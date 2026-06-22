お宮参りの産着、購入派とレンタル派が同率32.5％｜選び方が多様化【保護者100人調査】

株式会社LIN

レンタル衣裳マイセレクト（運営：株式会社LIN／岐阜県可児市）は、お宮参りを経験した保護者100名を対象に「産着をどのように用意したか」についてアンケート調査を実施しました。

その結果、

購入 32.5％

レンタル 32.5％

親族から借りた 21.3％

となり、購入とレンタルが同率という結果になりました。

従来は購入が一般的とされていた産着ですが、近年はレンタル利用が大きく増えていることが分かります。

■調査結果｜購入とレンタルが同率に

レンタル

32.5％

購入

32.5％

親族から借りた

21.3％

その他

13.7％

■産着の用意方法は多様化

お宮参りの産着は、

かつては祖父母から贈られるケースや購入するケースが一般的でした。

しかし近年は、

・着用機会が少ない

・保管場所が必要

・写真映えするデザインを選びたい

・必要な時だけ利用したい

といった理由から、レンタルを選ぶ家庭も増えています。

今回の調査結果からも、産着の準備方法が多様化していることが分かります。

■親族から受け継ぐ文化も根強い

一方で21.3％は、

祖父母や親族から借りたと回答しました。

お宮参りには、

「代々受け継がれた産着を着せる」

という文化も残っており、

家族の思い出や伝統を大切にする家庭も少なくありません。

■専門店の視点｜レンタルという選択肢が定着

レンタル衣裳マイセレクトでも、

近年は産着レンタルの利用が増加しています。

以前は購入との比較検討が中心でしたが、

現在では最初からレンタルを前提に探されるお客様も増えています。

今回の調査結果は、

レンタルが特別な選択肢ではなく、

一般的な選択肢として定着していることを示していると言えそうです。

■関連ページ

産着レンタル一覧

https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/237037/list.html

産着は購入？レンタル？

https://www.tomesode-myselect.com/news/omiyamairi/cost/omiyamairi-cost-total/

調査概要

調査対象：お宮参りを経験した保護者

調査人数：100名

調査方法：インターネット調査（Freeasy）

調査期間：2026年6月

調査主体：株式会社LIN

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◆株式会社 LIN

着物レンタルマイセレクト

HP：https://www.tomesode-myselect.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kimono_rental_myselect/

所在地 ：岐阜県可児市塩914-3

代表取締役：林竜吾

事業内容 ：全国配送 着物レンタル

営業時間 ：10:00～18:00

定休日 ：水曜日