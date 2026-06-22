新作ゲーム『異世界のんびり農家 ドリーミーライフ』事前登録9万件達成！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123にて配信予定の最新作『異世界のんびり農家 ドリーミーライフ』の事前登録者数が9万件を突破したことをお知らせいたします。

事前登録9万件突破記念！ボイスおみくじキャンペーン開催！

事前登録9万件突破を記念して、公式Xおよび公式LINEにて「ルーのボイスおみくじキャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンでは、公式Xに投稿されるキャンペーン告知投稿から「あいことば」を確認し、公式LINEで入力することで、おみくじ結果に応じた限定ボイスをお楽しみいただけます。

おみくじ結果は「大吉」「中吉」「凶」の全3種類。結果に応じて異なるボイスが届くため、ぜひ公式Xと公式LINEをチェックしてご参加ください。

＜参加方法＞

1.公式Xのキャンペーン告知投稿をチェック

2.投稿内のリンクから「あいことば」を確認

3.公式LINEで「あいことば」を入力

4.おみくじ結果に応じた限定ボイスを受け取る

■事前登録は引き続き受付中！

＜事前登録方法＞

事前登録は、以下の方法で参加を受け付けています。

1.公式LINEの友だち追加で登録：https://lin.ee/oAoeurN

2.公式Xのフォローで登録：https://x.com/nonbiri_game_ja

3.ゲーム公式ページにて登録：https://s.g123.jp/srfrm4r7

事前登録10万人達成で、ゲームリリース時「あの」キャラもらえる！

リリースをお楽しみに！

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：異世界のんびり農家 ドリーミーライフ

価格：無料（ゲーム内アイテム課金制）

対応言語：日本語、英語、中国語（繁体字）、韓国語

ダウンロード不要、今すぐ遊べるブラウザゲーム！

PC・スマートフォン・タブレットに対応し、基本プレイは無料。

自宅でも外出先でも、あなたのペースで“のんびり農業ライフ”を体験できます。

■『異世界のんびり農家』とは？

孤独な闘病生活の末、命を落とした街尾火楽(ヒラク)。神様から第二の人生を与えられ、念願の農業生活を始めようと意気込むが……身体一つで送り出されたのは、魔物だらけの深い森のど真ん中。頼りになるのは、前世で得た知識と、神様から授かった「万能農具」の力のみ。それでも試行錯誤しながら自分の土地を切り拓いていく火楽のもとには、吸血鬼やエルフに天使、果てはドラゴンまでが集い、やがて彼の住処は村へと発展していく。のんびりほどほど賑やかに、楽しくドタバタ和やかに、笑顔の絶えない異世界農業ライフ、「大樹の村」へ、ようこそ！

最新情報は、以下よりご覧ください。



公式X：https://x.com/nonbiri_nouka

■G123(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲームサービスです。

公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)内藤 騎之介 ／「異世界のんびり農家」製作委員会

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。