)」シリーズのアイテムとも相性抜群です。気負わないライトなアウトドアスタイルを、よりお洒落にアップデートします。

色味も持ち運びやすさも相性バツグン新色ブルーUSAMPO特集ページ(https://www.dod.camp/special/usampo/)

▼▼関連▼▼

モブチェア：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000151.000091052.html

ペリーワゴン：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000139.000091052.html

■DODスタッフのヒトコト

企画担当のヒトコト

今回のブルーは夏の暑さを忘れるくらいの爽やかさ。そしてアースカラーにも馴染みやすい絶妙なカラーバランスを目指しました。

広報棚村のヒトコト

機能性重視の”アウトドアギア”ではなく、ファッションを損なわないアイテムとしてのギアを探している方に強くおすすめしたい新色です。アウトドアはベージュじゃないと駄目だなんて誰が言った！

■スペック詳細

※同モデル別色※同モデル別色[表1: https://prtimes.jp/data/corp/91052/table/348_1_d9ccaff706e5199a41e9dd5647a618f1.jpg?v=202606231251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/91052/table/348_2_03991bfc63b0c15e032c4ada2c05cd93.jpg?v=202606231251 ]