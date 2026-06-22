新時代の営業を提案するEmooove、リソースゼロから商談を量産する『営業の外注戦略』ウェビナーに6月26日（金）登壇

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、フロンティア株式会社（レディクル）が主催するウェビナー『リソースゼロから商談を量産する「営業の外注戦略」』に、2026年6月26日（金）に登壇することをお知らせします。新規事業の責任者・担当者を対象に、社内リソースに頼らず最短で商談を生み出す営業アウトソーシング戦略を、当社代表取締役の藤澤諒一が解説いたします。

■開催の背景

お申込みはこちら（無料） :https://readycrew.jp/seminar/seminar/20260626-2/?organizationId=2542&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260622&utm_term=bpo&utm_content=header

新規事業を立ち上げたものの、「動ける営業担当者がいない」「ターゲットへのアプローチ手法が定まらない」といった理由で、最初の商談創出に時間がかかってしまうケースは少なくありません。

新規事業の成否を分けるのは、最初の10社（ファーストレファレンス）をいかに早く生み出せるかというスピードです。社内での人材確保や採用を待っていては、市場での先行優位を失いかねません。

本ウェビナーでは、数多くのBtoB事業の立ち上げを支援してきた知見をもとに、社内リソースに頼らず最短で商談を量産する営業アウトソーシング戦略を解説します。営業外注の成功・失敗パターンから、パートナーの選定基準、内製と外注の役割分担、費用対効果の見極め方までを具体的に紐解き、新規事業の早期立ち上げを支援します。

■開催概要

■こんな方におすすめ

■当日のアジェンダ

- 日時：6/26（金）11:00-12:00- 形式：オンライン- 参加費：無料- 主催：フロンティア株式会社（レディクル）お申込みはこちら（無料） :https://readycrew.jp/seminar/seminar/20260626-2/?organizationId=2542&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260622&utm_term=bpo&utm_content=body- 新規事業を立ち上げたものの、動ける営業担当者を確保できていない方- 営業の外注を検討しているが、パートナーの選定基準が分からない方- 内製と外注の役割分担を整理し、最短で商談を生み出したい方

本ウェビナーでは、営業外注の成功・失敗パターンから、パートナーの選定基準、費用対効果の見極め方までを、以下のアジェンダで解説いたします。

■登壇者

- オープニング- 営業外注のよくある失敗するケース、成功するケース- 外注先の選定基準・内製（自社）と外注の役割分担、境界線はどう決める？- 新規事業の「検証フェーズ」と「拡大フェーズ」での外注の使い分け- 営業パートナーを「自社チーム」として機能させるマネジメントのコツ- ぶっちゃけ、営業外注の「費用対効果（ROI）」ってどう評価すればいい？- 質疑応答・アンケート

株式会社Emooove

代表取締役社長 藤澤 諒一

神戸大学在学中に月間100万PVを誇る就活メディアを立ち上げ、上場企業を含む複数企業の採用や、旧帝/早慶上理大生を中心とする学生100名以上の就職活動を支援。大学卒業後は、新規事業開発やイノベーション創出を支援する株式会社Relicに入社。スタートアップから大企業まで企業規模を問わず、SaaSプロダクトのCPF～PMF支援等を実施し、新規事業開発における企画/セールス/マーケティングなど様々な角度から貢献。また、クライアントへの支援に限らず、社内におけるマーケティング組織の立ち上げを推進。その後、株式会社Emoooveを設立。

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

CX事業本部 SMKT統括部 デジタルセールス部 マネジャー

志水 裕

2013年より、セールスアウトソーシング事業に従事。約9年にわたり、IT系総合代理店、フィンテック関連企業などの法人営業において戦略立案、運用、チームマネジメントを経験。現在は、主にインサイドセールス領域におけるマネジャーとして、組織の管理業務、サービス開発、人材育成、新規営業や既存深耕営業を担当。直近では業務設計～実行までのスキル習得を目指した人材育成プログラムについても対応中。

フロンティア株式会社

マーケティング部 部長 岩田 貴幸

早稲田大学卒業後、リクルートホールディングスの通信事業がスピンアウトしたネクスウェイにてマーケティング、事業企画などに従事。セキュリティSaaSのデジタルアーツにてマーケティングプロモーション部門統括を経て、チャットボット市場売上No.1のモビルスにてPR・マーケティング・デザイン部門を管掌しグロース市場上場を経験。HRTechカオナビでのマーケティングマネージャーを経て、2025年よりフロンティア株式会社に参画。同社マーケティング部門を管掌。

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

お申込みはこちら（無料） :https://readycrew.jp/seminar/seminar/20260626-2/?organizationId=2542&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260622&utm_term=bpo&utm_content=footer

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの方から関心をお寄せいただいています。

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LinkedInを有効活用いただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

プレスリリースについてのお問い合わせ :https://emooove.co.jp/top/contact-press/【会社概要】

社名：株式会社Emooove

本社所在地：東京都品川区東品川２丁目２－４ 天王洲ファーストタワー707

代表取締役CEO：藤澤諒一

事業内容：営業/マーケティング支援事業

HP：https://emooove.co.jp/(https://emooove.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260622&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

コラム一覧：https://emooove.co.jp/column(https://emooove.co.jp/column?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260622&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

お問い合わせフォーム：https://emooove.co.jp/contact(https://emooove.co.jp/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260622&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

メールアドレス：info@emooove.co.jp