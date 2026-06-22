せやま南天さんの小説『パルティータを鳴らすまで』が第59回「夏休みの本」に選定されました！

株式会社朝日新聞出版

創作大賞2023（note主催）でデビューのせやま南天さん2作目『パルティータを鳴らすまで』が、公益社団法人全国学校図書館協議会による第59回夏休みの本（緑陰図書）、中学校の部の1冊として選ばれました。

せやま南天さんのデビュー2作目『パルティータを鳴らすまで』が、公益社団法人全国学校図書館協議会による第59回夏休みの本（緑陰図書）中学校の部に選定されました。

せやま南天さんは、初めての小説『クリームイエローの海と春キャベツのある家』で創作大賞2023（note主催）朝日新聞出版賞を受賞しデビューしました。本作はデビュー2作目、音楽が導く、里親と里子の別れの半年を描いた愛の物語です。

【内容紹介】

幼い日に実の母と離れ、弦楽器職人の里父・岸根央太朗のもとで育った中学２年生の時本拓実。10年の委託期間を終え、実母の家へ戻る時間が迫っている。いずれ別れが来ると知っていた拓実は、淡々と央太朗の工房でバイオリンを弾く日々を過ごしてきたが……。

望まないことに慣れてしまった拓実、拓実を再び引き取ろうと努力する実の母、いつか自分のもとから去ることが分かっていても里子に愛をそそぎつづける里父、その想いは交差する。

【著者プロフィール】

せやま南天

1986年京都府生まれ。作家。2023年「クリームイエローの海と春キャベツのある家」で創作大賞2023（note主催）朝日新聞出版賞を受賞し、24年同作でデビュー。

【書誌情報】

『パルティータを鳴らすまで』

著者：せやま南天

定価：1870円（税込）

出版社：朝日新聞出版

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