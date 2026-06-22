【まもなく発売】100個書き込める『きろくのほん』（新潮文庫）6月24日刊行！

株式会社新潮社

「私は何が好きなんだっけ」。忙しい日々の中でふとそう思うことはありませんか。

今夏、好きなものを100個書きとめておける「きろくのほん」を新潮文庫から刊行します。

クリーム色のカバーをひらけば、なかには100項目分のドット方眼のページ。

通常の新潮文庫と同じスピン（栞紐）やページ番号のほか、自分で書き込める目次もついています。

◎基本の使い方

１ 目次を記入します

２ 記入ページに日付や番号、タイトルを書き込みます

３ 自由なスタイルで好きなものの記録を残してみましょう

◆使用例

最近読んだ本や観た映画の感想／推し活日記／チケットや写真をコラージュした旅の思い出帳

好きな言葉をかきとめる／勉強や部活の進捗を記録

欲しいものリストを作る／おいしいレストランをメモ

包装紙やショップシールをお店ごとにまとめてコラージュ……etc．

1行だけでも、殴り書きでも、書きかけでも、すべて愛すべき「あなたのきろく」。

自分の「好き」がつまった、世界でたった一つの「きろくのほん」をつくってみませんか。

◆書籍内容紹介

この本には、好きなことを何でも100個書き込めます。本や映画の感想、推し活日記、ウィッシュリストや勉強の進捗メモなど使い方は自由自在。チケットや写真をぺたぺたコラージュするもよし、まずは目次だけ書いてみるもよし。楽しくカスタマイズをして、自分だけの心躍る「きろくのほん」を作りましょう。

◆書籍データ

【タイトル】きろくのほん

【著者名】企画：新潮文庫編集部

【発売日】6月24日

【造本】文庫版

【頁数】224ページ

【定価】649円（税込）

【ISBN】978-4-10-103032-6

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/103032/