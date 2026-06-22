幼児と小学生向け、モンテッソーリ教育の特別体験教室

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ財団である、公益財団法人 才能開発教育研究財団は、傘下の日本モンテッソーリ教育綜合研究所 附属『子どもの家』で「夏期教室」を開催します。この機会にぜひモンテッソーリ教育に触れてみてください。

■「モンテッソーリ教育」とは

イタリアの医師であり教育家であるマリア・モンテッソーリにより考案された教育方法です。その根幹は、「子どもには、自分を育てる力がそもそも備わっている」という「自己教育力」の存在にあり、独自の教材教具を用いた発達段階に応じた“おしごと”を体験することで、子どもの自立と自律を促します。

その教育法の確かさは、現代の大脳生理学、心理学、教育学などの面からも証明されており、100年以上経った今でも時代や文化の違いを超えて世界中で支持され、現在世界110以上の国にモンテッソーリ実践園が存在しているといわれています。そして、その実践の中から世界をリードする人々が数多く育ってきています。

日本モンテッソーリ教育綜合研究所では、日本におけるモンテッソーリ教育普及のために各種講座や研修を行っており、またその実践の場として附属『子どもの家』を運営して、2歳半のお子さんから小学生に対してモンテッソーリ教育を提供しています。

■「夏期教室」で、モンテッソーリ教育を体験してみませんか

お子さまにモンテッソーリ教育を体験させてみませんか。お子さまの興味関心を引きつける教材・教具が整えられた環境で、お子さまが楽しく活動できるように、モンテッソーリ教師が援助します。5日間毎日通うことも、1日だけ体験することも可能です。

幼児の部（満3歳～未就学児）と学童の部（小学生）の日程は、以下のようになっています。

開催場所／東京都大田区千鳥3-25-5 日本モンテッソーリ教育綜合研究所 附属『子どもの家』

東急多摩川線下丸子駅より徒歩3分・東急池上線千鳥町駅より徒歩5分

日程／8月17日（月）～21日（金） 幼児の部10時～12時 学童の部14時～16時

定員／幼児の部：各日とも20名 学童の部：12名ないし15名（日によって異なります）

詳細は下記およびホームページをご覧ください。

■昨年ご参加された方々のコメントをご紹介します。

整った環境の中で、モンテッソーリ教師の援助のもと、楽しく活動できます

詳細情報やお問い合わせ、お申し込みは、下記ホームページにアクセスしてください。

多くの皆さま方のお申し込みをお待ち申し上げております。

https://www.sainou.or.jp/montessori/casa/summer.html

公益財団法人 才能開発教育研究財団

https://www.sainou.or.jp/index.html

・設立：1967年

・所在地：〒146-0083 東京都大田区千鳥3-25-5

・事業内容：教育工学研究協議会

日本モンテッソーリ教育綜合研究所

全国児童才能開発コンテスト

■株式会社学研ホールディングスについて

URL：https://www.gakken.co.jp/

1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社。教育分野では、「学研教室」を始めとする教室・塾事業、「科学」と「学習」に代表される学習教材の出版コンテンツサービス事業、保育園・学童などの保育・幼児事業を、医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅事業や認知症グループホーム事業を展開。グローバル150か国以上で教育・医療福祉に関わる活動を行っています。2023年11月、新たに掲げた大志（Aspiration）「人の可能性をどこまでも追求する会社へ」の実現を目指し、子どもから学生、社会人、シニアまで、あらゆる世代の好奇心に寄り添い、すべての人の挑戦を応援する企業として、人と社会の可能性の拡大に貢献してまいります。2025年9月期売上高1,991億円、連結子会社82社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：9470）。