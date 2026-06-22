コープ共済　SDGsの取り組みとしてペーパレス化推進キャンペーンを開始　抽選で1,030名に、最大5,000円相当のデジタルギフトを進呈！

日本コープ共済生活協同組合連合会

コープ共済連（日本コープ共済生活協同組合連合会、代表理事理事長：笹川 博子）は、2026年6月22日（月）より、「控除証明書（共済掛金払込証明書） 兼 割戻通知書」の電子化を促進するキャンペーン『はじめよう、ペーパレス ～たすけあいの先に環境への優しさ～』を開始いたします。

本キャンペーンは、郵送物の削減による環境負荷の軽減と、デジタル化による組合員の利便性向上を目的とした取り組みです。

年に1回郵送でお送りしている「控除証明書（共済掛金払込証明書） 兼 割戻通知書」を、期間内にペーパレス設定いただいた方から抽選で合計1,030名に、最大5,000円相当のデジタルギフトを進呈します。

＊キャンペーン特設サイトはこちら

https://coopkyosai.coop/annual-notice-paperless-cp/index.html

■キャンペーン概要（名称）

【名称】

『はじめよう、ペーパレス ～たすけあいの先に環境への優しさ～』

【実施期間】

2026年６月22日（月）～2026年８月４日（火）

【応募方法】

STEP1 共済マイページへログイン、または利用登録

＊共済マイページはこちら → https://mypage.coopkyosai.coop/login/

STEP2 「控除証明書 兼 割戻通知書」の受取方法を「郵送停止（共済マイページで確認）」に設定

STEP3 応募完了！（自動的に抽選対象となります）

※当選のご連絡は2026年10月1日（木）にご登録のメールアドレスにお送りします。

※2026年6月21日以前に発効した契約をお持ちの契約者で、2026年度の「控除証明書 兼 割戻通知書」を電子通知で受領された方が、本キャンペーンの対象となります。

■賞品

選べるデジタルギフト（合計1,030名）

・Ａ賞：5,000円分（10名） ・Ｂ賞：3,000円分（20名） ・Ｃ賞：1,000円分（1,000名）

■共済マイページとは

コープ共済の加入内容の確認や共済金請求などの各種手続きができるWebサービスです。スマートフォンやパソコンから、24時間いつでも利用できます。

■コープ共済連について

コープ共済連はコープ共済を取り扱う、主に宅配・店舗事業を行う各地域の生協と、日本生活協同組合連合会（略称：日本生協連）が共同して設立した共済事業を専業とする連合会です。

コープ共済連は今後も、デジタル技術を活用しながら、環境に配慮した取り組みと、組合員の利便性向上の両立を進めてまいります。

【コープ共済連 概要】

組織名：日本コープ共済生活協同組合連合会（略称：コープ共済連）

代表者：笹川 博子（代表理事理事長）

URL：https://coopkyosai.coop/

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-1-13 コープ共済プラザ

事業内容：共済事業（コープ共済）、ライフプランニング活動の促進