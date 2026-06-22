【MAJ2026の熱狂再び】最優秀インスト賞ノミネートで話題のピアノ・プロジェクト「Classy Moon」、その正体はトベタ・バジュン！Fenneszとの電撃シングル発表へ

The Orchard Japan

先週末、音楽シーンの視線を集めた「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」。その最優秀インストゥルメンタル賞ノミネート作品として、大きな注目を浴びたピアノ・プロジェクト「Classy Moon」。その美しい旋律と匿名性でリスナーを魅了してきたプロジェクトのプロデューサーが、作曲家であり株式会社クロア代表のトベタ・バジュンであることが、表彰式を経てついに初公開された。MAJでの熱狂と余韻が冷めやらぬ中、トベタ・バジュンとアンビエント・エレクトロニカの巨匠クリスチャン・フェネス（Christian Fennesz）による連名シングル『After the Silence』を、6月26日（金）より世界配信する。

■ MAJ2026で証明された「Classy Moon」のモダン・クラシカルな美学

2021年、過覚醒の現代に「静寂と思求の余白」を提案し、Piano Chillシーンで圧倒的な支持を得てきたClassy Moon。MAJ2026でのノミネートは、その匿名性に隠された音楽的クオリティの高さが公に評価された瞬間となった。ディレクションを務める大久保卓也氏（クロア事業統括本部長）が構築した世界観と、トベタ・バジュン氏の作家性が完全に融合。今、最も耳を傾けるべきプロジェクトとして、音楽ファンの間で再び熱い視線が注がれている。

■ クリスチャン・フェネスとの邂逅、そして待望の新作EPへ

6月26日に配信されるシングル『After the Silence』は、東京とウィーンを往復しながら制作された、アンビエントとモダン・クラシカルを横断する深く美しい名作。音が鳴る前と、消えた後の「沈黙」を旅するようなリスニング体験をお届け。さらに、8月14日（木）には、坂本龍一氏のミニマル・アコースティックの語彙を拡張する全5曲入りの新作EP『Anechoic』のリリースも決定。

■ 新譜詳細 シングル『 After the Silence 』

作品詳細▶

タイトル：After the Silence

アーティスト：トベタ・バジュン (Bajune Tobeta) feat. Christian Fennesz

配信日：2026年6月26日(金)

レーベル：electric sheep

マスタリング: Denis Blackham (Skye Mastering)

配信リンク：https://orcd.co/afterthesilence

Classy Moon

Classy Moon は、CROIX HEALING レーベルが 2025 年より展開してきたピアノ・プロジェクト。Piano Chill に特化した楽曲を継続的に発信し、過覚醒の現代に静寂と思考整理の時間を届ける音楽として支持を集めています。

プロデューサー: トベタ・バジュン (Bajune Tobeta)

ディレクター: 大久保 卓也 (株式会社クロア 事業統括本部長)

近作:

・RELIC (2026 年 4 月 24 日配信開始)

・Elysium - A Quiet Afterglow (2026 年 4 月 3 日配信開始)

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■大久保 卓也

株式会社クロア 事業統括本部 本部長

クロアの機能性音楽コンテンツの企画・制作を統括。睡眠・リラクゼーションを中心としたウェルビーイング領域におけるコンテンツ開発を推進。「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」最優秀インストゥルメンタル楽曲賞ノミネートアーティスト「Classy Moon」のディレクターも務める。

■トベタ・バジュン (Bajune Tobeta) プロフィール

トベタ・バジュン

作曲家・プロデューサー。坂本龍一氏のもとでキャリアを開始し、これまでに 5 枚のソロアルバムをリリース。デビュー作『青い蝶』では坂本龍一、高橋幸宏、大貫妙子らをフィーチャリングし注目を集める。

共演・プロデュース実績(順不同・一部抜粋):

坂本龍一、高橋幸宏(YMO)、大貫妙子、CHARA、堂珍嘉邦(CHEMISTRY)、野宮真貴(ピチカート・ファイヴ)、坂本美雨、キリンジ、高野寛、佐藤竹善(SING LIKE TALKING)、Salyu、Mummy-D(RHYMESTER)、Shing02、藤原道山、AOKI takamasa ほか多数。

海外アーティストとの国際的コラボレーション:

Christian Fennesz(オーストリア)、Sergio Mendes(ブラジル/公認トリビュート)、Joyce Moreno(ブラジル)、Jaques Morelenbaum(ブラジル)、Arto Lindsay(NY)、Nicola Conte(イタリア)ほか。Hans Zimmer 氏の Remote Control Productions(ロサンゼルス)スタジオでのレコーディング経験も持つ。

映像音楽・番組テーマでは、映画『西の魔女が死んだ』、国連国際環境会議「COP10/MOP5」テーマ楽曲、TBS 系列「NEWS23」オープニングテーマ(2010 年～)などを担当。

また、株式会社クロア代表取締役社長として、五感統合のウェルネス体験を提案する生活ブランド「nemcaro」、機能性音響オペレーティング・システムの開発を統括している。

公式サイト: https://bajune.com