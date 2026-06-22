【まもなく発売】100個書き込める『きろくのほん』（新潮文庫）6月24日刊行！

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株式会社新潮社


「私は何が好きなんだっけ」。忙しい日々の中でふとそう思うことはありませんか。


今夏、好きなものを100個書きとめておける「きろくのほん」を新潮文庫から刊行します。



クリーム色のカバーをひらけば、なかには100項目分のドット方眼のページ。


通常の新潮文庫と同じスピン（栞紐）やページ番号のほか、自分で書き込める目次もついています。



◎基本の使い方


１　目次を記入します


２　記入ページに日付や番号、タイトルを書き込みます


３　自由なスタイルで好きなものの記録を残してみましょう





◆使用例

最近読んだ本や観た映画の感想／推し活日記／チケットや写真をコラージュした旅の思い出帳


好きな言葉をかきとめる／勉強や部活の進捗を記録


欲しいものリストを作る／おいしいレストランをメモ


包装紙やショップシールをお店ごとにまとめてコラージュ……etc．



1行だけでも、殴り書きでも、書きかけでも、すべて愛すべき「あなたのきろく」。


自分の「好き」がつまった、世界でたった一つの「きろくのほん」をつくってみませんか。



◆書籍内容紹介

この本には、好きなことを何でも100個書き込めます。本や映画の感想、推し活日記、ウィッシュリストや勉強の進捗メモなど使い方は自由自在。チケットや写真をぺたぺたコラージュするもよし、まずは目次だけ書いてみるもよし。楽しくカスタマイズをして、自分だけの心躍る「きろくのほん」を作りましょう。



◆書籍データ

【タイトル】きろくのほん


【著者名】企画：新潮文庫編集部


【発売日】6月24日


【造本】文庫版


【頁数】224ページ


【定価】649円（税込）


【ISBN】978-4-10-103032-6


【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/103032/