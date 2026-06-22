東京都・奥多摩の木材に奥多摩の風景写真を直接印刷したアート作品が、観光案内所で販売中

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奥多摩の木材に奥多摩の風景写真を直接印刷したアート作品が誕生しました。

大手精密機器メーカーのエンジニアでありカメラマンの亀井謙二は、2026年5月23日（土）より奥多摩町観光案内所にて本作品の販売を開始し、販売開始後からすぐに反響があり、購入者が出ています。今後は初夏の観光シーズンに合わせ、訪日客や観光客のお土産としての需要も見込まれます。

亀井はこれまで世界20か国以上を旅をした経験から、日本にも美しい景色があることを再認識しました。この美しい自然を守るには間伐が必要です。間伐材に日本の風景を印刷しアート作品とすることで、多くの方に日本の美しさと林業の現状を知ってもらい、林業の活性化につなげたいという思いから、本作品を制作しました。

◆販売場所

場所：奥多摩町観光案内所

〒198-0212東京都西多摩郡奥多摩町氷川210

アクセス：JR青梅線「奥多摩駅」徒歩1分

URL：https://tokyotouristinfo.com/detail/M0014

店内に置かれている様子

作品は店内にサンプルが置かれており、直接触ることも出来ます

◆作品の特徴

商品名：Graingraph Okutama

価格：10,000円(税込み)

サイズ：幅210ｍｍ×奥行50ｍｍ×高さ155ｍｍ

購入方法：販売店にてスタッフまでお声がけください

Point1．奥多摩産檜に、奥多摩の風景を直接プリント

写真の印刷台と写真台に奥多摩の檜を活用しました。

Point2．1作品で2つの風景を楽しめる、両面仕様

オモテ面には奥多摩駅の駅舎、ウラ面には紅葉の渓谷の写真が印刷されています。

Point3．写真と“本物の木目”が融合した唯一無二の表現

オモテ面の駅舎は、奥多摩駅の看板部が印刷されておらず、本物の檜の板が見えています。

ウラ面の紅葉の渓谷は紅葉とイチョウの幹と枝、橋の板が印刷されておらず、本物の檜が板の木目が見えています。檜の板の裏面は黒塗装されています。

本作品はGraingraphと命名され、木材の木目と写真を融合した作品となっております。

以下リンク先からその他の作品の購入も出来ます。

リンク先：https://photoart.buyshop.jp/

カメラマン 亀井 謙二

1993年に広島県に生まれる。

2014年富士山を登山した際、山頂からの絶景に心を惹かれカメラを始める。

2018年大手精密機器メーカーでエンジニアとしてキャリアをスタートする。

現在は本業の傍ら、副業でカメラマンの仕事や、プロモーション動画の制作などにも取り組む。

問い合わせ先

担当者：亀井 謙二

電話番号：080-6331-5740

メールアドレス：kamei.kenji74@gmail.com