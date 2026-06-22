酷暑を乗り切るビジネスバッグ

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、酷暑の到来を前に、ビジネスパーソンの快適な移動をサポートする「暑い夏に使いたい!機能性ビジネスバッグ」を6月20日（土）より展開しております。今年は、「酷暑の中でも快適に使える」をテーマに、優れた通気性を持つビジネスバッグが集合したほか、いっしょに使うことでさらに快適になる暑さ対策グッズも併せて展開。過酷な夏のビジネスシーンを少しでも涼しく、軽やかに過ごしていただくアイテムをご紹介します。

■ 夏におすすめビジネスバッグ

【新商品】ace. ガジェタブル エアV(https://hands.net/search/?q=%E3%82%AC%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E3%80%80%E3%82%A8%E3%82%A2V) 37,400円

背面クッションの特殊構造が空気を逃がし、ムレを軽減。ハーネス部分もメッシュ使用になっているため、体にフィットしながら湿気を逃がします。

【先行販売】VESPO フィットシステム(https://hands.net/goods/4950823050514/) 23,100円

体圧を分散し、ちょうどいい背負い心地を実現したビジネスバッグ。通気性の良い背面パッドでより快適に。背負っているときもズレにくく、しっかりとフィットします。

■ 暑い日のビジネスをより快適に

【ハンズ限定】ハンズ ボディシート 12枚入(https://hands.net/search/?q=4549917234697) 248円

カバンに入れて持ち歩きやすいボディシートです。拭いた瞬間に-3℃の冷感で爽快感を感じられるうえ、大判シートのため1枚で全身をすっきりさせてくれます。

アルファックス バックール(https://hands.net/goods/4528870625902/) 2,530円

リュックやランドセルの背面に取り付けるひんやりパッド。約28℃以下で自然凍結し、夏場に荷物を背負ったときの暑さを軽減します。

■ 汗のにおいも同時にケアする

ときわ商会 ひんやりシャツシャワーストロング レベルGOD(https://hands.net/goods/4944134034066/) 1,980円

大人気「ひんやりシャツシャワー」シリーズのレベルマックスを超えたひんやりスプレー。涼感は30分～1時間程度持続し、一度乾いても、汗をかくたびにひんやりとした気持ちいい冷涼感です。茶エキス、柿タンニンをダブル配合した高い消臭力も。

白元アース アイスノン スーパー爆冷スプレー NEO(https://hands.net/goods/4902407024923/) 1,078円

ジェット冷気が爽快な冷却スプレー。服の上からスプレーするだけで暑さでほてった体を瞬時に冷却します。服についた汗のにおいも消臭します。

※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです 。

※店舗により取扱商品は異なります 。