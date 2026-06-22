スキルアップNeXt、「Difyを用いたAIエージェント構築講座」の提供を開始

株式会社スキルアップNeXt

株式会社スキルアップNeXt（東京都千代田区、代表取締役：田原 眞一、以下「スキルアップNeXt」）は、LLMアプリ開発プラットフォーム「Dify」を活用し、ノーコード/ローコードツールで自律的に業務を遂行するAIエージェントを構築できる「Difyを用いたAIエージェント構築講座」の提供を開始しました。

背景：AIエージェントへの高い期待と、実装・運用の壁

企業の新たな成長や競争力強化に向けて、自律的にタスクを完結させる「AIエージェント」への期待が高まっています。AIエージェントを用いると、これまで人が行っていた複雑なタスクを自動化することが可能になります。

その構築において、有力なツールのひとつとして注目されているのが「Dify」です。Difyを活用すれば、プログラミングに精通していなくても、ナレッジベースやツール連携を組み合わせたエージェントを手早く構築できます。しかし、実務への導入にあたっては「どこから手を付ければ良いのか」「自社の業務にどのように組み込むのか」といった実装・検証の段階で足踏みしてしまうケースが少なくありません。

そこで、スキルアップNeXtは、このような実装における疑問や課題を解消し、自組織への導入を加速させる新講座「Difyを用いたAIエージェント構築講座」を開講いたしました。

講座の特長：手を動かして学ぶ、実務直結のAIエージェント構築

本講座では、Difyを用いたAIエージェントの構築方法を学びます。実践的なハンズオン形式で、社内規定に基づくQAエージェントや書籍検索エージェントの開発・検証を行います。実際に手を動かしながら学ぶことで、AIエージェント構築の勘所を身につけていきます。

1．AIエージェントの概要とDifyの基本を学べる

2．Difyの画面操作やワークフロー設計を体系的に学べる

3．社内規定QAなど、実践的な業務を題材としたハンズオンがある

4．ナレッジベースやツール連携を用いたエージェント構築の勘所を学べる

講座の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35215/table/200_1_a34c6f48df285af2c7d50c1d6729579a.jpg?v=202606221151 ]

講座の詳細は下記よりご確認ください。

詳細を見る :https://www.skillupai.com/ai-agent-dify-development/

お問い合わせは、下記よりご連絡ください。

Copilot・Power Platform定着化支援

お問い合わせ :https://www.skillupai.com/inquiry/?inquiry_service=%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

CopilotやPower PlatformをはじめとするMicrosoft製品の導入から定着、さらにはAIエージェント構築まで、企業のAXを総合的にサポートしています。

詳しくはこちら(https://www.skillupai.com/private-training/copilot/)

スキルアップNeXtについて

株式会社スキルアップNeXtは、AIエージェントをはじめとする先端技術の「実装」、組織に根付かせる「定着」、そしてそれを使いこなす「育成」を通じて、企業の変革を実現するAIソリューションカンパニーです。これまで1,000社を超える企業・自治体の支援をしてまいりました。

『人と組織の変革<トランスフォーメーション>を促し、企業の進化を支える』をミッションに掲げ、AI/DX事業に加えて、GX（グリーントランスフォーメーション）や量子といった次世代領域へも事業を展開しています。

【会社概要】

設立：2018年

代表取締役：田原 眞一

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目40-5

URL：https://skillup-next.co.jp/

事業内容：

・AI/DX事業（AI開発・実装、人材育成・組織開発、定着・運用支援）

・GX事業（戦略策定、人材育成、GX検定の企画・運営）

・量子事業（量子コンピューティング関連サービスなど）