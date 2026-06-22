元WEリーグ所属「國武 愛美」選手、日本ビーチサッカー連盟所属『レーヴェ横浜 FRAU』加入

株式会社レーヴェ横浜

株式会社レーヴェ横浜（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：松川弘也）が運営するビーチサッカークラブ「レーヴェ横浜」（本拠地：神奈川県横浜市瀬谷区）は、このたび本年5月までWEリーグに所属していた國武 愛美選手の加入をお知らせいたします。

背番号は、「5」を予定しています

今年5月にマイナビ仙台レディースでの現役引退を発表した國武 愛美選手が神奈川県横浜市瀬谷区で活動するビーチサッカーチーム「レーヴェ横浜 FRAU」に加入することになりました。

は國武選手は、日ノ本学園高等学校から武蔵丘短期大学を経由して、 2017年に当時なでしこリーグに所属していたノジマステラ神奈川相模原に加入。

2019年までプレイしたのち、2020年に現マイナビ仙台レディースの前身であるマイナビベガルタ仙台レディースに移籍、今年の5月に現役引退を発表していました。

2018年にはなでしこジャパンに選出されるなど、計9年間を日本女子サッカー界の最高位でプレイ。ポジション取りやプレッシャーをかけるのがうまく、堅実なディフェンスが特徴的な選手です。

今後は活躍の舞台を砂浜に移して、レーヴェ横浜FRAUから日本選抜をめざします。

■ 國武 愛美選手コメント

この度、レーヴェ横浜に加入させていただく國武愛美です！

24年間のサッカー人生で培った技術と知識を少しでもビーチサッカーに還元できるよう精一杯頑張ります！

新たなチャレンジとしてビーチサッカーを選ばせていただきましたがまだまだわからないことも多いです。ゼロからビーチサッカーを学ばせてもらいながらレーヴェ横浜、ビーチサッカーを広めていきたいと思っています。

ビーチサッカーをやり始めて間もないですが、この短期間でもビーチサッカーの魅力をたくさん感じています。

これからたくさんの方々にレーヴェ横浜やビーチサッカーの魅力を伝えれるようプレーしていきたいと思います。

よろしくお願いします！

【経歴】

＜サッカー歴＞

2012-14 日ノ本学園高等学校

2015-16 武蔵丘短期大学

2017-2019 ノジマステラ神奈川相模原

2020 マイナビベガルタ仙台レディース

2021-2026 マイナビ仙台レディース

＜代表歴＞

2014 U-17女子日本代表

2018 なでしこJAPAN（ネーションズカップ、アジア競技大会優勝）

■レーヴェ横浜について

レーヴェ横浜は、神奈川県横浜市瀬谷区を拠点に活動するビーチサッカークラブです。

2015年の創設以来、「地域とともに歩み、地域に必要とされるクラブ」を理念に掲げ、競技活動だけでなく地域貢献活動や次世代育成にも取り組んでいます。

男子トップチームをはじめ、女子チーム「レーヴェ横浜FRAU」、育成カテゴリーを展開し、ビーチサッカーを通じて地域社会との交流やスポーツ文化の普及に努めています。

また、ビーチサッカー日本代表選手を輩出するなど競技面でも実績を重ねており、日本一、そして世界を目指して挑戦を続けています。

公式サイト：https://www.loeweyokohama.com/

公式X(旧ツイッター)：https://x.com/loewe_yokohama

公式instagram：https://www.instagram.com/lowe_yokohama/

ロペビーチパーク：https://www.loeweyokohama.com/lopebeachpark

■クラブ概要

■株式会社レーヴェ横浜

代表者：代表取締役 松川弘也

所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目14－20 光正第2ビル8F

設立：2026年5月

事業内容：

・ビーチサッカークラブ運営

・スポーツイベントの企画運営

・スポーツスクール運営

・地域活性化事業

・スポンサーシップ及びマーケティング事業

■一般社団法人レーヴェパーク

代表理事：奥山正憲

ホームコート：LÖPE BEACH PARK（ロペ・ビーチパーク） Supported by F.O.P.inc

（横浜市瀬谷区中屋敷3丁目21-2）

レーヴェ横浜の育成・普及活動を担う法人として、女子チーム「レーヴェ横浜FRAU」、セカンドチーム、育成カテゴリーを統括し、ビーチサッカーの普及と地域スポーツ振興に取り組んでいます。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社レーヴェ横浜 広報担当：山田／武居（たけすえ）

MAIL：a_yamada@lyfc2015.com／takesue@lyfc2015.com