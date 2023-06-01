『しあわせの風コンサート Vol.1』が2026年10月31日 (土)に横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール（神奈川県 横浜市神奈川区 東神奈川 1-10-1）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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2011年、東日本大震災被災地支援のために設立した認定NPO法人あっちこっち。 このたび当法人は、被災地や病気と向き合う子どもたちへ音楽やアートを届ける活動を未来へつないでいくため、新たなコンサートシリーズ「しあわせの風コンサート」を立ち上げました。 音楽やアートは、そっと訪れ、風のように過ぎ去りながらも、人の心に温かな余韻を残します。 本シリーズでは、そんな芸術の力を多くの方と分かち合いながら、活動の輪を広げていくことを目指しています。 第1回公演には、クラシックからディズニー作品まで幅広いレパートリーで親しまれているピアニスト・青木智哉氏を迎えます。 リスト「ラ・カンパネラ」、ショパン「革命のエチュード」をはじめ、親しみやすい名曲の数々をお届けいたします。

演奏曲目（予定・順不同） リスト／愛の夢、ラ・カンパネラ ショパン／革命のエチュード ファジルサイ／トルコ行進曲in JAZZ メンケン／ひとりぼっちの晩餐会 花は咲く 等

なお、本公演の収益金は、認定NPO法人あっちこっちが行う被災地支援活動や、病気と向き合う子どもたち・ご家族への芸術支援活動に活用されます。

出演者 青木智哉（ピアノ）からのメッセージ

2013年より、あっちこっちの活動を通して、被災地での演奏や小学校でのワークショップなど、芸術が人と社会をつなぐ力を実感してきました。 音楽以外の分野とのコラボレーションや、海外アーティストとの創作経験は、現在の私の芸術活動の大切な礎となっています。 そんな貴重な機会を与えてくださったあっちこっちの新しいコンサートシリーズ、その幕開けに参加できることを心より光栄に思います。

■青木智哉プロフィール

東京音楽大学ピアノ演奏家コース卒業。同大学院修了。第12回日本演奏家コンクール特別賞受賞。 2018年「ラ・フォル・ジュルネTOKYO2018」出演。2021年TBS「教えてもらう前と後～プロが選ぶディズニーソング特集～」出演。 2026年TBS「3つ星エンタメガイド ミテラン～メリー・ポピンズ特集～」出演。 2025年にはYAMAHA「極上のピアノ」に自身のディズニー編曲が掲載。YouTube動画「東京ディズニーランドをピアノで一周する動画」は190万回以上再生されている。 認定NPO法人あっちこっち登録アーティストとして2012年より活動し、東日本大震災「絆」メモリアルイベントや音楽とアートのワークショップなどにも携わる。 【ホームページ】 https://agemono.ski/

開催概要

『しあわせの風コンサート Vol.1』 開催日時：2026年10月31日 (土) 19:00開演 ※開場は開演の30分前 ※上演時間は80分 会場：横浜市神奈川区民文化センター かなっくホール（神奈川県 横浜市神奈川区 東神奈川 1-10-1） ■出演者 青木智哉（ピアノ） ■チケット料金 前売：3,000円（全席自由・税込） ※学生席あり : 1,500円（かなっくホール受付のみ販売）

NPO法人あっちこっちとは

2011年東日本大震災被災地支援のために設立。 クラシック音楽家を中心の美術家・ダンサーなど80名の登録アーティストとともに宮城県や福島県内でカフェ・コンサートを200回以上開催。 その後横浜を中心に子ども食堂とアート体験、こどもホスピスや医療センターで芸術学校を開催するなど、地域社会に対して、芸術を通して人々の交流が絆を深める機会を提供し、文化・芸術の振興を図り、 若いアーティストが活躍できる場を創出する。 2015年「かながわ子ども･子育て支援特別賞」、2021年「子ども・若者育成支援部門・内閣府特命担当大臣表彰」、2025年「第64回社会貢献者表彰」2026年「令和７年度神奈川県ボランタリー活動奨励賞」受賞。 【ホームページ】 https://acchicocchi.com

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