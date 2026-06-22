大正製薬、ラグビー日本代表協賛25周年を記念し、6月22日からリポビタンＤ応援ボトル2種を数量限定発売

大正製薬株式会社

大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、2001年よりラグビー日本代表を応援してきた協賛活動が2026年に25周年を迎えることを記念し、「リポビタンＤ ラグビー日本代表応援ボトル」と「リポビタンＤ ラグビーオールブラックス応援ボトル」を6月22日（月）より当社オンラインショップ“大正製薬ダイレクト”と“楽天市場”“Amazon”にて、数量限定で発売いたします。

2026年は、当社のラグビー日本代表協賛が25周年を迎えるメモリアルイヤーです。これを記念し、「リポビタンＤ ラグビー日本代表応援ボトル」と、同じく協賛するオールブラックス（ラグビーニュージーランド代表）の「リポビタンＤ ラグビーオールブラックス応援ボトル」の2種を発売いたします。

特典として、日本代表応援ボトルには当社協賛の歴史を刻んだラグビー日本代表の歴代ジャージーをモチーフとしたマフラータオルを、オールブラックス応援ボトルにはオールブラックスの力強さを表現したマフラータオルをそれぞれお付けしております。

当社は2001年よりラグビー日本代表を協賛し、25年にわたり全国のラグビーファンの皆さまとともに応援を続けてまいりました。さらに、2022年よりニュージーランドラグビー協会のプレミアムグローバルパートナーに就任し、世界最高峰のラグビー文化に触れる機会を日本国内で創出しています。

また、今回の応援ボトル発売に加え、今年度開催予定のラグビー日本代表テストマッチ「リポビタンＤチャレンジカップ2026」3試合への特別協賛をはじめ、今年度新設された男子15人制ラグビーの国際大会「ネーションズチャンピオンシップ2026」にも協賛いたします。さまざまな取り組みを通じて、今後もラグビー界のさらなる発展に貢献してまいります。

◇ セット内容

【リポビタンＤ ラグビー日本代表応援ボトル】（数量限定）

・販売価格 1セット（30本入り） 5,412円（消費税込）

・ラグビー日本代表協賛25周年を記念した2種類のボトル

・2001年協賛開始以来の日本代表歴代ジャージーをモチーフにしたマフラータオル

【リポビタンＤ ラグビーオールブラックス応援ボトル】（数量限定）

・販売価格 1セット（30本入り） 5,412円（消費税込）

・ラグビーニュージーランド代表「オールブラックス」ジャージーと

シルバー・ファーンをモチーフにした2種のラベルデザイン

・ここでしか手に入らない限定オールブラックスマフラータオル

◇ 製品概要

製品名：リポビタンＤラグビー日本代表応援ボトル

リポビタンＤラグビーオールブラックス応援ボトル

販売名：リポビタンＤ

製品区分：指定医薬部外品

効能・効果：疲労の回復・予防

発売日：2026年6月22日（月）（限定品の発売開始日）

◇ 「大正製薬ダイレクト」での購入方法（2026年6月22日 午前11:00より販売開始）

電話フリーダイヤル：0120-81-8428

受付時間 ：午前9：00 ～ 午後8：00（土日・祝日も受付）

ＦＡＸフリーダイヤル 0120-28-3748

インターネット大正製薬ダイレクト オンラインショップ

URL：https://www.taisho-direct.jp/

その他、当社オンラインショップ「大正製薬ダイレクト公式ショップ」および楽天市場、Amazonにてご購入いただけます。

◇製品に関するお問い合わせ

お客様119番室 TEL：03-3985-1800