【PHOTONEXT 2026来場御礼】『Smart PhotoStudio』×『totoco-net』連携による写真館DX！顧客情報活用で実現する「生涯顧客化」提案が大きな反響

株式会社電算インフォメーション

株式会社電算インフォメーション（本社：静岡県静岡市）は、2026年6月16日（火）・17日（水）にパシフィコ横浜で開催された、フォトビジネス最大の展示会「PHOTONEXT 2026」に出展いたしました。

2日間を通して、弊社ブースではフォトビジネス関係者様向けに、『Smart PhotoStudio（スマートフォトスタジオ）』と『totoco-net（トトコネット）』の連携によるDX経営の具体策を体験していただきました。

全国から訪れた多くの写真館・フォトスタジオ関係者様より、これまでにない高い関心を寄せていただきました。

開催期間中の反響と今後の展望

お忙しい中、弊社ブースへ足を運んでくださった皆様に、心より感謝申し上げます。

業界トップクラスの導入実績を誇る基幹システム『Smart PhotoStudio』

そして、繋がるWEB予約システム『totoco-net』とのシームレスなデータ連携を、実機デモンストレーションを通じて体験していただきました。

ブースにて体験された、60組以上の皆様のご感想

- totoco-netは、フォトスタジオのことがよくわかっていて使いやすいですね- totoco-netは、機能に対して他と比べると価格が安くてよいですね。- このWEB予約システムは、小さい店にもピッタリな価格と機能が魅力です。- 今は電話とメールで対応しているが、今後の事を考えるとWEB予約は必要だと思う。- 写真館を知り尽くしていますね。totoco-netも「衣装室」→「スタジオ」と分けて予約を取れるところがすごい！- WEB予約以外にも、簡易的な顧客管理ができたり、過去の予約履歴を確認できる点が嬉しい。- Smart PhotoStudioは、七五三の対象を一気に抽出してDM用ラベルを印刷できることに驚いた！- Smart PhotoStudioのデモを見て、過去の撮影履歴や購入写真が簡単に確認ができて感動した。- WEB予約で、お客様が選択した項目（プラン）によって撮影時間の前後に準備時間が設定できるからありがたい。- Smart PhotoStudioは、バーコードで顧客や衣装を簡単に表示できる機能に驚いた。- totoco-netの予約するプラン毎のオプションによって、時間や金額を柔軟に調整できる点がすごい。- LINE連携で友だち獲得ができ、その後のやり取りもLINE上でできるのがありがたい。- Smart PhotoStudioは、家族単位で顧客管理ができるため、兄弟姉妹の過去の衣装や撮影履歴がすぐに確認できてお客様のやり取りがスムーズになりそう。- Smart PhotoStudioの顧客管理やDM発行の機能を実際に見たことで、今の自分たちの管理がいかにバラバラで非効率だったかわかった。- SmartPhotoStudioでは、制作する商品の仕上がり予定がカレンダーで納品日が一目で確認できるので、今後のスケジュール管理がとても楽になりそう。

期間中、ブース内に設置したデモ機は終日フル稼働。予約から撮影、そして撮影後のきめ細やかなアフターフォローまでをデジタルで一気通貫に管理するワークフローを、多くの皆様に体感していただきました。

スマートフォトスタジオの詳細情報はこちら :https://smart-photostudio.com/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=prtimes&utm_campaign=PRTIMES202606&utm_id=PR202606フォトスタジオのための基幹システム『Smart PhotoStudio』の詳細情報はこちらのサイトをご確認くださいトトコネットの詳細情報はこちら :https://totoco-net.com/photo/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=prtimes&utm_campaign=PRTIMES202606&utm_id=PR202606WEB予約システム『totoco-net』の詳細情報はこちらのサイトをご覧ください

「DXという言葉は耳にするが、どこから着手すべきか悩んでいた。今回のデモを通じて、顧客情報を中心に据えた運営の重要性と具体的なイメージが明確になった」という声が相次ぎました。

写真館業界におけるデータ活用は、もはや効率化の手段ではなく、持続可能な成長のための必須戦略であることを改めて実証する機会となりました。

私たちは、これからも最先端のテクノロジーを通じて現場の業務負担を劇的に軽減し、よりクリエイティブで感動にあふれたスタジオ運営を共に創り上げるパートナーとして、業界のDXを牽引してまいります。

また、みなさまから寄せられた貴重なご意見を、今後のアップデートに活かしていきます。進化をし続けるシステムとして、これからもフォトビジネス界隈に感動と驚きを提供し続けてまいります。

現場が抱える「情報の断絶」という課題を直撃

今回の展示では、多くのスタジオ運営者が直面している

「現状の運用は、予約・顧客管理・写真セレクト・売上データがバラバラに管理されていて、貴重な顧客情報を販促に活かせていない。」という深刻な課題にフォーカスしました。

この解決策として、業界トップクラスの導入実績を誇る基幹システム『Smart PhotoStudio』と、WEB予約システム『totoco-net』のシームレスなデータ連携を、実機デモンストレーションを通じてみなさまに体験していただきました。

「顧客情報が全てのオペレーションと直結することで、バックヤードなどでの事務作業を大幅に削減するだけでなく、一生涯のファン作り（生涯顧客化）を強力にサポートする」という独創的なシステムコンセプトは、来場されたオーナー様から「まさに今、自社が求めていた仕組みだ」と、熱い期待と共感の声をいただきました。

展示した主要ソリューション

写真館向け基幹システム『Smart PhotoStudio』

顧客データ、売上、作業進捗まで、スタジオ業務の全プロセスを一元化。精緻なデータ分析に基づいた「心に響くおもてなし」と、戦略的な「攻めのマーケティング」を両立させる、写真館経営のフラッグシップ・パッケージです。

詳細を見る :https://smart-photostudio.com/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=prtimes&utm_campaign=PRTIMES202606&utm_id=PR202606WEB予約システム『totoco-net』

24時間365日の自動受付により、予約関連業務を約90%削減（※弊社調べ）。『Smart PhotoStudio』とのリアルタイムな予約枠・顧客連携により、ダブルブッキングを防ぎ、お客様の「今撮りたい」という意欲を逃さない快適な予約体験を実現します。

［トト調 blog］この世のあらゆる疑問をざっくり調査します

詳細を見る :https://totoco-net.com/photo/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=prtimes&utm_campaign=PRTIMES202606&utm_id=PR202606

totoco-netのWEBサイトに、写真館の皆様に読んでいただきたい記事を掲載しています。是非、お立ち寄りください。

トト調 blog を覗いてみる :https://totoco-net.com/blog/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=prtimes&utm_campaign=PRTIMES202606&utm_id=PR202606予約や集客などの疑問を調査した記事を公開中

【PHOTONEXT2026出展記念】Instagramフォロー＆延長クーポン配布中！



『totoco-net』公式Instagramをフォローし、DMにて「クーポン」と送信していただいた方限定で、通常30日間の無料トライアル期間を「90日間」に大幅延長する特別クーポンをプレゼントいたします。

最新の予約システムをじっくりとお試しいただけるこの機会を、ぜひ貴店の集客・効率化にお役立てください。

※本キャンペーンのクーポン有効期限は「2026/07/31」までとなります。

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【当日ご来場いただけなかった皆様へ】

展示会場で実施したデモンストレーションや個別相談は、オンラインや訪問でも随時承っております。

貴店の現在の運用状況に合わせた具体的なベストプランをご提案いたします。

また、国や地方自治体の補助金についてもご相談に応じます。お気軽にご連絡ください。

製品詳細・お問い合わせはこちら

Smart PhotoStudio(スマートフォトスタジオ）

お問合わせ・見積・デモ・ご相談 :https://www.d-info.co.jp/dic_site/spsform/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=prtimes&utm_campaign=PRTIMES202606&utm_id=PR202606

totoco-net(トトコネット）

お問合わせ・資料請求 :https://totoco-net.com/forms/proposal/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=prtimes&utm_campaign=PRTIMES202606&utm_id=PR202606

株式会社 電算インフォメーション 第一システム部

公式サイト：https://www.d-info.co.jp/

mail：dic-package@d-info.co.jp

TEL：054-289-2218