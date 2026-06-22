ブルーモ証券CEO中村仁 初の著書『AIバブル後の投資戦略「真の分散投資を求めて」』Amazon予約受付開始

ブルーモ証券株式会社

世界基準の資産運用サービスを展開するブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村仁、以下「ブルーモ証券」）は、CEO中村仁の初の著書である『AIバブル後の投資戦略「真の分散投資を求めて」』のAmazon予約の受付を開始しました。

書店での発売は7月15日(水)です。

『AIバブル後の投資戦略「真の分散投資を求めて」』Amazon予約ページ：

https://www.amazon.co.jp/dp/4478125139/

■ 相場の転換期に向けて、資産の「攻め」と「守り」をアップデート

新NISA開始以来、日本の個人投資家の間で主流となった「オルカン」や「S&P500」への積立投資は、これまでの相場環境では資産を育てる手段として有効に機能してきました。しかし、こうした成功体験の背景には近年の世界的なAIトレンドや為替変動という特殊なマクロ環境の追い風があったことも事実です。

2026年の今、市場が「金利のある世界」や不確実な地政学リスクへとシフトする中で、これまで通りの株式一本足の運用だけで将来の不確実性に耐えられるのか、一度立ち止まって考える時期が到来しています。

本書では、「オルカンほったらかし投資」や「長期・積立・分散」の死角を検証し、経済社会構造の裏側から読み解く「AIバブル崩壊」のシナリオ予測、インフレや円安から大切な資産を守るための「株・債券・金」などを組み合わせた真の分散投資をロジカルに提示しています。

■『AIバブル後の投資戦略「真の分散投資を求めて」』概要

タイトル：AIバブル後の投資戦略「真の分散投資を求めて」

著者：中村仁／ブルーモ証券CEO

発行元：ダイヤモンド社

発売日：2026年7月15日 ※Amazonで予約受付中

定価：本体1,800円＋税

【目次】

はじめに： AIバブル後を日本人は生き残れるか

第1章：「AIバブル後」を考えるべき時がきた

第2章：単純化された「長期・積立・分散」の危険性

第3章：「AIバブル後」に必須となる債券と為替の知識

第4章：いま目指すべき「真の分散投資」とは

第5章：「真の分散投資」を実現する具体的なポートフォリオ

第6章：分散投資の未来ーーテクノロジーの力で資産運用はどう変わるのか

おわりに：「真の分散投資」こそが、日本経済を持続可能にする

■著者 中村仁プロフィール

財務省で総合企画・税務調査・国際金融業務に従事した後、スタンフォード大学にMBA留学。大学院・財務省時代は各国の財政状況やニュースによって、国債金利がどのように変動するかをマクロ計量モデルで研究。

帰国後、マッキンゼーでは主に金融機関の新規事業戦略をリード。

2022年にブルーモ証券を創業。YouTubeでは個人投資家向けに資産運用に役立つ知識を日々配信中。

2026年7月に初の著書『AIバブル後の投資戦略「真の分散投資を求めて」』を出版。

東大法卒 / 同大学院経済修士 / スタンフォード大学MBA

中村 仁の投資アカデミー/ブルーモ証券：https://www.youtube.com/@bloomo-academy

■Amazon予約開始に合わせて、ちょる子氏との「AIバブル徹底議論」動画を本日公開

Amazonでの予約受付開始に合わせて、ブルーモ証券公式YouTubeチャンネルでは、資産4億円投資家のちょる子氏との対談動画を公開しました。

本書のテーマである「AIバブル論」について徹底討論を展開し、「現在のAI相場は本当にバブルなのか？」という素朴な疑問から、バブルを判断するプロの基準、さらには「AI革命という技術発展が必ずしも恒常的な株価上昇に繋がるとは限らない」という本書の核心に迫るマクロ視点までを熱く激論しています。

タイトル：【出版決定】AIバブル後の投資戦略とは？新書籍のテーマをもとに現在のAIバブルのリスクと考え方を資産4億円投資家のちょる子さんと徹底議論！

出演：ちょる子氏／ブルーモ証券株式会社 CEO 中村仁

視聴URL：https://youtu.be/VW-JqQ9Extg

■ブルーモ証券について

ブルーモ証券は、「資産運用に自信を。」をスローガンに、誰もが安心して資産を育てられる社会をつくることを目指している、日本発のオンライン証券会社です。

2022年6月の創業後、2023年6月には独立系証券会社としては歴代最速ペースで第一種金融商品取引業者の登録を完了させ、2024年5月にはサービス提供開始、またメガバンク系および独立系VCから累計28.5億円の資金調達を実施しました。今後も、ユーザーに皆様の利便性を向上させる機能拡充と、さらなるグロースに向けた取り組みを推進してまいります。

■ブルーモ証券株式会社 会社概要

商号：ブルーモ証券株式会社

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404

代表者：代表取締役CEO 中村 仁

設立日：2022年6月9日

事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会

取引に関する費用とリスクについて：https://about.bloomo.co.jp/risk/

＜公式ウェブサイト＞https://bloomo.co.jp

＜公式SNS＞

X：https://x.com/Bloomo_invest

YouTube：https://www.youtube.com/@bloomo-academy

ブルーモ公式X(@Bloomo_invest)では毎日、米国市場に関する情報を発信しています。