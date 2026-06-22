寺田倉庫、オフィス利用も可能な法人向け小規模倉庫「TERRADAビジネスストレージ 池上」を2026年7月1日（水）にオープン

寺田倉庫株式会社

寺田倉庫株式会社（東京都品川区 代表取締役社長：寺田航平）は、東京都大田区池上に法人向け倉庫「TERRADAビジネスストレージ 池上」を2026年7月1日（水）にオープンいたします。本施設は約3.4坪から約168坪まで、用途に応じて区画を選べる小規模倉庫です。全室に空調と電源を備え、荷物の保管に加えて検品・梱包・仕分けなどの軽作業にも利用できます。一部区画では、オフィスとしての利用も可能です。東急池上線「池上駅」から徒歩8分、国道1号線に面した立地にあり、都心部や羽田空港、神奈川方面への移動にも便利です。同建物内には屋内型トランクルーム「TERRADAトランクルーム 池上」と、リハーサルスタジオ「TERRADA ACT STUDIO 池上」も併設します。法人・個人を問わず、多様な用途に応える複合拠点として展開します。

【TERRADAビジネスストレージ 池上の特長】

※画像はイメージです

・「トランクルーム以上、大型倉庫未満」のサイズ設計

約3.4坪から約168坪まで、幅広いサイズの区画をご用意しました。トランクルームでは手狭な一方、大型倉庫ほどの広さは必要としない法人に適した小規模倉庫です。

・空調・電源完備で、保管だけではなく軽作業やオフィス利用も可能

全室に空調と電源を完備し、在庫や備品の保管に加えて検品、梱包、仕分けなどの軽作業を同じ空間で行えます。一部区画は法人登記も可能で、常駐型のオフィスとしても使用できます。

・電車・車の双方でアクセスしやすい立地

東急池上線「池上駅」から徒歩8分、東急池上線「千鳥町駅」から徒歩10分、東急多摩川線「武蔵新田駅」から徒歩11分の場所に位置しています。国道1号線に面し、環状8号線にも近接しているため、荷物の搬出入や作業のために通いやすく、事業拠点としても適した立地です。

・最短6カ月から契約可能かつ初月無料、共益費込みのシンプルな料金プラン

契約開始月の賃料はかからず、月額料金には共益費が含まれます。最短6カ月から契約できるため、在庫量の変動やプロジェクトに応じた一時的な保管スペースの確保にも活用できます。

■利用イメージ

・アパレル関連企業

空調が完備された環境で、衣類や服飾雑貨を保管できます。在庫管理から検品、出荷作業までを同じ空間で行えるため、EC運営のバックヤードとしても機能します。

・スタートアップ・D2C事業者

製品在庫を持つスタートアップやD2C事業者の倉庫とオフィスの機能を兼ね備えた拠点として最適です。製品チェックや軽作業も同じ空間で行えるため、機動的な事業運営を後押しします。

・舞台・音楽・イベント制作関連企業

舞台小道具や楽器、音響機器などの保管場所として適しています。1階の「TERRADA ACT STUDIO 池上」をリハーサル拠点とすることで、機材移動の負担軽減にもつながります。

【寺田倉庫の保管事業】

当社は1950年の創業以来、美術品やワインなど専門性の高い品物をお預かりする保管事業を展開しております。1973年にはトランクルームサービスを開始し、1991年には関東運輸局よりトランクルーム認定第1号として登録されるなど、時代やお客様のニーズに応じた保管サービスを提供してきました。法人向けには、文書管理や映像・音楽コンテンツの記録メディアを扱うアーカイブ事業などを通じ、企業活動に必要な品物や情報資産を長年お預かりしています。今回オープンする「TERRADAビジネスストレージ 池上」でも、これまで培ってきた知見を活かし、法人の小規模な保管ニーズに応えます。当社は今後も、企業活動の変化に寄り添いながら、大切な品物を適切にお預かりし、事業の継続と発展を支える保管サービスを提供してまいります。

【TERRADAトランクルーム 池上】

同建物内には、少量の荷物の保管に適した屋内型トランクルーム「TERRADAトランクルーム 池上」を併設します。0.5畳（0.26坪）～3.9畳（1.89坪）までさまざまなサイズを取り揃えており、空調やセキュリティを完備し、安心・快適な環境を提供いたします。空室検索や見学申し込みはもちろんのこと、契約手続きから契約中の各種変更まで、専用サイトにて行うことが可能です。また、預けたアイテムの画像と情報をマイページ上で一覧できる「アイテム管理ツール」を無料で提供しています。

※画像はイメージです

なお、1階には防音設備を完備した約74坪のリハーサルスタジオ「TERRADA ACT STUDIO 池上」も併設しています。舞台、音楽、映像などの制作活動におけるリハーサル拠点として利用できます。

URL：https://www.terrada.co.jp/ja/service/terrada-act-studio

【施設概要】

施設名称：TERRADAビジネスストレージ 池上

所在地：〒146-0082 東京都大田区池上8-4-12 4階、5階

アクセス：東急池上線池上駅より徒歩8分

東急池上線千鳥町駅より徒歩10分

東急多摩川線武蔵新田駅より徒歩11分

開業日：2026年7月1日（水）

契約形態：定期建物賃貸借契約

敷金/礼金：敷金3カ月分/礼金1カ月分

面積/賃料（月額）：4階一括 約555.37平方メートル （約168坪）月額2,436,000円（税別）

IG-B501 約120.64平方メートル （約36.4坪）月額655,200円（税別）

IG-B502 約76.43平方メートル （約23.1坪）月額415,800円（税別）

IG-B503 約148.49平方メートル （約44.9坪）月額808,200円（税別）

IG-B504 約11.45平方メートル （約3.4坪）月額67,320円（税別）

※上記は2年間の定期建物賃貸借契約の場合の料金です

※最短6カ月よりご契約いただけますが、短期ご契約の場合、料金体系が異なります

天井高：約2.5m

営業時間：24時間

設備：駐車場、電源、24時間空調（個別空調）、機械警備、エレベーター（内寸：幅195cm×奥行213cm×高さ230cm、間口：幅180cm×高さ210cm）

URL：https://www.terrada.co.jp/ja/real-estate#sec2

【施設概要】

施設名称：TERRADAトランクルーム 池上

所在地：〒146-0082 東京都大田区池上8-4-12 3階

アクセス：東急池上線池上駅より徒歩8分

東急池上線千鳥町駅より徒歩10分

東急多摩川線武蔵新田駅より徒歩11分

開業日：2026年7月1日（水）

ラインアップ：部屋タイプ 小 約0.5～0.9畳（約0.26～0.43坪）44部屋

部屋タイプ 中 約1.2～1.9畳（約0.58～0.92坪）61部屋

部屋タイプ 大 約2～3.9畳（約1.00～1.89坪）33部屋

営業時間：24時間営業（年中無休）

設備：駐車場、24時間空調、エレベーター（内寸：幅195cm×奥行213cm×高さ230cm、間口：幅180cm×高さ210cm）、各種セキュリティ（入退館システム・監視カメラ）

URL：https://terradatrunkroom.com/location/ikegami

【寺田倉庫について】

社名：寺田倉庫株式会社（Warehouse TERRADA）

代表者：代表取締役社長 寺田航平

所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川2-6-10

設立：1950年10月

URL：https://www.terrada.co.jp

【TERRADAビジネスストレージ 池上に関するお問い合わせ先】

寺田倉庫 不動産事業グループ 企画開発チーム E-MAIL：kikakukaihatsut@terrada.co.jp