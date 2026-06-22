【まもなく発売】100個書き込める『きろくのほん』（新潮文庫）6月24日刊行！
株式会社新潮社
「私は何が好きなんだっけ」。忙しい日々の中でふとそう思うことはありませんか。
今夏、好きなものを100個書きとめておける「きろくのほん」を新潮文庫から刊行します。
クリーム色のカバーをひらけば、なかには100項目分のドット方眼のページ。
通常の新潮文庫と同じスピン（栞紐）やページ番号のほか、自分で書き込める目次もついています。
◎基本の使い方
１ 目次を記入します
２ 記入ページに日付や番号、タイトルを書き込みます
３ 自由なスタイルで好きなものの記録を残してみましょう
◆使用例
最近読んだ本や観た映画の感想／推し活日記／チケットや写真をコラージュした旅の思い出帳
好きな言葉をかきとめる／勉強や部活の進捗を記録
欲しいものリストを作る／おいしいレストランをメモ
包装紙やショップシールをお店ごとにまとめてコラージュ……etc．
1行だけでも、殴り書きでも、書きかけでも、すべて愛すべき「あなたのきろく」。
自分の「好き」がつまった、世界でたった一つの「きろくのほん」をつくってみませんか。
◆書籍内容紹介
この本には、好きなことを何でも100個書き込めます。本や映画の感想、推し活日記、ウィッシュリストや勉強の進捗メモなど使い方は自由自在。チケットや写真をぺたぺたコラージュするもよし、まずは目次だけ書いてみるもよし。楽しくカスタマイズをして、自分だけの心躍る「きろくのほん」を作りましょう。
◆書籍データ
【タイトル】きろくのほん
【著者名】企画：新潮文庫編集部
【発売日】6月24日
【造本】文庫版
【頁数】224ページ
【定価】649円（税込）
【ISBN】978-4-10-103032-6
【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/103032/