シリーズ累計出荷数2,200万本突破の『DETクリア』から、大人気の「ナルミヤキャラクターズ」とコラボした「DETクリア　ブライト＆ピール　ピーリングジェリー＜ミックスフルーツの香り＞」が登場！

株式会社桃谷順天館

人と地球の美しい未来を創る、桃谷順天館（ももたにじゅんてんかん）グループの株式会社 明色化粧品（めいしょくけしょうひん）（本社：大阪府大阪市 代表取締役会長兼社長：桃谷 誠一郎）は、シリーズ累計出荷数2,200万本突破、ピーリング市場売上13年連続第1位※の「DETクリア」シリーズから、「DETクリア ブライト＆ピール ピーリングジェリー＜ミックスフルーツの香り＞」が、株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区 代表取締役社長執行役員：保坂 大輔）の人気ブランドであるANGEL BLUE（エンジェルブルー）の「ナカムラくん」とmezzo piano（メゾピアノ）の「ベリエちゃん」とコラボレーションした、数量限定のスペシャルパッケージで登場いたします。2026年6月22日（月）より、全国のドラッグストア等で数量限定発売いたします。

※「ピーリング・ゴマージュ」カテゴリにおけるブランド別総購入金額順位（ドラッグストア）（株）True Dataの購買データを基にした自社調べ。「ピーリング・ゴマージュ」とは、自社独自の選定カテゴリ。(2013年1月～2025年12月)

エンジェルブルー＆メゾピアノ× DETクリア 限定パッケージが登場！

エンジェルブルーのポップでにぎやかなナカムラくんの世界観と、メゾピアノらしいガーリーでスイートなベリエちゃんを、大人気「DETクリア ブライト＆ピール ピーリングジェリー＜ミックスフルーツの香り＞」と掛け合わせた、カラフルでハッピーなデザインが特長です。見ているだけで元気になれる限定パッケージが、DETクリアの新たな魅力を引き出し、ティーンから大人まで“かわいい”気分で楽しめるコラボレーションコスメとなって登場。

商品概要

商品特徴

Point１ ぬれた手OK！お風呂でも使えて便利

洗顔後に顔や手がぬれたままでもしっかりとポロポロピーリング。お風呂でも使えて便利です。

Point2：効果を実感！すぐにポロポロ

お肌に乗せてやさしくマッサージするだけでポロポロと古い角質を除去し、つるすべ肌に導きます。ピーリング後のスキンケアはお肌に馴染みやすく、メイクノリもアップ！

Point３ 余分な角質を浮き上がらせる角質クリア成分配合

お肌の余分な角質を浮き上がらせる果実AHA含有エキス※1と角質を柔らかくする植物BHA含有エキス※2で、天然由来のお肌にやさしい角質ケアが実現！顔だけでなく、ひじやひざ、かかとなど全身のケアにも使えて便利！（※1オレンジ果実エキス・セイヨウナシ果実エキス・ビルベリー果実エキス・ヨーロッパキイチゴ果実エキス・レモン果実エキス・リンゴ酸・酒石酸 複合体 ※2サリックスニグラ樹皮エキス）

(C)NARUMIYA INTERNATIONAL CO., LTD.

商品名：

左：ＤＥＴクリア ブライト＆ピール ピーリングジェリー＜ミックスフルーツの香り＞エンジェルブルーデザイン

右：ＤＥＴクリア ブライト＆ピール ピーリングジェリー＜ミックスフルーツの香り＞メゾピアノデザイン

内容量：180mL

価格：1,320円（税込）

発売日：2026年6月22日

販売場所：全国のドラッグストア等

※一部取り扱いのない店舗もございます

●公式ブランドサイト

https://www.meishoku.co.jp/det/narumiya/

●DETクリアシリーズ

DETクリアシリーズはAHAとBHA配合のお肌にやさしい角質ケアシリーズです。

定番のピーリングジェリーだけでなく、シートマスクや洗顔料など多岐にわたる商品を取り揃えております。また、ピーリングジェリーは、香りや肌悩みによってご自身に最も合ったものをお選びいただけるラインナップとなっております。

●『ナルミヤキャラクターズ』について

2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド、ANGEL BLUE（エンジェルブルー）とmezzo piano（メゾピアノ）の人気キャラクターたち。

◇ナカムラくん

ANGEL BLUE（エンジェルブルー）のオリジナルキャラクター

ナカムラくん公式Xアカウント https://x.com/nakamurakunfan

エンジェルブルー＆ナカムラくん公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/angelblu

◇ベリエちゃん

mezzo piano（メゾピアノ）のオリジナルキャラクター

ベリエちゃん公式Xアカウント https://x.com/berriefan(https://x.com/berriefan)

ベリエちゃん公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/berriechan_official/(https://www.instagram.com/berriechan_official/)

●明色化粧品

株式会社明色化粧品は創業のきっかけとなった「美顔水」をはじめ、ケアナボーテ・モイストラボ・DETクリア等、歳を重ねても「一生、使い続けたい」と思って

いただけるブランドを目指しております。トレンドをキャッチしたアイテムや

140年以上変わらぬ処方で愛され続けるロングセラーまで「素肌の健康」を考え抜いた多彩なアイテムを展開しております。

祖母から母へ。母から子へ。世代を超え永く愛され続けるブランドとして研究・開発・提供し、歴史を築いてまいります。

明色化粧品公式サイト：https://www.meishoku.co.jp/