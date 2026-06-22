国内300店舗超を展開するゴディバ ジャパン、クラウドシフト管理「らくしふ by SmartHR」を導入

株式会社クロスビット

「シフト」を切り口に「働く体験」の価値最大化を目指す株式会社クロスビット（所在地：東京都千代田区、代表取締役：小久保孝咲、以下「クロスビット」）は、国内300店舗超を展開するゴディバ ジャパン株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：ジェローム・シュシャン、以下「ゴディバ ジャパン」）が、クラウドシフト管理「らくしふ」を導入し、シフト管理業務の効率化および店舗経営の高度化を実現したことをお知らせします。

あわせて、導入の背景や成果について取材した事例記事を公開しました。

■「らくしふ」導入背景・課題

事例記事を見る :https://rakushifu.jp/case/retail/godiva/ゴディバ ジャパンによるらくしふ活用事例希望休を紙や電話で回収、シフト調整に月4～5時間の工数がかかっていた

ゴディバ ジャパンでは、国内300店舗超を展開する中で、各店舗のシフト管理は紙・手書き・Excelへの転記に依存した運用が常態化していました。店長は毎月スタッフの希望休を紙や電話で回収し、手書きと手計算を経てExcelに転記するという工程を繰り返しており、ベテランの店長でも月4～5時間以上の工数がかかっていました。

他部門・他エリアからシフトにアクセスできず、どの店舗に誰が出勤しているか確認できない

本社側では、300店舗を超えるシフトが各エリアマネージャーの手元にのみ存在し、他部門・他エリアからはアクセスできない状態でした。「今日どの店舗に誰が出勤しているか」といった情報も、担当外のエリアでは確認できず、透明性の欠如が組織的な課題となっていました。

繁忙期の人件費コントロールが困難な状況だった

バレンタインやホワイトデーなどの繁忙期には多くの短期アルバイトスタッフが加わり、通常期とは異なる複雑なシフト構成が求められる一方、人件費の全社的なモニタリング体制が整っておらず、コントロールが困難な状況でした。

さらに、店舗間のヘルプ（他店舗応援）調整は個別連絡に依存しており、各店舗の状況が見えないまま対応せざるを得ない非効率な体制が続いていました。

■「らくしふ」導入後の変化・成果

シフト作成時間が月4～5時間から1～2時間へ。転記・手計算がゼロに

「らくしふ」の導入により、LINE連携を通じてスタッフが希望休を直接提出できる仕組みが整い、紙の回収・転記・手計算のプロセスがすべて不要になりました。これにより、月4～5時間以上かかっていたシフト作成時間は1～2時間へと大幅に短縮され、店長の業務負担が軽減されています。

300店舗超のシフト可視化と繁忙期の人件費コントロールが可能に

300店舗を超えるシフトが本社からリアルタイムに確認できるようになったことで、管理の透明性が飛躍的に向上しました。特に繁忙期において、全店舗のプランと実績をデータダウンロード機能で人件費がプラン内に収まっているかモニタリングする体制を確立しました。

自動リマインドで個別催促が不要に。締切遵守が全社に定着

自動リマインド機能の活用により、店長からスタッフへの個別催促がほぼ不要になり、希望休提出の締切遵守が全社的に定着しました。

他店舗のシフトが「見える」ことで、店舗間の自発的なヘルプ文化が醸成

また、他店舗のシフトを相互閲覧できる機能により、店舗間で自発的にヘルプし合う文化が醸成されました。本社では同規模の店舗のシフト構成を比較し、マネジメント指導にも活用できるようになっています。

生まれた時間を人材育成・接客品質の向上へ

シフト作成の負担軽減によって生まれた時間は、スタッフの人材育成や接客品質の向上に充てられており、店舗運営全体の質の向上にもつながっています。

■担当者様のコメント

ゴディバ ジャパン株式会社 Retail本部 Retail Operations 部長代理 永田 江理様

全店舗のシフトが本社から一覧で見えるようになり、店舗管理の体制が出来上がりました。

特に繁忙期の人件費コントロールへの効果が大きく、データダウンロード機能を活用して全店舗のプランと実績を集計し、人件費がプラン内に収まっているかモニタリングする体制を確立する事ができました。これは我々にとってとても大きな収穫です。導入直後は慣れるまで大変ですが、わからなかったらすぐ聞けるサポート体制が非常に整っています。

事例記事を見る：https://rakushifu.jp/case/retail/godiva/

■「らくしふ by SmartHR」について

「らくしふ by SmartHR」は、シフトワーカーの"はたらく力"を解き放つクラウドサービスです。シフト作成・管理を行う「らくしふ」、スタッフとのコミュニケーションを支える公式アプリ「らくしふ TeamApp」、AIがシフトを自動作成する「らくしふオートメーション」を通じて、現場の業務効率化と働く体験の向上を支援します。

「らくしふ by SmartHR」詳細：https://rakushifu.jp

■ゴディバ ジャパンについて

社名：ゴディバ ジャパン株式会社

所在地：〒106-6232 東京都港区六本木三丁目2番1号 六本木グランドタワー32階

代表：代表取締役社長 ジェローム・シュシャン

設立：1994年2月1日

従業員数：2,169名（2025年12月末日）

店舗数：300店舗以上

URL：https://www.godiva.co.jp/

■クロスビットについて

クロスビットは、働く人を管理する「Workforce Management」から、一人ひとりの可能性を解放する「Workforce Enablement」への変革を掲げ、シフトワーカーを擁するあらゆる業種の働く現場を包括的に支える事業を展開しています。2026年4月よりSmartHRグループの一員として、現場から経営まで一気通貫で支える働く体験の実現を目指しています。

■企業情報

社名：株式会社クロスビット

所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント 19階

代表：代表取締役 小久保 孝咲

設立：2016年4月

企業URL：https://x-bit.co.jp