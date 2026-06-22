2026年 男女共同参画週間　啓発キャンペーン 短編動画「アンステレオタイプ・メッセージ」公開、6月23日（火）午前８時より

UN Women（国連女性機関）日本事務所

UN Women（国連女性機関）は、6月23日から始まる「男女共同参画週間」を記念し、2026年 男女共同参画週間 啓発キャンペーンとして短編動画「アンステレオタイプ・メッセージ」を制作しました。6月23日（火）午前８時より、オンライン上で公開します。

【趣旨】

毎年、6月23日から29日までの一週間は、「男女共同参画週間」です。この機会に、ジェンダーに基づく固定観念（ステレオタイプ）を越えて、自分らしく生きるためのヒントをまとめた動画を制作・公開し、男女共同参画について考える契機を提供したいと考えました。



「ジェンダーに関わらず自由な選択ができる社会へ！」「すべては常識を疑うことから始まる」― 本キャンペーンには、ジェンダー平等を実現するために活動を続けるユースリーダーや、多様性を尊重する経済界の代表らが参加しています。それぞれの視点からの疑問や信念、そして理想を一本の動画にまとめました。特別ゲストとして、本キャンペーンの趣旨に賛同するアーティスト/僧侶である西村宏堂さんからのメッセージも盛り込まれています。

家庭、職場、学校、地域。あらゆる場所において、男性も女性もそれぞれの個性を生かして自由に生きていける社会を実現するために、「アンステレオタイプ・メッセージ」を視聴した一人ひとりが、業界や世代を越えた前向きな対話を始めるきっかけとなることを願っています。



※本キャンペーンは、UN Womenが主導するグローバルな取り組み「アンステレオタイプ・アライアンス（Unstereotype Alliance）」の理念に基づき、メディアや広告、日常に潜む「固定観念（ステレオタイプ）」を打破し、多様な個性が尊重されるインクルーシブな社会の実現を目指すものです。

【動画概要】

公開日時：2026年6月23日（火）8:00より

公開場所：以下のプラットフォームで公開予定

※主要公開先はUN Women日本事務所のYouTubeです※

日本語字幕：（ https://www.youtube.com/watch?v=yPYiM4b62O4 ）

英語字幕：（ https://www.youtube.com/watch?v=5Gx5duBe0DM )

UN Women日本事務所のFacebook、X、Instagram、ウェブサイト

UN Women、Unstereotype Alliance 本部のLinkedIn

ご出演者様をはじめ、その他パートナー様のプラットフォーム

動画の長さ：1分23秒

出演者（出演順）：

- UN Women 日本事務所長 焼家直絵

- ☆ 日本天文学オリンピック委員会 代表理事 岡本沙紀

- 株式会社I&S BBDO 代表取締役社長 永井祥裕

- ☆ 全日本高校模擬国連大会 最優秀賞 小島杏里

- イケア・ジャパン 株式会社 代表取締役社長 兼 CSO ペトラ・ファーレ

- ☆ #YourChoiceProject ライター 谷口史恩

- 株式会社 資生堂 経営革新部サステナビリティ戦略推進室長 中村亜希子

- ☆ CAREERPACT Youth Initiative 創設者 沓水 凜音

- 公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会 専務理事 河上千明

- ☆ MORE FREE 代表理事 坂本悠愛

- アーティスト/僧侶 西村宏堂

※「☆」はユース・リーダー

【UN Women 日本事務所長 焼家直絵メッセージ】

毎年6月23日から始まる『男女共同参画週間』は、性別にとらわれず、個性と能力を十分に発揮できる社会について考える大切な機会です。本キャンペーンでは、現代社会を力強くリードする経済界の代表と、これからの未来を担うユースリーダーの双方が、それぞれの立場から描く理想や信念を発信しています。世代や業界の垣根を越えたメッセージを通じて、すべての人が自身の個性を生かして自分らしく生きられる社会へ向けて、共に一歩を踏み出す契機となることを心より願っています。

【 Unstereotype Alliance とは】

2017年に発足したUnstereotype Alliance（アンステレオタイプ・アライアンス）は、UN Women（国連女性機関）が主導する、社会に潜むステレオタイプ（固定観念）を撤廃するための世界的な取り組みです。アンステレオタイプ・アライアンス日本支部は、2020年5月に設立されました。加盟しているI＆S BBDO、イケア・ジャパン、資生堂、武田薬品工業、トレンダーズ、日本アドバタイザーズ協会、プラン・インターナショナル、マッキャン エリクソン、ヤマハ（社名あいうえお順、敬称略）と共に、持続可能な開発目標（SDGs）、特にジェンダー平等と女性・女児のエンパワーメント（SDG5）の達成を目指します。

【男女共同参画週間とは】

性別に関わらず誰もがその個性と能力を十分に発揮できる「男女共同参画社会」の実現に向けて、日本政府は毎年６月23日から29日までの１週間を「男女共同参画週間」と定めました。1999（平成11）年6月23日に「男女共同参画社会基本法」が公布・施行されたことを踏まえたもので、 毎年、様々な行事や啓発活動が実施されています。

＜お問い合わせ先＞

UN Women（国連女性機関）日本事務所 （japan.liaison[at]unwomen.org）

※報道の際に動画データ本体が必要な場合は上記メールアドレスにご連絡ください。

以上